Exerciții periculoase: Rusia și Belarus au exersat lansarea de arme nucleare tactice

Data publicării:
Unități de artilerie militară ale Rusiei în timpul unui exercițiu
Rusia și Belarus au organizat exerciții militare comune. Foto: Profimedia Images

Militarii ruşi şi belaruşi exersează lansarea armelor nucleare tactice ale Rusiei desfăşurate în Belarus, în cadrul unor manevre comune, a declarat marţi preşedintele belarus Aleksandr Lukaşenko, citat de Reuters. Presa de stat de la Minsk a difuzat o precizare a şefului statului-major belarus, conform căreia în exerciţii a fost implicată şi racheta hipersonică rusească Oreşnik, lansată pentru prima dată pentru testare în războiul împotriva Ucrainei. Exerciţiile ruso-belaruse Zapad, care au durat cinci zile, sunt aproape de final.

Exerciţiile, despre care unii analişti militari occidentali apreciază că au rolul să intimideze Europa, se desfăşoară la numai câteva zile după ce forţele poloneze şi ale NATO au anunţat că au doborât drone ruseşti intrate în spaţiul aerian al Poloniei - incident care a determinat Varşovia să închidă temporar frontiera polono-belarusă.

Belarus, ţară aliată strâns cu Rusia, are graniţe cu aceasta, cu Ucraina, precum şi cu Polonia, Lituania şi Letonia, membre ale NATO. Pe teritoriul belarus sunt amplasate arme nucleare tactice ruseşti, aflate sub comanda Moscovei. Autorităţile de la Minsk acţionează pentru redeschiderea şi renovarea depozitelor nucleare din epoca sovietică, menţionează Reuters.

Agenţia belarusă de presă Belta citează aprecierea lui Lukaşenko că este firesc ca armele nucleare ruseşti să participe la exerciţiile Zapad. Exersăm totul aici. Şi ei (n.r. occidentalii) ştiu asta, nu ne ascundem. De la lansarea unor arme convenţionale mici la ogive nucleare. Încă o dată, trebuie să putem face asta. Altfel de ce s-ar afla pe teritoriul belarus?, a spus el. Liderul de la Minsk a insistat însă că nu avem absolut niciun plan de a ameninţa pe cineva cu asta.

Ministerul belarus al Apărării a confirmat printr-un comunicat că s-a exersat utilizarea armelor nucleare tactice în paralel cu desfăşurarea rachetelor balistice cu rază medie de acţiune Oreşnik, folosite pentru prima dată de ruşi împotriva ucrainenilor în 21 noiembrie anul trecut.

Preşedintele rus Vladimir Putin a afirmat la sfârşitul anului trecut că Rusia poate desfăşura rachetele respective în Belarus din a doua jumătate a lui 2025. El a susţinut că Oreşnik sunt imposibil de interceptat.

Lukaşenko, care discută frecvent cu Putin, a permis Rusiei să atace Ucraina din Belarus în februarie 2022, însă nu a implicat în conflict forţele armate belaruse.

Ministerul Apărării de la Moscova a anunţat marţi că bombardiere strategice ruseşti Tu-160, care pot transporta arme nucleare, au exersat lansarea de rachete de croazieră deasupra Mării Barents, la nord de statele scandinave. Bombardierele, escortate de avioane de vânătoare MiG-31, au survolat apele neutre ale Mării Barents timp de aproximativ patru ore.

În manevere separate, infanteriştii marini din Flota Nordică a Rusiei au exersat respingerea unei invazii amfibii a forţelor inamice pe o peninsulă din regiunea rusească Murmansk. Înregistrări video prezintă militarii susţinuţi de elicoptere şi avioane de vânătoare în timp ce folosesc transportoare blindate, drone, lansatoare de grenade reactive şi arme automate împotriva unui inamic imaginar.

Nave din Flota Baltică a Rusiei, de asemenea protejate de avioane de vânătoare, au testat lansarea de rachete de croazieră împotriva unor nave inamice imaginare; exerciţii similare au făcut şi lansatoarele de rachete de la sol ale flotei.

În exclava rusă Kaliningrad de la Marea Baltică, militarii au exersat utilizarea unei instalaţii de recunoaştere radio Torn-MDM pentru detectarea poziţiei forţelor inamice, ale căror coordonate sunt transmise dronelor şi artileriei.

