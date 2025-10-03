Explozibili ascunși în conserve de porumb: Rusia, acuzată că pregătea atacuri în Polonia și alte state europene

Autoritățile poloneze investighează un complot atribuit serviciilor secrete ruse, după ce explozibili ascunși în conserve de porumb au fost introduși în țară. Potrivit presei de la Varșovia, încărcăturile urmau să fie folosite pentru atacuri cu drone în Polonia și alte state europene, informează Euronews.

Cotidianul Gazeta Wyborcza a scris joi, citând surse din Parchetul Național al Poloniei și din Agenția de Securitate Internă (ABW), că explozibilii au fost aduși în Polonia de un cetățean ucrainean, identificat drept Władysław D., suspectat de legături cu serviciul de informații militare al Rusiei (GRU). Acesta i-ar fi recuperat dintr-un cimitir din Lituania vecină și i-ar fi transportat apoi în Polonia, unde i-a lăsat în apropierea orașului Łódź, în centrul țării.

Cantitatea de explozibili descoperită ar fi putut provoca distrugerea unei mașini și răni grave persoanelor aflate în apropiere, potrivit unui expert militar citat de publicația poloneză.

Coordonatorul serviciilor speciale din Polonia, Tomasz Siemoniak, a declarat că GRU plănuia operațiuni de sabotaj nu doar în Polonia, ci și în Lituania și Germania, folosind explozibili ascunși în conserve. Potrivit anchetatorilor, aceștia intenționau să atașeze încărcăturile explozive dronelor, pentru atacuri.

Deși procurorii nu au precizat care a fost motivația directă a complotului, presa poloneză notează că sprijinul ferm al Varșoviei pentru Ucraina de la începutul invaziei ruse în 2022 ar putea fi un factor. Polonia a oferit Kievului ajutoare militare și umanitare de aproximativ 3,3 miliarde de euro și găzduiește în prezent circa un milion de refugiați ucraineni, în majoritate femei și copii.

Atacuri hibride și incidente aeriene

Parchetul Național al Poloniei a declarat pentru postul TVP World că acest dosar face parte dintr-o investigație mai amplă privind operațiunile de război hibrid desfășurate de Rusia în Europa.

Descoperirea explozibililor survine pe fondul unor noi incidente de securitate în spațiul aerian european, pentru care Moscova este considerată responsabilă.

Joi seara, Aeroportul din München a fost nevoit să își suspende operațiunile după mai multe „observări de drone”, ceea ce a dus la anularea a 17 zboruri.

Citește și: Dronele misterioase din Germania: Anchetatorii suspectează legături cu flota fantomă a Rusiei

În ultimele săptămâni, aeroporturi din Danemarca, Norvegia și Polonia au fost la rândul lor obligate să suspende temporar cursele din cauza unor activități aeriene neidentificate. Incidente similare au fost raportate și în Estonia și România.

Citește și: Alertă în Germania: „Amenințări de spionaj și sabotaj”. Guvernul va autoriza doborârea dronelor și înființează un centru de apărare

Aceste încălcări ale spațiului aerian au alimentat dezbaterile dintre liderii europeni privind fezabilitatea construirii unui așa-numit „zid anti-drone” pentru a proteja flancul estic al continentului. Moscova a respins însă acuzațiile, catalogându-le drept „nefondate”.

Editor : Ș.A.