Europenii „vor fi ținte legitime” pentru Iran dacă se alătură războiului, avertizează viceministrul de Externe de la Teheran

Viceministrul iranian de Externe, Majid Takht-Ravanchi, a declarat vineri, pentru France24, că Teheranul „a informat deja europenii și pe toți ceilalți că trebuie să fie atenți să nu se implice în acest război de agresiune împotriva Iranului”. El a avertizat că, dacă vreo țară „se alătură Americii și Israelului în agresiunea împotriva Iranului, va deveni și ea țintă legitimă pentru represaliile Teheranului”.

Takht-Ravanchi a declarat presei franceze că oficialii iranieni au „negociat cu bună-credință” cu SUA, adăugând că „ultima rundă de negocieri de la Geneva, de joi trecută, a fost un succes”, înainte ca guvernul SUA să „înceapă, sâmbătă, cu ajutorul regimului israelian, o agresiune împotriva Iranului”.

Viceministrul iranian de Externe a confirmat, de asemenea, că Iranul atacă grupurile kurde din Irakul vecin, pe fondul informațiilor potrivit cărora CIA și Mossadul înarmează aceste grupuri.

„Dacă este necesar să ne protejăm suveranitatea, o vom face cu siguranță”, a afirmat el.

În timp ce unele țări ale UE, precum Franța, Grecia și Italia, au trimis nave de război în Orientul Mijlociu și majoritatea înalților oficiali ai UE au condamnat atacurile iraniene din regiune, aceștia au cerut în principal încetarea conflictului și o soluție diplomatică.

Cancelarul german Friedrich Merz a declarat vineri că Berlinul colaborează cu partenerii săi pentru a găsi o soluție care să pună capăt conflictului cu Iranul, afirmând totodată că țara sa împărtășește obiectivele Statelor Unite și ale Israelului.

