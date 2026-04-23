Eurostat: 40% dintre cetăţenii UE nu au competenţe digitale de bază. România e pe ultimul loc

93% dintre persoanele din UE au folosit internetul cel puţin o dată pe săptămână anul trecut, dar 40% dintre cetăţenii UE nu au competenţe digitale de bază, arată un studiu Eurostat publicat joi. România este pe ultimul loc în clasament- doar 31,8% din cetățeni au competențe digitale de bază sau peste, potrivit institutului european de statistică.

„Schimbarea tehnologică necesită ca oamenii şi companiile să dobândească noi abilităţi şi competenţe digitale. Conform obiectivului UE, 80% din populaţie ar trebui să aibă cel puţin competenţe digitale de bază până în 2030. În 2025, 93% dintre persoanele din UE au folosit internetul cel puţin o dată pe săptămână. Cu toate acestea, 40% dintre cetăţenii UE nu au competenţe digitale de bază sau superioare”, anunţă, joi, Eurostat, în ediţia 2026 a studiului privind digitalizarea, potrivit News.ro.

Procentajul care au astfel de competențe este de 60%, potrivit Eurostat.

În ţările UE, ponderea persoanelor cu competenţe digitale de bază sau superioare în 2025 a fost cea mai mare în Olanda (84%), Irlanda (83%), Danemarca şi Finlanda (ambele 81%).

La polul opus se află România, pe ultimul loc în UE, cu doar 31,8% dintre cetăţeni care au competenţe digitale de bază. Pe penultimul loc se află Bulgaria, cu 38,26%.

Activităţi online

În 2025, 94% dintre persoanele din UE au declarat că au folosit internetul în ultimele 3 luni.

Studiul Eurostat arată că internetul a fost utilizat în principal pentru a comunica cu ceilalţi, de exemplu pentru mesagerie instant (88% dintre utilizatorii de internet) şi trimiterea sau primirea de e-mailuri (87%).

Următoarele activităţi online au fost, de asemenea, foarte populare în rândul utilizatorilor de internet:

  • Efectuarea de apeluri telefonice sau video (81%)
  • Găsirea de informaţii despre bunuri şi servicii (77%)
  • Servicii bancare online (74%)
  • Participarea la reţele sociale (72%)
  • Citirea de site-uri de ştiri sau ziare online (71%)
  • Căutarea de informaţii despre sănătate online (64%).

Aproape 3 din 4 utilizatori de internet îşi efectuează operaţiunile bancare online.

Datele pentru România arată că, deşi 85,4% dintre români sunt prezenţi pe reţelele sociale, peste media UE, aflându-se pe locul al doilea, doar 49,3% (ultimul loc în UE) folosesc e-mailul pentru comunicare. Pe ultimul sau penultimul loc în UE este România şi cînd vine vorba despre citirea de ştiri şi informaţii online, sau la căutarea de informaţii de spre bunuri şi servicii.

„O analiză mai atentă a serviciilor bancare online arată că 74% dintre utilizatorii de internet au utilizat servicii bancare online în 2025, comparativ cu 56% în 2015. Serviciile bancare online sunt populare în special în rândul persoanelor cu vârsta cuprinsă între 25 şi 64 de ani (78%), comparativ cu 69% dintre cei cu vârsta cuprinsă între 16 şi 24 de ani şi 61% dintre cei cu vârsta cuprinsă între 65 şi 74 de ani”, arată datele Eurostat.

Printre ţările UE, serviciile bancare online sunt cele mai utilizate în Danemarca (98%), Finlanda (97%), Olanda (96%) şi Irlanda (95%).

Şi la acest capitol România se află pe ultimul loc – doar 33,3% dintre cetăţeni folosesc servicii bancare online.

Cumpărături online

Potrivit Eurostat, în ultimii ani, cumpărăturile online au devenit foarte populare.

În 2025, 78% dintre cetăţenii UE au declarat că au cumpărat sau comandat bunuri sau servicii online, în creştere faţă de 62% în 2015.

În 2025, ponderea utilizatorilor de internet care au cumpărat bunuri sau servicii prin internet în ultimele 12 luni a variat de la 57% în Bulgaria şi 62% în Italia la 94% în Olanda şi 95% în Irlanda.

Comerţul electronic a fost cel mai popular în rândul persoanelor cu vârsta cuprinsă între 16 şi 24 de ani (84%), comparativ cu cele cu vârsta cuprinsă între 25 şi 64 de ani (81%). Între timp, mai mult de jumătate (55%) dintre persoanele cu vârste cuprinse între 65 şi 74 de ani au făcut cumpărături online în 2025.

Hainele sunt cele mai populare achiziţii online

În 2024, printre persoanele care au cumpărat online în ultimele 3 luni, 70% au cumpărat haine, încălţăminte sau accesorii.

Cumpărătorii online au cumpărat şi următoarele bunuri şi servicii:

  • Abonamente la filme, seriale sau streaming sportiv (46%)
  • Bilete la evenimente (38%)
  • Servicii de transport de la o întreprindere (38%)
  • Livrări de la restaurante (33%)
  • Cazare închiriată (de la o întreprindere), cum ar fi o cameră, un apartament sau o casă, prin intermediul unui site web sau al unei aplicaţii (33%)
  • Cosmetice (31%).

Privind achiziţionarea de haine, încălţăminte şi accesorii, Cipru a înregistrat cea mai mare pondere de cumpărători online care au comandat haine (85%), devansând Bulgaria şi România (ambele cu 79%).

În schimb, cele mai mici proporţii au fost găsite în rândul cumpărătorilor online din Letonia, Estonia (ambele cu 58%) şi Cehia (60%).

Editor : M.B.

