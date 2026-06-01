Doi bărbați au fost transportați de urgență la Spitalul Mater Dei cu răni ușoare, după ce o explozie puternică a zguduit fabrica de artificii Ta' Lourdes din zona Magħtab, luni, în jurul orei 6:30 dimineața.

Un bărbat de 67 de ani și unul de 47 de ani, ambii locuitori ai localității St Paul's Bay, se aflau pe câmpurile din apropierea fabricii în momentul exploziei și au fost transportați la spital cu ambulanța, printre altele, din cauza șocului.

Ambii au fost declarați ca având leziuni ușoare. Poliția a confirmat că niciunul dintre angajații autorizați ai fabricii nu se afla la fața locului în momentul exploziei.

Explozia, care a avut loc la fabrica de pe Triq tal-Qagħdi, s-a auzit de la câțiva kilometri distanță, zguduind clădirile și spărgând geamurile în mare parte din Malta.

Serviciile de urgență au fost trimise imediat la fața locului, iar poliția anchetează în prezent incidentul, transmite maltatoday.

Locuitorii din localitățile învecinate au declarat că au auzit explozia de la câțiva kilometri distanță, în timp ce alții au spus că au simțit unda de șoc.

O persoană care plimba câinii în Kennedy Grove în acel moment a povestit această experiență terifiantă.

„Eram în Kennedy Grove cu câinii când am auzit prima explozie. La început am crezut că a explodat o butelie de gaz. Apoi, cam cinci minute mai târziu, au mai urmat încă trei, una după alta.

„Explozia a fost atât de puternică încât am simțit cum îmi mișcă părul de la unda de șoc, iar toți copacii din jur s-au zguduit. Câinii mei s-au speriat îngrozitor. Niciodată în viața mea nu mi-a fost atât de frică – pentru o clipă am crezut cu adevărat că suntem bombardați.”

Martorul a semnalat, de asemenea, pagube vizibile în zona înconjurătoare, inclusiv geamuri sparte și materiale de fațadă desprinse de pe cel puțin o clădire.

Poliția, Departamentul de Protecție Civilă, Forțele Armate ale Maltei și personalul medical rămân la fața locului pentru a asigura siguranța zonei, iar publicul este rugat să o evite.

Magistratul Joe Mifsud conduce ancheta.

Reacțiile liderilor

Liderii politici și președintele Parlamentului European au reacționat cu îngrijorare luni dimineață în urma exploziei de la fabrica de artificii Ta' Lourdes din Magħtab, exprimându-și solidaritatea cu cei afectați și lăudând serviciile de urgență care au intervenit la fața locului.

Prim-ministrul Robert Abela a declarat că gândurile sale sunt alături de cei afectați, adăugând că funcționari și angajați ai autorităților naționale au fost trimiși imediat la fața locului pentru a oferi asistență.

Liderul opoziției, Alex Borg, a mulțumit forțelor de securitate care au intervenit în zona Salini, descriind explozia ca fiind una care „a șocat țara”. El a spus că gândurile sale se îndreaptă către toți cei afectați de forța exploziei.

Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, a declarat că a fost profund marcată de explozia care „a șocat țara noastră” și și-a exprimat compasiunea față de locuitorii din zona învecinată. Ea a adresat mulțumiri speciale membrilor Protecției Civile și tuturor celor aflați la fața locului „în aceste circumstanțe dificile”.

Editor : A.R.