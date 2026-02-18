Live TV

Exerciţiu de debarcare NATO pe coasta germană a Mării Baltice: Elicoptere, avioane Eurofighter, tancuri amfibii, 15 nave

Data publicării:
Exercițiu NATO
Foto: Profimedia
Din articol
Obiectivul exercițiului

Circa 3.000 de soldaţi ai NATO au participat miercuri la un amplu exerciţiu de debarcare în nordul Germaniei, în care au fost implicate nave, tancuri amfibie, avioane de luptă şi elicoptere, relatează AFP.

Soldaţii forţelor navale germane şi ai forţelor speciale turce şi spaniole s-au antrenat să preia controlul asupra plajei Putlos, sub privirile ministrului german al apărării Boris Pistorius.

„Chiar în Marea Baltică situaţia de securitate s-a agravat dramatic”, într-un context de „ameninţări hibride” ruse, a declarat el.

Obiectivul exercițiului

După invadarea Ucrainei de către Rusia în februarie 2022, această zonă maritimă strategică este tot mai vizată de sabotaje, atacuri cibernetice şi operaţiuni de destabilizare imputate de occidentali Moscovei.

Exerciţiul din această zi arată că NATO este „unită”, „operaţională” şi „serioasă” în materie de descurajare, a subliniat ministrul.

Acest lucru are şi efecte „diplomatice”, în contextul în care Rusia „îşi îndreaptă mai multe dintre forţele sale armate spre vest”, a estimat inspectorul general al Bundeswehr, Carsten Breuer.

Obiectivul acestei debarcări este de a desfăşura cât mai rapid posibil trupe pe teritoriul alianţei militare. Pentru că în caz de urgenţă forţa de reacţie rapidă a NATO trebuie să poată mobiliza 40.000 de soldaţi în zece zile.

Exerciţiul de la Putlos se înscrie într-o serie mai amplă a alianţei militare care durează din ianuarie până în martie, cu circa 10.000 de soldaţi proveniţi din unsprezece state NATO.

Niciun soldat american nu participă la exerciţiile din această serie, ceea ce se explică prin „rotaţia obişnuită” între aliaţi, dă asigurări Pistorius.

Potrivit ministrului, acest lucru nu are nimic de a face cu răcirea actuală a legăturilor transatlantice, pe fondul tensiunilor geopolitice, în special privind Groenlanda.

Miercuri, la Putlos, au fost desfăşurate 15 nave, potrivit NATO, şi două avioane de luptă Eurofighter ale Bundeswehr, relatează un jurnalist al AFP de la faţa locului. Opt tancuri amfibie au participat de asemenea la exerciţiu, susţinute de elicoptere.

 

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
robert negoita
1
Robert Negoiță a primit rezultatul testului antidrog de la INML. Ce au stabilit legiștii
Alexandru Muraru și Marcel Ciolacu.
2
Alexandru Muraru (PNL), despre Marcel Ciolacu: Nu îşi poate justifica diploma de...
dan mihalache
3
Nicușor Dan l-a rechemat pe Dan Mihalache din funcția de ambasador al României în Cipru
putin
4
Rusia e pregătită „să folosească forța militară” în Suedia, dezvăluie un raport al...
Peisaj de iarnă în românia
5
Urmează „cel mai sever episod de iarnă”, avertizează șefa ANM. Cod portocaliu de ninsori...
Scandal de proporții! Ucraina a luat o decizie radicală, după ce Rusia a dat lovitura
Digi Sport
Scandal de proporții! Ucraina a luat o decizie radicală, după ce Rusia a dat lovitura
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Sistem Patriot
SUA au refuzat să acorde licențe pentru producția de sisteme Patriot în România și Polonia, spune Zelenski
Russia Ukraine War Estonia
Estonia, gata să găzduiască arme nucleare pe teritoriul său, dacă va fi nevoie, spune șeful diplomației. „Doar în cooperare cu NATO”
Cabinet meeting of the Federal Government
Merz dă de înțeles că ar putea abandona proiectul „superavionului” de 100 de miliarde de euro, din cauza disputei cu Franța
friedrich merz
Friedrich Merz: „Nu este o opțiune” ca Germania să dețină bombe atomice, dar ar putea transporta arme nucleare americane
retele sociale
Cancelarul german vrea ca tinerii sub 16 ani să nu mai aibă acces la rețelele sociale
Recomandările redacţiei
ilie bolojan face declaratii
După victoria de la CCR, Ilie Bolojan anunță că vrea modificarea...
comisia europeana
Când ar putea obține Guvernul banii reținuți din PNRR pentru pensiile...
nava transport gaze gnl gaz natural lichefiat sua
Viraj energetic la Viena: Austria vrea să reducă importurile de GNL...
bancnote de lei
Ilie Bolojan: „Proiectul care vizează cumulul pensie-salariu va fi...
Ultimele știri
Mark Zuckerberg va fi audiat în instanță, în SUA, într-un proces privind dependența tinerilor de rețele sociale
Ziua Națională Constantin Brâncuși 2026: Evenimente culturale organizate în București și în alte orașe din țară
Cine are șanse să o înlocuiască pe Christine Lagarde la șefia Băncii Centrale Europene: „bătălie” între un olandez și un spaniol
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Patru zodii au noroc la bani din 18 februarie 2026. Destinul le împinge spre decizii importante
Cancan
Călăul lui Gheorghe Chindriș, dezvăluiri uluitoare. Motivul pentru care tânărul de 26 de ani l-a ucis pe...
Fanatik.ro
Cum arată avionul cu care zboară Nicuşor Dan în SUA. Cât costă aeronava închiriată de la Ion Ţiriac
editiadedimineata.ro
Jurnalist elvețian: Standard dublu la Jocurile Olimpice în favoarea sportivilor israelieni. Postul public i-a...
Fanatik.ro
De ce nu fac nunta Laurențiu Reghecampf și Corina Caciuc, deși au 5 ani de relație: ”Lucrurile sunt foarte...
Adevărul
Tensiuni în cercul apropiaților lui Putin. Un oligarh de top s-a plâns de izolarea totală a Rusiei
Playtech
Câți bani câștigă, de fapt, iubita lui Ilie Bolojan. Venitul lunar al asistentei medicale din Oradea
Digi FM
Diana Dumitrescu, o nouă decizie drastică după ce s-a pocăit: „Mi-am dat viața Domnului și îl las să o...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
A intrat în direct și Radu Naum nu s-a putut abține: ”Este de neiertat! Uitați-l”. Lăcătuș a intervenit: ”Ce...
Pro FM
Cum arată azi, la 53 de ani, Darren Hayes de la Savage Garden. În 2025 a suferit un accident care l-a lăsat...
Film Now
De ce a murit Victoria Jones, fiica actorului Tommy Lee Jones. Ce au descoperit medicii legiști
Adevarul
„Plantele zombie” din grădina lui Epstein. Noi documente sugerează interesul pentru o substanță care ar anula...
Newsweek
Grindeanu, noi informații despre ajutoarele la pensie din această primăvară. „Banii vor fi în buget”
Digi FM
Conacul lui Charlie Watts, scos la vânzare. Regretatul baterist de la The Rolling Stones a fost fascinat de...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Poluarea aerului poate contribui în mod direct la apariţia unei boli grave. Cei care au suferit un AVC sunt...
Digi Animal World
A pornit mașina de spălat și a auzit țipete din interior. Când a deschis, a realizat imediat că făcuse o...
Film Now
Calista Flockhart și Harrison Ford, sărut romantic pe pista aeroportului. Căsătoriți de 15 de ani, la fel de...
UTV
Loredana Groza vorbește despre relația dintre Iulia Vântur și Salman Khan. „Un bărbat care știe cum să...