Un exercițiu pentru salvatori din aproape 50 de țări, printre care și țara noastră, care simulează efectele unui cutremur de 7,2 pe Richter a început ieri în Bulgaria.

Pompieri, medici, specialiști în deversări chimice și radiații nucleare își testează viteza de reacție în diferite situații de urgență, de la tuneluri și clădiri prăbușite și operațiuni de salvare, până la intervenții medicale și riscuri chimice, relatează Digi24.

Unul dintre exercițiile propuse astăzi simulează prăbușirea unui tunel care are intrarea blocată în urma seismului. Înăuntru se află, blocate, mai multe mașini, iar salvatorii nu pot intra pentru că pereții tunelului prezintă crăpături și se pot prăbuși în orice moment.

Pentru salvarea victimelor, tunelul va trebui întâi ținut sub control și stabilizat, pentru a nu pune în primejdie viețile salvatorilor.

„Este un exercițiu uriaș. Sunt cel puțin 1000 de oameni, din 47 de țări, care sunt desfășurați în această zonă”, informează corspondentul Digi 24. „Am discutat ieri cu pompierii în români și ne spuneau că este extrem de important să participe la astfel de exerciții, mai ales că țara noastră, știm, este una seismică”.

Acest acțiune a NATO care are ca scop coordonarea echipelor de salvatori din diferite țări este cel mai mare exercițiu de gestionare a dezastrelor din acest an.

