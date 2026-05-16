Eurostat: 42,3% dintre utilizatorii de internet din UE au văzut mesaje ostile online, în 2025

În 2025, 42,3% dintre utilizatorii de internet din UE au întâlnit online mesaje pe care le-au considerat ostile şi degradante faţă de anumite grupuri de persoane sau indivizi, a transmis, vineri, Eurostat.

Raportul UE se bazează pe 20 de ţări pentru care există date disponibile, conform News.ro.

În 7 ţări ale UE, mai mult de jumătate dintre persoane au întâlnit astfel de mesaje. Cele mai mari ponderi au fost înregistrate în Ungaria (60,9%), Finlanda (56,7%) şi Slovacia (56,2%).

În schimb, cele mai mici ponderi au fost în Letonia (29,3%), Grecia (29,4%), Germania (33,7%) şi Lituania (33,8%).

România s-a încadrat în media europeană.

Mesajele ostile şi degradante au vizat diferite grupuri de persoane sau indivizi.

Majoritatea persoanelor au văzut mesaje care vizau persoane pentru opiniile lor politice sau sociale (33,7%), originea rasială şi etnică (25,5%), orientarea sexuală (23,4%) şi religia sau convingerile (22,8%). Mesajele ostile au vizat şi persoanele pe baza sexului (16,9%), a dizabilităţii (11,5%), a vârstei (8,8%) sau a altor caracteristici personale (8,5%).

