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Expansiunea Beijingului în Europa, problemă pentru NATO. China construiește o fabrică lângă un port strategic din Spania

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View through plane window, oblique aerial view of port city of Ferrol, Galicia, Spain
Portul Ferrol din Spania. Foto: Profimedia
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Din articol
Locație strategică pentru operațiunile NATO Riscuri crescânde Mutări în Bruxelles

Prezența tot mai mare a Chinei în porturile spaniole stârnește îngrijorare la Bruxelles și în rândul experților în securitate, care avertizează că infrastructura comercială din apropierea instalațiilor navale cheie ar putea servi la un moment dat la scopuri militare sau de informații, transmite Euractiv.

Locație strategică pentru operațiunile NATO

Îngrijorările apar în contextul în care Beijingul își consolidează prezența în centrele logistice spaniole și pregătește investiții majore, inclusiv o nouă fabrică SAIC în apropierea bazei navale Ferrol, în regiunea de nord-vest a Galiției.

Gigantul producător auto de stat chinez  își propune să construiască instalații cheie chiar în afara portului Ferrol, care găzduiește unul dintre sediile principale ale Marinei Spaniole și ale constructorului naval național Navantia. Zona servește, de asemenea, ca o locație strategică cheie pentru operațiunile NATO.

Unul dintre cele două complexe SAIC va fi amplasat chiar în punctul de acces prin care intră și ies navele militare spaniole, inclusiv cinci fregate F-100.

Alfonso Rueda, președintele regional al Galiției din partea Partidului Popular (PP) conservator, a confirmat vestea la începutul lunii iunie, la mai bine de o lună după ce a călătorit în China pentru a finaliza acordul. Rueda i-a mulțumit lui Pedro Sánchez, prim-ministrul socialist, pentru sprijinul său, profitând de legăturile diplomatice strânse pe care liderul spaniol le menține cu președintele chinez Xi Jinping.

Rueda a declarat reporterilor că au fost oferite mai multe amplasamente pentru a găzdui instalațiile, dar firma chineză a ales în cele din urmă vecinătatea portului militar pentru a construi primul său complex industrial din Europa, pentru care e de așteptat să investească aproximativ 200 de milioane de euro.

Riscuri crescânde

Deși acest tip de investiții industriale poate stimula economiile locale, poate crea locuri de muncă și poate revigora regiunile, situația din Ferrol este diferită.

Potrivit lui Alberto Camarero Orive, expert în securitate portuară și logistică la Universitatea Politehnică din Madrid, Ferrol rămâne o zonă strategică extrem de sensibilă prin prisma facilităților sale navale, a operațiunilor Marinei și a legăturilor cu NATO.

„Într-un scenariu de criză internațională, tensiune geopolitică sau conflict hibrid, un terminal portuar poate deveni un punct de vulnerabilitate”, a declarat el pentru Euractiv. Trebuie adoptată o abordare strict precaută, a subliniat el.

Conform rapoartelor spaniole, SAIC va trimite deja din iulie o navă logistică pentru a testa infrastructura portului.

Porturile nu mai sunt văzute ca simple instalații comerciale. În schimb, ele servesc drept centre strategice pentru stabilitatea economică, securitatea energetică, logistica lanțului de aprovizionare, mobilitatea militară și reziliența națională. Investițiile străine, în special din China, a remarcat Camarero, necesită garanții suplimentare pentru a evita renunțarea la „controlul efectiv asupra infrastructurii critice”.

Gigantul chinez de transport maritim COSCO și-a stabilit deja o prezență majoră în țară, când a achiziționat  în 2017 o participație majoritară de 51% la operatorul spaniol de terminale de containere Noatum.

Acordul i-a conferit firmei chineze dreptul de proprietate majoritar asupra unor terminale critice în două porturi spaniole cheie - Valencia, pe coasta estică a Mediteranei, și Bilbao, pe Atlantic - două terminale feroviare interioare în Madrid și Zaragoza și, cel mai recent, Tarragona, la aproximativ 100 de kilometri sud de Barcelona.

Expertul portuar Camarero observă că controlul terminalelor spaniole cheie ajută companiile chineze să se conecteze la rețelele globale de transport maritim și să își securizeze lanțurile de aprovizionare. De asemenea, stimulează conectivitatea cu Europa și oferă o „putere de negociere” valoroasă asupra liniilor de transport maritim, a expeditorilor și a autorităților de reglementare.

Mutări în Bruxelles

Pentru a limita influența tot mai mare a companiilor chineze asupra infrastructurii critice a Europei, Comisia pregătește o serie de orientări – introduse inițial în Strategia sa privind porturile UE – pentru a ajuta capitalele să evalueze influența țărilor terțe asupra controlului operațiunilor portuare din întregul bloc comunitar.

Cei 27 de miniștri ai Transporturilor din UE au salutat, săptămâna trecută, Strategia pentru porturi a Comisiei, subliniind necesitatea „evitării proprietății sau controlului străin necorespunzător asupra infrastructurilor și operațiunilor portuare critice”.

Comisarul pentru Transporturi, Apostolos Tzitzikostas, a sugerat, de asemenea, un mecanism de monitorizare a investițiilor străine directe în porturile UE, deși nu este încă clar când va fi implementat instrumentul.

Influența crescândă a Chinei asupra infrastructurii maritime critice a Spaniei vine în contextul în care capitalele și eurodeputații discută planuri de facilitare a mișcării trupelor pe continent.

Deși Spania se află în partea de sud a Europei, flancurile sale atlantice și mediteraneene ar putea oferi în continuare puncte de intrare pentru echipamente militare pe continent.

Camarero avertizează asupra unor riscuri precum dependența operațională, accesul la informații sensibile privind lanțurile de aprovizionare critice și capacitatea de a influența fluxurile logistice, atunci când se predă managementul terminalelor portuare către entități străine.

Conform textului propus, capitalele ar trebui să identifice infrastructura strategică – inclusiv porturile – necesară pentru a muta echipamente militare și trupe în întregul bloc, pentru a fundamenta viitoarele „măsuri de bază de protecție și reziliență”.

Însă deputații europeni solicită Comisiei să elaboreze o listă de astfel de măsuri în termen de un an de la intrarea în vigoare a textului.

„Cu acest text privind mobilitatea militară, infrastructura noastră strategică nu se va mai putea baza pe echipamente achiziționate de la furnizori sau țări terțe neprietenoase. Ca ultimă soluție, statele membre vor putea recâștiga controlul asupra infrastructurii cheie pentru logistica noastră militară”, a declarat pentru Euractiv eurodeputatul francez François Kalfon (S&D), raportor din umbră pe această temă.

Deputații europeni și țările respective trebuie încă să finalizeze versiunile textului înainte de a intra în discuții pentru a ajunge la un compromis.

Camarero a subliniat că „Spania și Uniunea Europeană trebuie să mențină o poziție echilibrată, dar fermă: atragerea de investiții, da; transferul controlului strategic, nu”.

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Editor : Ș.R.

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