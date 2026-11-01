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Video Exit-poll în Bulgaria: candidata pro-rusă Iliana Iotova conduce în alegerile prezidențiale, cu 52,5% din voturi

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Iliana Iotova
Iliana Iotova, președinta Bulgariei. Foto: Profimedia
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Din articol
Rusia, una dintre temele centrale ale campaniei

Iliana Iotova este pe cale să obțină un mandat de cinci ani la conducerea Bulgariei, potrivit primelor exit-poll-uri publicate la închiderea urnelor. Candidata susținută de formațiunea premierului Rumen Radev conduce în fața lui Andrei Ghiurov, care a mizat pe o platformă pro-occidentală și pe apropierea de UE și NATO, potrivit Novinite.

Iliana Iotova a obținut 52,5% din voturi în turul al doilea al alegerilor prezidențiale din Bulgaria, în timp ce fostul premier interimar Andrei Ghiurov a fost creditat cu 43,4%, potrivit unui sondaj la ieșirea de la urne realizat de Alpha Research. Rezultatele au fost publicate în timp ce votarea se apropia de final, la ora 20:00, relatează The Sofia Globe.

O altă agenție de sondare, Market Links, a anunțat că Iotova a obținut 50,7%, iar Ghiurov, 44%.

Iotova a devenit președinta Bulgariei în ianuarie 2026, după ce Rumen Radev a demisionat din funcția de șef al statului pentru a intra în politica parlamentară. Radev a obținut ulterior o victorie categorică la alegerile parlamentare anticipate din aprilie.

Iotova, care l-a avut drept partener de candidatură pe Kiril Vulchev, a fost desemnată de un comitet de inițiativă și a candidat cu sprijinul declarat al partidului „Bulgaria Progresistă”, condus de premierul Radev, precum și al mai multor formațiuni de stânga.

Andrei Ghiurov, care l-a avut drept partener de candidatură pe fostul secretar-șef interimar al Ministerului de Interne, Georgi Kandev, a fost, la rândul său, nominalizat de un comitet de inițiativă. El a beneficiat de sprijinul grupurilor parlamentare reformiste și pro-occidentale „Bulgaria Democratică” și „Continuăm Schimbarea”, precum și al unor formațiuni extraparlamentare.

Rusia, una dintre temele centrale ale campaniei

Una dintre principalele teme ale campaniei electorale a fost relația Bulgariei cu Rusia. Iotova a susținut menținerea dialogului cu Moscova și s-a opus acordării de ajutor Ucrainei, pledând, în schimb, pentru formarea unei „coaliții pentru pace”.

Ghiurov a adoptat o platformă ferm pro-occidentală, pro-UE și pro-NATO. El a criticat, totodată, guvernul lui Radev pentru ceea ce a descris drept eșecuri în politica externă și pentru incapacitatea de a ține sub control creșterea prețurilor pe plan intern.

Tabăra lui Ghiurov a avertizat asupra riscului ca formațiunea politică a lui Radev să ajungă să controleze atât președinția, cât și guvernul și majoritatea parlamentară.

Dacă rezultatele preliminare se vor confirma, Iotova va prelua oficial un nou mandat de președinte în ianuarie 2027.

Constituția Bulgariei prevede că președintele poate exercita funcția pentru cel mult două mandate, fiecare cu o durată de cinci ani. În 2026, Iotova va duce la capăt mandatul început de Radev, iar perioada respectivă nu este luată în calcul la stabilirea limitei de mandate.

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Editor : C.A.

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