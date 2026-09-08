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Eurostat: România este ţara din UE cu cel mai mare număr de elevi alocaţi unui profesor în învăţământul primar

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elevi langa scoala
Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
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România este ţara din UE cu cel mai mare număr de elevi per profesor în învăţământul primar, cu o medie de 18,2, în 2024, urmată de state precum Cehia, Franţa, Ţările de Jos şi Germania. Acestea au peste 15 elevi la un cadru didactic, faţă de o medie de 13,3 la nivelul Uniunii, potrivit datelor Eurostat.

În 2024, în UE existau 23,2 milioane de elevi în învăţământul primar, în scădere uşoară cu 0,2%, faţă de 2023, însă în creştere cu 2,9%, comparativ cu 2014, arată statistica citată de News.ro.

În 2024, Grecia şi Luxemburg au înregistrat cele mai scăzute rapoarte elevi-cadre didactice în învăţământul primar, cu 7,4, respectiv 8,2 elevi la un cadru didactic. Acestea au fost singurele ţări din UE care au raportat valori sub 10. La celălalt capăt al clasamentului, Germania (15,2 elevi la un cadru didactic), Ţările de Jos (16,3), Cehia şi Franţa (ambele cu 17,9) şi România (18,2) au raportat valori peste 15, potrivit datelor Eurostat.

La nivelul UE, media în 2024 a fost de 13,3 elevi la un cadru didactic, faţă de 14,2, în 2014. Tendinţa de scădere a fost înregistrată în 23 de ţări din UE, cel mai mare recul fiind consemnat în Bulgaria (de la 17,8 la 10,4) şi Slovenia (de la 15,9 la 10,8). În Austria, raportul a rămas neschimbat, la valoarea de 12 elevi per cadru didactic, în perioada 2014-2024, în timp ce celelalte ţări din UE au înregistrat creşteri, cea mai semnificativă fiind în Lituania, unde raportul a crescut de la 10,2 la 13,7 elevi per cadru didactic.

Peste 23 milioane de elevi în învăţământul primar

Datele Eurostat arată că, în 2024, în UE existau 23,2 milioane de elevi în învăţământul primar, ceea ce reprezintă o scădere uşoară de 0,2% (35 153 de elevi) faţă de 2023, în timp ce raportat la 2014, numărul este în creştere cu 2,9% (659 086). Franţa a înregistrat cel mai mare număr de elevi, în 2024 - 4,1 milioane şcolari, fiind urmată de Germania (3,3 milioane), Spania (2,8 milioane) şi Italia (2,6 milioane). În schimb, Malta (27 537), Luxemburg (43 020) şi Cipru (60 596) au raportat cele mai mici cifre, potrivit datelor Eurostat.

Comparativ cu anul 2014, numărul elevilor din învăţământul primar a crescut în 15 ţări din UE şi a scăzut în celelalte 11 state pentru care există date disponibile. Cele mai mari creşteri relative au fost înregistrate în Luxemburg (21,4%) şi Slovenia (18,2%), în timp ce cele mai mari scăderi au avut loc în Polonia (25,7%), Croaţia (10,3%) şi Portugalia (10,0%), potrivit Eurostat.

Editor : M.B.

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