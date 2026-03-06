Live TV

Europenii „vor fi ținte legitime” pentru Iran dacă se alătură războiului, avertizează viceministrul de Externe de la Teheran

Data publicării:
iran

Viceministrul iranian de Externe, Majid Takht-Ravanchi, a declarat vineri, pentru France24, că Teheranul „a informat deja europenii și pe toți ceilalți că trebuie să fie atenți să nu se implice în acest război de agresiune împotriva Iranului”. El a avertizat că, dacă vreo țară „se alătură Americii și Israelului în agresiunea împotriva Iranului, va deveni și ea țintă legitimă pentru represaliile Teheranului”.

Takht-Ravanchi a declarat presei franceze că oficialii iranieni au „negociat cu bună-credință” cu SUA, adăugând că „ultima rundă de negocieri de la Geneva, de joi trecută, a fost un succes”, înainte ca guvernul SUA să „înceapă, sâmbătă, cu ajutorul regimului israelian, o agresiune împotriva Iranului”.

Viceministrul iranian de Externe a confirmat, de asemenea, că Iranul atacă grupurile kurde din Irakul vecin, pe fondul informațiilor potrivit cărora CIA și Mossadul înarmează aceste grupuri.

„Dacă este necesar să ne protejăm suveranitatea, o vom face cu siguranță”, a afirmat el.

În timp ce unele țări ale UE, precum Franța, Grecia și Italia, au trimis nave de război în Orientul Mijlociu și majoritatea înalților oficiali ai UE au condamnat atacurile iraniene din regiune, aceștia au cerut în principal încetarea conflictului și o soluție diplomatică.

Cancelarul german Friedrich Merz a declarat vineri că Berlinul colaborează cu partenerii săi pentru a găsi o soluție care să pună capăt conflictului cu Iranul, afirmând totodată că țara sa împărtășește obiectivele Statelor Unite și ale Israelului.

Citește și:

Casa Albă face precizări după declarația lui Trump privind „capitularea” Iranului. Cât ar putea dura operațiunea împotriva Teheranului

Editor : C.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
victor ponta oana toiu
1
Ponta acuză că fata sa a fost dată jos din avionul din Oman spre țară. Țoiu: Copilul nu e...
fregata
2
Spania a trimis de urgență cea mai avansată navă de război pentru a apăra Ciprul
Avioane suhoi Su-24
3
Două bombardiere Suhoi care zburau la rasul solului au fost la „două minute” de a lovi...
volodimir zelensky la birou
4
„În prezent, există un alt război în Orientul Mijlociu”. Zelenski: Ucraina şi SUA discută...
Victor Ponta
5
Fiica fostului prim-ministru Victor Ponta s-a întors în țară cu un avion comercial
"Dezgustător". Gestul lui Leo Messi după ce Donald Trump a menționat războiul din Iran face înconjurul lumii
Digi Sport
"Dezgustător". Gestul lui Leo Messi după ce Donald Trump a menționat războiul din Iran face înconjurul lumii
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
donald trump
„Justiție în stil american”. SUA transformă războiul cu Iranul într-un trailer cu eroi de la Hollywood. Scene din Top Gun și Iron Man
A U.S. Marine Corps AH-1Z Viper with Marine Light Attack Helicopter Squadron 169, Marine Aircraft Group 39, 3rd Marine Aircraft Wing (MAW), flies near the USS Michael Monsoor (DDG 1001), a Zumwalt-class destroyer, prior to conducting a flight deck landing
Concentrarea de nave și avioane de luptă ale SUA în Orientul Mijlociu pregătește terenul pentru un război cu Iranul. Scenarii posibile
Recomandările redacţiei
racheta nucleara profimedia-1022455198
Diferența dintre umbrela nucleară a NATO și cea franceză propusă de...
INSTANT_DECLIC_COTROCENI_NICUSOR_DAN08_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Protest la Palatul Cotroceni față de propunerile pentru șefia marilor...
Rachete interceptoare
Trei rachete balistice iraniene, doborâte cu 15 interceptori Patriot...
INSTANT_DECLIC_COTROCENI_NICUSOR_DAN10_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Nicuşor Dan, despre problemele în Justiție: E ca o boală lungă. Sunt...
Ultimele știri
Trump anunță o creștere masivă a producției de arme în SUA: „Companiile au fost de acord”
Mesajul lui Vladimir Putin după ce a vorbit la telefon cu preşedintele Iranului
SUA au cheltuit aproape 900 milioane de dolari pe zi în primele 100 de ore ale războiului împotriva Iranului
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Trei zodii au parte de noroc în aceste zile. Ce schimbări aduce Soarele în Pești
Cancan
Predicția îngrijorătoare făcută de 'noul Nostradamus' s-a îndeplinit! Previziunile lui Athos Salomé pentru...
Fanatik.ro
„5 mii, 7, 13, 15”. Astea au fost salariile preferatului lui Gigi Becali. „Îi prelungesc contractul iar”...
editiadedimineata.ro
AI alimentează dezinformarea cu privire la atacurile SUA-Israel asupra Iranului
Fanatik.ro
Cu ce „mașină” se deplasează scriitorul Radu Paraschivescu. Răspunsul dat lui Ilie Dumitrescu: ”Am un 335 /...
Adevărul
O femeie a murit de rabie la 4 luni după ce a fost zgâriată de un cățel, în vacanță. Ancheta arată că...
Playtech
Cât înseamnă un baril în litri. Preţul petrolului continuă să crească, avertismentul specialiştilor
Digi FM
Dan Negru, reacție fermă despre Eurovision: „Un circ ieftin!” Ce a spus despre Alexandra Căpitănescu, care va...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Detaliul scăpat de multă lume. Titi Aur a spus ce l-a influențat pe Kader Keita să nu calce frâna
Pro FM
Julio Iglesias Jr. sare în apărarea tatălui său, după scandalul în care a fost implicat recent: „Este o...
Film Now
Emma Watson, îndrăgostită total de antreprenorul mexican. Potrivit apropiaților, actrița ar fi „în al nouălea...
Adevarul
SUA pregătesc intervenția navală în Ormuz. Când va începe Marina americană escortarea navelor comerciale
Newsweek
300 dosare de pensii ajung lunar la CCR. Formula de recalculare a pensiei poate fi declarată neconstituțională
Digi FM
Cum ar putea profita Rusia de războiul dintre SUA și Iran. Avertismentul Ucrainei și de ce se teme Zelenski
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Adevărul despre grepfrut. Care sunt beneficiile fructului, de unde vine gustul amărui și cine ar trebui să-l...
Digi Animal World
Motivul pentru care câinii își înclină capul când vorbești cu ei. Explicația oferită de un medic veterinar
Film Now
Șapte ani de la moartea îndrăgitului Luke Perry. Totul despre ultimele zile ale lui Dylan din "Beverly Hills...
UTV
Megan Fox revine pe Instagram cu imagini provocatoare. Machine Gun Kelly a reacționat imediat în comentarii