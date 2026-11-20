Autoritățile poloneze investighează informațiile privind prăbușirea unui obiect neidentificat la doar 45 km de granița cu Ucraina. Comandamentul Operațional al Forțelor Armate Poloneze a anunțat la ora 7:07 dimineața că a avut loc o „presupusă încălcare a spațiului aerian polonez de către obiecte aeriene neidentificate”, pe fondul unui atac rus de amploare asupra Ucrainei, relatează TVP World.

O echipă de căutare și salvare a fost trimisă în districtul Bilgoraj, din sud-estul Poloniei, în urma unor sesizări privind o posibilă cădere a unui obiect în apropierea satului Chmielek.

Armata poloneză a primit informații cu privire la posibila cădere a unor obiecte necunoscute în sud-estul Poloniei, în apropierea frontierei cu Ucraina, a declarat vineri Jacek Goryszewski, purtătorul de cuvânt al Comandamentului Operațional al Forțelor Armate, conform Reuters.

În contextul atacului aerian lansat de Rusia asupra Ucrainei în cursul nopții, forțele aeriene poloneze au mobilizat preventiv avioanele. Alertele au fost deja anulate, însă serviciile — poliția, pompierii, armata și procuratura — investighează sesizările privind obiecte necunoscute, a declarat comandamentul armatei.

„Verificăm două posibile încălcări ale spațiului aerian. Colectăm informații atât de la aliați, cât și de la locuitori... Dar, desigur, dispunem și de înregistrările sistemelor noastre radar”, a declarat Goryszewski pentru canalul privat de știri TVN24. „Serviciile au fost informate de către locuitori, iar o echipă de intervenție la sol a fost trimisă pentru a securiza zona și a localiza locul, în cazul în care căderea a avut loc într-adevăr acolo”, a spus el.

Goryszewski a declarat că sistemele radar au indicat că s-ar fi putut produce un incident după ora 6:30 dimineața (07.30, ora României), adăugând că autoritățile lucrează la verificarea înregistrărilor.

Dariusz Dzialo, de la Centrul Provincial de Gestionare a Crizelor din Lublin, a declarat că un obiect a căzut pe câmpurile din Lipowiec, în comuna Ksiezpol din districtul Bilgoraj, unde a luat foc.

El a spus că nu era încă clar dacă obiectul era o rachetă sau o dronă și că accesul la locul incidentului rămânea dificil, deoarece obiectul încă ardea. Zona fusese izolată, iar pompierii se aflau la fața locului.

El a afirmat că nu există niciun pericol pentru fermele sau pădurile din apropiere. Dzialo a mai spus că au existat rapoarte neconfirmate privind posibile obiecte căzute în alte locații, căutările fiind încă în curs.

Parchetul districtual din Lublin a declarat că desfășoară o anchetă privind o posibilă încălcare a spațiului aerian polonez și că „se stabilesc numărul exact și natura obiectelor”.

„Vom oferi mai multe informații după finalizarea inspecției preliminare și a analizelor”, a declarat Parchetul.

Un turn de control al unui aeroport a fost evacuat

Goryszewski a declarat că avioanele poloneze și ale aliaților au rămas în aer pe tot parcursul nopții, monitorizând situația și fiind pregătite să intervină. Operațiunile de zbor au fost suspendate la Aeroportul Rzeszow din cauza unor activități ale aviației militare.

Pentru prima dată, a fost evacuat și turnul de control al traficului aerian de la aeroportul din Rzeszow, a declarat online ministrul Infrastructurii, Dariusz Klimczak, adăugând că nouă persoane au fost duse la un adăpost de urgență.

De asemenea, Centrul de Securitate al Guvernului a emis, în zori, o alertă pentru 20 de districte din regiunile Lublin și Podkarpackie.

Alerta a fost anulată la scurt timp după ora 7:30 dimineața, iar operațiunile aeronavelor militare în spațiul aerian al țării s-au încheiat, de asemenea, de atunci.

Autoritățile au îndemnat locuitorii să respecte instrucțiunile serviciilor de urgență și i-au avertizat să nu se apropie de zona în care ar fi putut cădea obiectul.

Prim-ministrul polonez Donald Tusk a declarat că a primit rapoarte privind securitatea din zonă și că, în prezent, nu există nicio amenințare aeriană. Președintele polonez a fost, de asemenea, informat cu privire la această situație.

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Editor : A.M.G.