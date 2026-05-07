Europenii vor „să meargă pe propriul drum”. Majoritatea cetățenilor din UE nu au încredere în SUA. Care e cea mai sceptică țară

Majoritatea cetăţenilor din Uniunea Europeană nu văd Statele Unite ale Americii ca pe un partener de încredere, potrivit unui studiu bazat pe sondaje realizate în toate cele 27 de state membre, relatează joi dpa. Preşedinţia lui Donald Trump a lăsat urme profunde, afirmă într-o analiză Fundaţia Bertelsmann.

Peste 18.000 de adulţi cu vârste cuprinse între 18 şi 69 de ani au fost chestionaţi de institutul de cercetare Nira Data în martie. Conform studiului, 58% dintre cetăţenii UE au declarat că SUA nu sunt un partener de încredere. În Germania, cifra a fost chiar mai mare, de 73%, a declarat pentru dpa autorul studiului, Florian Kommer.

Doar 31% dintre cei chestionaţi au considerat SUA cel mai important partener al UE. În septembrie 2024, acest procent era de 51%, ceea ce înseamnă o scădere de 20 de puncte procentuale în prezent.

Citește și

De ce Donald Trump reduce efectivele militare americane din Europa și de ce acest lucru nu a provocat panică în capitalele UE

Mulţi vor ca Europa „să meargă pe propriul drum”

Aproape trei din patru respondenţi, sau 73%, au fost de părere că Europa ar trebui să „meargă pe propriul drum” după decenii de legături strânse cu SUA. La sfârşitul anului 2024, 63% dintre respondenţi susţineau această opinie.

Fundaţia Bertelsmann a conchis că „un preşedinte american polarizant şi tensiunile geopolitice tot mai mari au orientat opinia publică din Europa către o mai mare independenţă”.

În acelaşi timp, conform studiului, China nu a câştigat importanţă în rândul respondenţilor din UE ca posibil partener alternativ, scepticismul faţă de Beijing rămânând ridicat.

Regatul Unit şi Canada sunt considerate în schimb a juca un rol mai important ca parteneri strategici, a indicat studiul.

În fine, sprijinul pentru alianţa de apărare NATO rămâne puternic, 63% dintre respondenţi continuând să o considere un pilon central al securităţii.

Editor : Sebastian Eduard