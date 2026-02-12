Live TV

Video Explozie în Italia: un camion cu butelii a sărit în aer. Șase persoane au fost rănite, printre care doi copii

Data publicării:
Captură video de la filmările camerelor video, puse la dispoziție de carabinierii din Milano
Cel puțin șase persoane au fost rănite joi într-o localitate din centrul Italiei, după ce un camion a explodat în trafic. Mașina transporta butelii de oxigen, care au început să sară în aer, una după alta. Printre răniți se numără și doi copii. Flăcările au ajuns până la acoperișurile caselor din apropriere, anunță Arezzo Notizie.

A fost panică în orașul Bibbiena. Șase persoane au fost rănite, șoferul vehiculului și un pompier suferind arsuri ușoare după explozia camionului încărcat cu butelii. Două mame și doi copii au fost transportați la spital pentru îngrijiri medicale.

Prima explozie puternică a fost urmată de altele, flăcările ajungând la câțiva metri înălțime, provocând pagube unor mașini parcate și caselor din apropiere. Patru ambulanțe s-au deplasat la fața locului, împreună cu poliția și pompierii. 

Furgoneta cuprinsă de flăcări transporta consumabile medicale, motiv pentru care avea butelii de oxigen la bord. Drumul afectat de deflagrație a fost închis temporar, anunță presa locală.

