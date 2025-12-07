Exporturile de petrol ale Rusiei, sub presiunea dronelor maritime ale Ucrainei: „Moscova are două opțiuni”

Recentul atac cu drone Sea Baby al Ucrainei nu a incendiat doar două tancuri ale flotei fantomă din Marea Neagră. Potrivit strategului rus Glen Howard, acesta semnalează o schimbare: Kievul nu mai slăbește doar marina rusă, ci vizează infrastructura financiară care susține efortul de război al Moscovei, relatează Kyiv Post.

Într-o analiză realizată pentru Fundația Saratoga, Glen Howard, președintele fundației, susține că atacul de săptămâna trecută oferă cea mai clară dovadă de până acum că Ucraina și-a schimbat strategia maritimă, trecând de la atacarea navelor de război rusești la țintirea directă a arterelor economice ale Moscovei.

Aceste linii vitale converg la Novorossiisk, importantul centru petrolier al Rusiei din Marea Neagră și inima flotei fantomă a Kremlinului, care eludează sancțiunile.

Schimbare strategică

Într-un interviu acordat sursei citate, Howard a susținut că Ucraina a trecut de la simpla înfrânare a flotei ruse din Marea Neagră la atacarea deliberată a infrastructurii comerciale care susține războiul Rusiei.

„În ultimul an, USV-urile ucrainene au izolat flota rusă din Marea Neagră în bastionul său din Sevastopol”, a spus el, menționând că frica de dronele Magura V și Sea Baby a împins o mare parte a flotei către Novorossiisk și chiar în Marea Azov.

Rezultatul, a adăugat el, este supraaglomerarea, lipsa spațiului de manevră și o atitudine din ce în ce mai defensivă din partea Rusiei.

Howard a declarat că ultima lovitură face parte dintr-un efort mai amplu și susținut de a face Novorossiisk un hub de export nesigur pentru Consorțiul Caspian Pipeline (CPC), care transportă aproximativ 1% din petrolul mondial.

„Acesta este începutul unui efort susținut pentru a face Novorossiisk inoperabil ca centru de export de petrol”, a spus el.

El a menționat că Ucraina a petrecut ultimele șase luni lovind portul și infrastructura asociată acestuia: unitățile de procesare din apropierea portului Kavkaz, birourile CPC și, acum, unitățile offshore de procesare a vaporilor (VPU) care permit tancurilor să încarce țiței.

Mai multe VPU-uri, a spus el, au fost scoase din funcțiune de atacurile USV – „o premieră în războiul naval” – Moscova încercând să repare cel puțin unul, în timp ce altele rămân nefuncționale.

Howard a subliniat logica strategică: prin paralizarea infrastructurii de încărcare offshore și atacarea petrolierelor goale aflate în drum spre Novorossiisk, Ucraina întrerupe legăturile care transportă petrolul rus sancționat de la debarcader la piață. Iar acest lucru forțează Kremlinul să se retragă într-un colț.

„Moscova are două opțiuni”, a spus el: „să stea și să privească cum Ucraina atacă rețeaua sa de flote fantomă sau să iasă din porturile sale protectoare și să asigure escortă pentru tancuri – expunând astfel navele de război la riscul de a fi atacate de USV-uri”.

El a subliniat că Ucraina evită o catastrofă ecologică concentrându-se pe tancurile goale; obiectivul, a spus el, este de a imobiliza navele pe mare și de a perturba comerțul ilicit care le menține profitabile.

Cât de vulnerabil este Novorossiisk

Howard a avertizat că presiunea combinată asupra apărării aeriene a portului, terminalelor offshore și rutelor tancurilor petroliere are deja un efect cumulativ.

„Aceasta oprește efectiv operațiunile flotei fantomă din Marea Neagră dintr-o singură lovitură”, a spus el, „închizând simultan Novorossiisk ca terminal petrolier care furnizează 1% din totalul aprovizionării mondiale cu petrol”.

La fel ca atacurile cu drone ale Ucrainei asupra rafinăriilor rusești, aceste lovituri pot avea efecte fizice temporare, a spus el, dar au o pondere psihologică semnificativă – suficientă încât Vladimir Putin să acuze deja Ucraina de „piraterie modernă”.

Însă implicațiile mai ample vor depinde de cât de repede va reuși Rusia să repare sistemele sale offshore și dacă presiunea susținută va forța recalcularea geopolitică. Un posibil rezultat, a spus Howard, este împingerea Kazahstanului să redirecționeze petrolul prin Azerbaidjan și conductele Baku–Tbilisi–Ceyhan.

Howard a declarat pentru sursa citată că tacticile USV ale Ucrainei devin din ce în ce mai sofisticate cu fiecare atac. Loviturile eficiente necesită planificare, cooperare în materie de informații din partea aliaților și condiții maritime favorabile – o provocare din ce în ce mai mare odată cu venirea iernii.

Dar el a spus că încrederea Kievului este în creștere, chiar dacă Rusia retrage navele în porturi îndepărtate și adăpostește o parte mai mare a flotei sale în spatele strâmtorii Kerci.

Howard a susținut că aspectele economice ale acestei tactici sunt irezistibile: o dronă maritimă în valoare de 200.000 de dolari poate scoate din funcțiune o navă de război în valoare de 14 milioane de dolari sau, din ce în ce mai des, un petrolier.

Capacitatea Ucrainei de a penetra apărarea porturilor rusești cu USV-uri, a spus el, demonstrează cât de repede evoluează atât tehnologia, cât și tacticile.

Și pe măsură ce Moscova își concentrează apărarea limitată în jurul navelor de război, a apărut o nouă vulnerabilitate: „Cine sau ce va proteja tancurile care se încarcă cu petrol în larg?”, a întrebat Howard.

Acesta a punctat faptul că „rușii sunt suprasolicitați” și că nu „pot proteja totul și nu pot fi peste tot”.

Evaluarea lui Howard vine într-un moment în care Washingtonul și capitalele europene dezbat sustenabilitatea pe termen lung a strategiei de apărare a Ucrainei.

Argumentul său principal – că Ucraina creează un nou spațiu de luptă maritim în care sistemele fără pilot pot perturba economia de război a Rusiei – va provoca probabil discuții în rândul factorilor de decizie care urmăresc semnele unei escaladări.

Dacă presiunea asupra Novorossiisk va deveni decisivă sau dacă Rusia se va adapta rămâne o întrebare deschisă.

Dar Howard spune că un lucru este deja clar: Ucraina, o țară fără marină convențională, a transformat Marea Neagră într-o zonă în care Kremlinul nu mai poate opera în impunitate.

Deocamdată, dronele din Kiev rescriu regulile puterii navale și obligă Moscova să se confrunte cu un nou tip de război maritim, în care vânătorul și vânatul și-au schimbat rolurile.

