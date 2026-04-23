Exerciții militare fără precedent. Polonia și Franța vor să simuleze atacuri nucleare asupra Rusiei și a Belarusului

Franța și Polonia intenționează să organizeze în curând exerciții militare comune pe flancul estic al NATO. Manevrele se vor desfășura deasupra Mării Baltice și a părții de nord a Poloniei și vor include exerciții de utilizare a armelor nucleare franceze împotriva unor ținte din Rusia și Belarus, scrie Wirtualna Polska. Printre țintele presupuse pentru atacuri sunt menționate obiective importante din zona Sankt Petersburgului.

După cum notează WP, aviația poloneză va îndeplini sarcini de recunoaștere la distanță, identificarea țintelor și lansarea de lovituri simulate cu rachete de croazieră JASSM-ER de pe avioanele de vânătoare F-16. Avioanele de vânătoare franceze Dassault Rafale, capabile să transporte rachete ASMP cu focoase nucleare, vor exersa elemente de descurajare nucleară.

Nu este prevăzută amplasarea permanentă a focoaselor nucleare franceze pe teritoriul Poloniei. Cu toate acestea, avioanele Rafale vor fi implicate periodic în exerciții comune. „Rafale sunt capabile să efectueze un zbor din Franța pe ruta Budapesta – Königsberg și să lanseze un atac asupra țintelor din Rusia și Belarus”, a declarat interlocutorul WP. Potrivit acestuia, cooperarea va fi dusă „dincolo de birocrația NATO”, ceea ce va permite accelerarea procesului decizional, iar scenariile exercițiilor vor deveni suplimentare în cazul unui atac din partea Rusiei.

Desfășurarea exercițiilor este legată de modificările aduse strategiei nucleare franceze, anunțate de președintele Emmanuel Macron pe 2 martie. Atunci, acesta a declarat că se intră într-o nouă etapă a politicii franceze de descurajare și a sugerat extinderea „umbrelei nucleare” asupra Poloniei, Germaniei, Greciei, Țărilor de Jos, Belgiei, Danemarcei și Suediei.

Premierul polonez Donald Tusk a confirmat negocierile cu Franța: „Polonia poartă negocieri cu Franța și cu un grup de aliați europeni privind un program avansat de descurajare nucleară. Ne vom înarma împreună cu partenerii noștri, pentru ca dușmanii să nu îndrăznească să ne atace”. „Este extrem de important ca adversarii noștri sau grupul de adversari să nu poată nici măcar să se gândească să lanseze un atac asupra Franței, fără a fi siguri că vor suferi pagube de la care nu își vor putea reveni”, a declarat Macron.

