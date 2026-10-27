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Eurovision 2027, în centrul unei noi controverse: o țară se retrage din concurs. Care este motivul

Data publicării:
eurovision
Foto: eurovision.com
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După ce au confirmat în luna septembrie au transmis că vor participa la concursul Eurovision cu un nou post de televiziune, Ţările de Jos au revenit în cele din urmă asupra deciziei lor. Marţi, postul public naţional NPO a anunţat că ţara se retrage din competiţie, programată pentru luna mai a anului viitor în Bulgaria, din cauza chestiunii „sensibile” legate de Israel.

„Ştim de ceva vreme că participarea Israelului stârneşte diverse reacţii în cadrul societăţii şi este sursă de dezbateri şi diviziuni. De aceea, după consultarea Consiliului radiodifuzorilor, NPO a decis să renunţe la participarea la ediţia din 2027”, a declarat, într-un comunicat, Jurre Bosman, directorul departamentului media al NPO, potrivit News.ro.

Jet de Ranitz, preşedintele executiv al NPO, a recunoscut că această decizie va dezamăgi mulţi fani olandezi ai Eurovisionului şi a subliniat că concursul va fi totuşi difuzat pe posturile publice.

„Deocamdată este prea devreme pentru a participa la Concursul Eurovision al cântecului în 2027”, a declarat Jet de Ranitz. „Având în vedere problemele delicate legate de temele aflate în prezent în discuţie, am decis să luăm o pauză pentru moment”, a adăugat el.

Concursul a fost recent afectat de un val de boicoturi legate de participarea Israelului, ca semn de protest împotriva ofensivei sale din Gaza, lansată ca represalii la atacul fără precedent al grupării islamiste palestiniene Hamas, care a avut loc la 7 octombrie 2023.

Irlanda a anunţat deja că nu va participa, în timp ce directorul postului public spaniol s-a pronunţat în favoarea unui boicot. La începutul lunii, şi postul public ceh s-a retras, invocând, la rândul său, restricţii bugetare.

Editor : C.S.

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