Experiența piloților de F-16 din NATO, inutilă în războiul din Ucraina. Pilot ucrainean: „Este fundamental diferit. Învață de la noi”

Data publicării:
Unul dintre primii piloți de F-16 din Ucraina a declarat că au fost nevoiți să creeze noi tactici pentru avionul de luptă, deoarece instruirea inițială oferită de NATO nu era adecvată pentru războiul împotriva Rusiei, relatează Business Insider. 

Forțele aeriene ucrainene au publicat luni un interviu video cu pilotul, al cărui nume nu a fost dezvăluit, în care acesta a vorbit despre performanțele avionului F-16 Fighting Falcon și despre provocările cu care s-a confruntat la început, când a învățat să piloteze aeronava.

Pilotul a declarat că a zburat cu avioane de luptă de fabricație sovietică în primele zile ale invaziei rusești, înainte de a fi trimis în străinătate pentru a fi instruit să piloteze avioanele F-16 oferite de Occident.

„Învață tacticile și le adaptează”

După ce s-a întors pe front, el și colegii săi piloți „au luat contact cu realitatea”, a spus el.

„Tacticile pe care le-am învățat în străinătate nu se potrivesc în totalitate cu războiul de aici, deoarece acele tactici se bazează pe războaie la care partenerii au participat anterior”, a spus pilotul. „Iar acest război este fundamental diferit de acele războaie.”

Piloții ucraineni au fost nevoiți să-și elaboreze propriile tactici, a spus el.

„Cum am distruge rachetele de croazieră, cum am lovi dronele, cum am lupta cu inamicul în apropierea liniei de contact”, a adăugat pilotul.

Aliații occidentali ai Ucrainei au luat notă de unele dintre aceste lecții, a mai spus el.

„Când partenerii văd eficiența noastră, înțeleg cum, în condițiile noastre limitate, suntem capabili să efectuăm zboruri cu o astfel de eficiență”, a spus el. „Și chiar, aș spune, învață de la noi. Învață tacticile și le adaptează pe cele pe care ni le-au predat când eram în străinătate.”

Pilotul nu a intrat în detalii exacte despre tipurile de tactici noi dezvoltate de ucraineni pentru F-16, dar a vorbit despre o manevră îndrăzneață pe care a efectuat-o recent în regiunea Donbas.

El a spus că formația sa compusă din trei nave s-a confruntat cu apărarea rusă puternic consolidată, inclusiv sisteme de rachete sol-aer și mijloace aeriene nespecificate, care „nu ne-au permis să ne apropiem” de ținta lor.

„Am respins două rachete ale inamicului, deoarece au fost lansate două rachete din direcții diferite, și am oferit avioanelor noastre de luptă ocazia de a distruge ținta”, a spus el.

Pilotul a declarat că întregul grup s-a întors în siguranță după misiune.

„A fost foarte greu”

Ucraina a primit oficial 44 din cele 87 de avioane F-16 pe care țările europene au promis să le dăruiască Kievului. Primele echipaje pentru avioanele fabricate în SUA au fost instruite în România, unde o coaliție de state membre NATO, inclusiv SUA, a lucrat pentru a-i învăța pe piloții, tehnicienii și alți membri ai personalului ucrainean să întrețină și să piloteze avioanele.

În interviul său, acesta a spus că bariera lingvistică a fost una dintre cele mai mari provocări în procesul de învățare a pilotării avionului F-16 și că, în timp ce aștepta să fie trimis în străinătate pentru instruire, a studiat gramatica limbii engleze, limbajul colocvial și termenii aviatici în timpul pauzelor dintre zborurile de luptă.

„A fost foarte greu, pentru că după o misiune de luptă, de regulă, un pilot trebuie să se odihnească, deoarece nu știe dacă la un moment dat va mai zbura din nou”, a spus el.

Primele avioane F-16 ale Ucrainei au intrat în război în august 2024 și au fost utilizate în principal în scopuri defensive împotriva dronelor de atac și a rachetelor de croazieră.

De atunci, Kievul a pierdut patru dintre aceste avioane, dar piloții săi au înregistrat și realizări remarcabile, inclusiv distrugerea a șase rachete într-un singur zbor.

Pilotul intervievat a lăudat F-16 ca fiind un avion de vânătoare care funcționează „impecabil”, dar a spus și că și-ar dori versiunea mai avansată, Block 70/72, a aeronavei. Aceste ultime versiuni au fost dotate cu tehnologie de generația a cincea, inclusiv radare puternice cu o rezistență mai mare la bruiaj și un cockpit modernizat.

„Dacă ni s-ar oferi o astfel de oportunitate de a îndeplini misiuni cu aceste avioane, cred că în bilanțul nostru s-ar regăsi nu numai drone de atac și rachete de croazieră distruse, ci și avioane inamice care îndeplinesc misiuni de-a lungul liniei de contact”, a spus el.

Piloții ucraineni de F-16 au reușit acolo unde sistemele Patriot au eșuat: Aproape toate rachetele rusești Kinjal au fost interceptate

Cel mai tânăr instructor pentru viitorii piloţi NATO, detaşat în SUA, e român. „Când vine vorba de zbor, vorbim cu toţii aceeaşi limbă"

