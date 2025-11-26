Europenii caută un plan B după blocajul privind împrumutul pentru Ucraina din activele Moscovei

Țările europene lucrează la un plan de urgență, un plan B, pentru a împiedica Ucraina să rămână fără bani la începutul anului viitor, în cazul în care nu pot ajunge la un acord privind folosirea activelor rusești înghețate pentru finanțarea efortului de război al Kievului, scrie Politico.

La un summit de acum o lună, liderii Uniunii Europene sperau să aprobe o propunere de utilizare a rezervelor imobilizate ale Moscovei pentru un „împrumut de reparații” de 140 de miliarde de euro pentru Ucraina, dar ideea s-a lovit de opoziția dură a lui Bart De Wever, premierul Belgiei, țara în care se află banii.

Acum, odată cu intensificarea discuțiilor de pace și în condițiile în care Kievul rămâne fără lichidități, problema utilizării activelor rusești a căpătat o nouă urgență. „Dacă nu ne mișcăm noi, alții o vor face înaintea noastră”, a declarat un oficial al UE.

Liderii europeni au sugerat că noul efort de pace al lui Donald Trump ar putea consolida sprijinul pentru planul de utilizare a fondurilor înghețate pentru un împrumut de reparații. Conform planului, banii ar deveni rambursabili către Moscova doar într-un scenariu viitor puțin probabil în care Rusia ar accepta să plătească despăgubiri de război.

Diplomații UE se așteaptă ca președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, să le ceară oficialilor săi să prezinte în câteva zile un proiect de text legislativ privind împrumutul de reparații, pe măsură ce impulsul pentru găsirea unei soluții crește.

Dar, în ciuda discuțiilor intense dintre Belgia și Comisie din ultimele săptămâni, De Wever are în continuare temeri legate de eventuale răspunderi juridice și de riscul unor represalii din partea Moscovei dacă fondurile rusești ar fi folosite pentru împrumut.

În consecință, experții în politici publice din Bruxelles caută acum modalități de a ajuta Ucraina în eventualitatea în care propunerea privind împrumutul de reparații nu este finalizată la timp pentru a fi aprobată de liderii UE la summitul din 18 decembrie.

Un împrumut-punte care să împace Belgia

O opțiune care câștigă susținere este un „împrumut-punte”, finanțat prin împrumuturi ale UE, pentru a menține Ucraina pe linia de plutire în primele luni ale lui 2026, potrivit a patru oficiali. Acest lucru ar oferi mai mult timp pentru punerea în aplicare a împrumutului complet de reparații, folosind activele rusești într-o manieră acceptabilă pentru Belgia, ca soluție pe termen lung.

Doi diplomați au declarat că Ucraina ar putea fi rugată să ramburseze împrumutul-punte inițial către UE după ce va primi finanțarea din împrumutul de reparații pe termen lung.

Reprezentanții țărilor UE au discutat opțiunile cu Comisia Europeană la o reuniune desfășurată marți la Bruxelles. Țări precum Franța, Germania, Țările de Jos, Lituania și Luxemburg au cerut Comisiei să continue lucrul la propuneri de finanțare pentru Ucraina, potrivit unui oficial informat despre discuții.

Perspectiva unui model de finanțare-punte fusese ridicată încă din 4 noiembrie de comisarul european pentru economie Valdis Dombrovskis, care a avertizat: „Cu cât întârziem mai mult, cu atât situația va deveni mai dificilă.”

Urgență majoră. Ucraina riscă să rămână fără bani

Comisia Europeană este pe deplin conștientă de nevoia de a pune rapid în aplicare o soluție, în condițiile în care Kievul avertizează că riscă să rămână fără bani în primele luni ale anului viitor.

Marți, președintele francez Emmanuel Macron a spus că aliații UE vor finaliza „în următoarele zile” o soluție care va „asigura finanțarea” și va „oferi previzibilitate Ucrainei”.

Pe termen lung, împrumutul de reparații este văzut ca singura soluție viabilă. Nu există interes în rândul țărilor UE pentru a utiliza bugetele naționale pentru a trimite granturi Ucrainei. Multe dintre ele se confruntă deja cu deficite bugetare și costuri ridicate de împrumut. Prin urmare, a convinge Belgia să susțină planul este considerat esențial.

„Sperăm să putem depăși ezitările lor”, a spus un diplomat al UE. „Nu vedem cu adevărat nicio altă opțiune posibilă decât împrumutul de reparații.” O idee ar fi „combinarea opțiunii împrumutului de reparații cu una dintre celelalte opțiuni”, a spus diplomatul. Însă acest lucru „nu trebuie să dureze prea mult, pentru că există acum un sentiment puternic de urgență.”

Liderii UE speră acum că i-au convins pe reprezentanții lui Trump că ei trebuie să aibă ultimul cuvânt în privința utilizării acestor active, precum și în privința calendarului ridicării sancțiunilor europene împotriva Rusiei și al parcursului Ucrainei către aderarea la UE, au declarat diplomați.

