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Explozibil găsit la suspectul care plănuia un atentat împotriva premierului polonez Donald Tusk: ce au descoperit anchetatorii

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Suspect atantat Polonia
Foto: Profimedia
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Un bărbat suspect, în vârstă de 66 de ani, aflat în custodia poliției încă de duminică, urmează să fie prezentat miercuri în fața instanței pentru stabilirea măsurii de arest preventiv.

El ar fi plănuit asasinarea prim-ministrului Poloniei și a fost acuzat de tentativă de „răsturnare violentă a autorităților statului” după ce anchetatorii au găsit explozibil la domiciliul său, au declarat marți procurorii, scrie TVP World.

Suspectul, în vârstă de 66 de ani, a fost arestat duminică în urma declarațiilor prim-ministrului Donald Tusk, care a afirmat că a primit amenințări cu moartea prin e-mail.

Un al doilea bărbat, în vârstă de 46 de ani, a fost reținut de poliție luni și acuzat că a îndemnat public la asasinarea lui Tusk și a altor oficiali guvernamentali.

Suspectul respectiv a lansat online îndemnuri la uciderea unor personalități politice de rang înalt, printre care Tusk și Włodzimierz Czarzasty, președintele Camerei Deputaților din Polonia, au declarat procurorii.

Deși crimele violente cu motivație politică sunt relativ rare în Polonia, țara este profund polarizată. De asemenea, s-a confruntat cu amenințări la adresa securității legate de războiul Rusiei în Ucraina.

Un înalt oficial din domeniul securității a declarat la sfârșitul săptămânii trecute că exista o „probabilitate ridicată” ca amenințările împotriva lui Tusk, precum și împotriva ministrului apărării, Władysław Kosiniak-Kamysz, să fi fost puse în practică.

Suspectul, în vârstă de 66 de ani, urmează să compare miercuri în fața instanței pentru o audiere privind arestarea preventivă.

Editor : Sebastian Eduard

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