zapada-iarna-gheata-europa-profimedia13
Un val de aer polar a lovit vestul Europei, dar și regiunea Balcanilor de Vest. FOTO: Profimedia Images
Sute de zboruri anulate în Amsterdam Haos în trafic la Paris Ninsori și ploi puternice în Balcanii de Vest

Zăpada și gheața au creat haos, miercuri, în mai multe părți ale Europei. Aproximativ 1.000 de persoane au fost nevoite să petreacă noaptea de marți spre miercuri în aeroportul Schiphol din Amsterdam, în timp ce personalul se străduia să curețe zăpada de pe pistele de decolare și de aterizare. La Paris, autobuzele au fost blocate din cauza nămeților, în timp ce zeci de curse feroviare au fost anulate la Madrid. În Polonia, mai multe școli au fost închise din cauza viscolului, în timp ce unele orașe din Bosnia și Serbia au declarat stare de urgență, în urma întreruperii furnizării energiei electrice și a apei potabile, anunță The Guardian.

Sute de zboruri anulate în Amsterdam

Cel puțin 800 de zboruri au fost anulate miercuri la Schiphol, unul dintre cele mai aglomerate hub-uri aeriene din Europa.

Stephan Donker, purtătorul de cuvânt al aeroportului, a declarat pentru Reuters că este vorba de o „situație excepțională”, adăugând că Schiphol a amenajat câteva sute de paturi și a pus la dispoziția călătorilor perne, pături, mâncare și băuturi.

În restul Țărilor de Jos, multe școli au fost închise, iar autoritățile au îndemnat populația să lucreze de acasă.

Haos în trafic la Paris

La Paris, aproximativ 100 de zboruri au fost anulate pe aeroportul Charles de Gaulle și alte 40 pe aeroportul Orly, pe măsură ce furtuna Goretti a lovit coasta Atlanticului, acoperind capitala Franței cu zăpadă.

Serviciile de transport public cu autobuzul din Paris și suburbiile înconjurătoare au fost suspendate din cauza drumurilor înghețate, deși majoritatea sistemelor de metrou și trenuri suburbane funcționau, au declarat oficialii din domeniul transporturilor.

Serviciul meteorologic Météo France a anunțat că 38 dintre cele 96 de departamente metropolitane ale țării – continentul și Corsica – se află în alertă din cauza ninsorilor abundente și a gheții negre, cu o strat de zăpadă deja acumulat între 3 cm și 7 cm.

Acesta a declarat că valul de frig a fost de „o intensitate rară pentru această perioadă a anului”. Autoritățile au avertizat deja populația din regiunea Parisului să evite deplasările inutile miercuri și să lucreze de acasă, dacă este posibil.

Marți, cinci persoane au fost confirmate decedate în accidente rutiere în Franța.

În Spania, zăpada și frigul au determinat suspendarea unei linii feroviare de navetă în apropiere de Madrid și au perturbat traficul pe mai mult de 40 de drumuri.

Ninsori și ploi puternice în Balcanii de Vest

Ninsorile abundente și ploile din timpul nopții au provocat perturbări în traficul din Balcanii de Vest.

În orașul Knin, din nord-vestul Croației, pasagerii au rămas blocați într-un tren timp de mai mult de 12 ore, după ce copacii au căzut pe șine.

Unele orașe din estul Bosniei și vestul Serbiei au declarat stare de urgență după întreruperi de energie electrică și apă.

În Polonia, școlile din multe regiuni au fost închise din cauza zăpezii, unele trecând la învățământul la distanță, în timp ce în Ungaria, ninsorile abundente au afectat autostrăzile și au întârziat trenurile și autobuzele.

