Explozie în faţa unei şcoli evreieşti din Amsterdam. Primarul acuză un „atac deliberat”

O explozie a avariat o şcoală evreiască din Amsterdam în noaptea de vineri spre sâmbătă, primarul oraşului spunând că a fost vorba de un „atac deliberat împotriva comunităţii evreieşti”.

Explozia de la şcoala dintr-un cartier rezidenţial elegant din partea de sud a Amsterdamului a provocat doar pagube limitate, a transmis primarul Femke Halsema într-un comunicat de presă, potrivit AFP, preluată de Agerpres

Poliţia şi pompierii au sosit rapid la faţa locului.

Nu au fost raportaţi răniţi.

Securitatea la sinagogi şi instituţiile evreieşti din capitala olandeză fusese deja sporită după un atac incendiar de noapte la o sinagogă din centrul oraşului Rotterdam, vineri.

În Belgia vecină, o explozie a provocat un incendiu la o sinagogă din Liege luni.

„Acesta este un act laş de agresiune împotriva comunităţii evreieşti”, a spus Halsema.

„Evreii din Amsterdam se confruntă din ce în ce mai mult cu antisemitismul. Este inacceptabil”, a adăugat ea.

Îngrijorările cu privire la posibile atacuri împotriva comunităţilor evreieşti din întreaga lume au crescut în urma atacurilor SUA şi Israelului asupra Iranului şi a unui răspuns ulterior din partea Teheranului.

