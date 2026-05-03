„Europenii pot fi mândri de ceea ce se creează aici”. Cel mai lung tunel feroviar din lume se construiește în Europa

Un tunel care leagă Austria de Italia se construiește în Alpi. Utilaje uriașe își croiesc drum prin masivul muntos, pentru a fora cel mai lung tunel feroviar din lume, relatează Euronews.

Steinach am Brenner este un sat alpin din Tirol și unul dintre cele mai mari șantiere de construcții din Europa. Tunelul Brenner se construiește aici. Va lega nu doar Austria de Italia, ci va fi și legătura centrală în coridorul feroviar transeuropean dintre sudul și nordul Europei.

Cu o lungime totală de 64 km, structura gigantică va fi cea mai lungă linie de cale ferată subterană din lume.

„Europenii pot fi mândri de ceea ce se creează aici. Acesta este un efort comun al europenilor,” a spus managerul de proiect, Sebastian Reimann.

„Unsprezece țări din toată Europa lucrează aici. Și companii europene de top. Doar Herrenknecht are în funcțiune opt utilaje de săpat tuneluri,” spune și colegul său Andreas Ambrosi.

Herrenknecht este lider de piață pentru utilaje mari de săpat tuneluri fabricate în Europa. Utilajele masive oferă 6.000 de cai putere. Unele dintre aceste construcții care devorează pietre au aproape 20 de metri înălțime și câteva sute de metri lungime.

Herrenknecht are aproximativ 5.000 de angajați în întreaga lume. Compania a fost fondată în urmă cu o jumătate de secol de inginerul Martin Herrenknecht, una dintre vocile de top din industria germană.

Reprezentanții companiei spun că folosirea companiilor europene pentru proiecte din Europa este „singura opțiune”.

„Suntem presați de chinezi prin prețurile de dumping. Aici, un sudor câștigă 50 de euro (brut pe oră); în China, 15 euro. China operează cu prețuri de dumping la oțel, jumătate de preț Nu putem stimula economia în Europa în astfel de condiții,” spun reprezentanții companiei.

