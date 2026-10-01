Europa, vulnerabilă până în 2030. Șeful armatei olandeze compară apărarea UE cu aplicația Tinder: „Cu toate frustrările aferente”

Europa se confruntă cu o perioadă de vulnerabilitate până în 2030, pe fondul decalajului dintre amenințările actuale și timpul necesar pentru consolidarea forțelor armate, avertizează șeful armatei olandeze, generalul Onno Eichelsheim. El susține că statele europene trebuie să accelereze înzestrarea și cooperarea în domeniul apărării și să renunțe la abordările concentrate exclusiv pe interesele naționale, relatează The Guardian.

Într-un discurs susținut la Euronews Defence and Space Summit, Eichelsheim a afirmat că există „un decalaj între amenințările de astăzi și o forță armată care va fi pregătită abia peste câțiva ani”.

„În această perioadă, trebuie să ne asigurăm că există o descurajare puternică, iar dacă descurajarea eșuează, trebuie să luptăm”, a declarat generalul.

Eichelsheim a vorbit și despre necesitatea adoptării unor decizii corecte în ceea ce privește achizițiile și cooperarea industrială. El a subliniat că statele europene trebuie să colaboreze, în loc să urmărească exclusiv interesele naționale, pentru a putea avansa în ritmul necesar.

„Nu avem nevoie de 27 de programe diferite pentru drone”, a spus el.

„Succesul cooperării europene în domeniul apărării nu va fi măsurat prin numărul programelor pe care le creăm, ci prin echipamentele pe care le punem în mâinile soldaților noștri”, a adăugat Eichelsheim.

Generalul a afirmat că instrumentele Uniunii Europene „funcționează doar dacă le folosim în mod corect”, comparând actualele programe europene prin care statele și proiectele din industria de apărare sunt puse în legătură cu aplicația de dating Tinder.

„În acest moment, este ca Tinder, cu toate frustrările aferente”, a spus el.

„Pentru a găsi o potrivire, ai nevoie de un număr suficient de participanți pe platformă, iar odată ce apare o potrivire, cineva trebuie să acționeze. Este clar că statele membre, inclusiv al meu, nu își înscriu toate proiectele pe această platformă.

În plus, informațiile furnizate nu sunt adesea suficient de detaliate pentru a permite găsirea unor potriviri relevante, exact ca pe Tinder. Profilurile nu reflectă întotdeauna întreaga realitate și, chiar și atunci când obții o potrivire, cineva trebuie să răspundă.”

La un moment dat, realizând că ar putea fi dus prea departe cu această comparație, Eichelsheim s-a grăbit să asigure publicul că nu petrece, de fapt, atât de mult timp pe Tinder și că este căsătorit și fericit.

Generalul a revenit apoi la mesajul său privind cooperarea europeană în domeniul apărării.

„De prea multe ori începem încă prin a ne întreba: «Ce parte din contractele industriei de apărare poate obține propria mea țară?». Abia după ce stabilim acest lucru ne uităm la parteneri și abia apoi acceptăm încercările de a face cooperarea în domeniul apărării să funcționeze. Așadar, trebuie să inversăm această logică.”

Editor : Ș.A.