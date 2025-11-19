Europa trebuie să se pregătească pentru escaladarea hibridă a Rusiei, afirmă ministrul Apărării din Suedia. Ce soluție oferă acesta

Ministrul suedez al Apărării, Pål Jonson, afirmă că disponibilitatea crescândă a Rusiei de a-și asuma „riscuri politice și militare” impune Europei să-și întărească apărarea și să aprofundeze coordonarea alianței, indicând recentele tentative de sabotaj din Polonia ca o amintire clară a amenințării.

În cadrul unui interviu acordat TVP World la Conferința de securitate de la Berlin, Pål Jonson a declarat că operațiunile hibride ale Rusiei variază acum de la atacuri cibernetice și spionaj la „acte de sabotaj cinetic” și a avertizat că Europa trebuie să răspundă mai degrabă cu reziliență, decât cu contraacțiuni de escaladare.

Jonson a lăudat regulile de angajare „model” ale Poloniei după ce forțele aeriene olandeze și poloneze au doborât drone invadatoare luna trecută, adăugând că Suedia își consolidează pregătirea civilă și militară prin nou-înființatul Minister al Apărării Totale. „Descurajarea prin negare”, a spus el, este esențială pentru a se asigura că societățile pot absorbi atacurile hibride fără perturbări.

Întrebat dacă NATO ar trebui să ia în considerare un scut nuclear pentru flancul său estic, Jonson a fost categoric: Suedia susține pe deplin structurile de descurajare nucleară și convențională ale NATO și s-a alăturat deja exercițiilor nucleare Steadfast Noon ale alianței.

În ceea ce privește Ucraina, Jonson a evidențiat pachetul de sprijin de 7,5 miliarde de euro pe doi ani al Suediei, subliniind că baza industrială puternică a Stockholmului în domeniul apărării îi permite să trimită echipamente nou produse la Kiev. El a menționat că, astfel, companiile suedeze și poloneze din domeniul apărării cooperează deja pentru a aproviziona Ucraina, numind acest lucru „un efort comun”.

Ministrul a subliniat, de asemenea, aprofundarea relațiilor bilaterale dintre Stockholm și Varșovia, în special în domeniul naval. Suedia a depus o ofertă pentru programul submarin Orca al Poloniei și explorează parteneriate industriale de apărare mai ample, inclusiv sisteme fără pilot și tehnologii de apărare aeriană.

„Polonia și Suedia interpretează amenințarea Rusiei în mod similar”, a spus Jonson. „Cooperarea noastră este mai puternică ca niciodată”

