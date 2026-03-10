Extinderea conductelor NATO de combustibil spre România și Polonia revine pe agenda alianței. Proiect de miliarde de euro

Țările din estul Europei, inclusiv România și Polonia, și-au reluat apelurile pentru extinderea Sistemului de conducte de combustibil al NATO către flancul estic al alianței, în contextul tensiunilor geopolitice și al riscurilor pentru aprovizionarea cu energie. Proiectul ar putea costa zeci de miliarde de euro și ar urma să fie discutat înaintea summitului NATO din iulie.

Sistemul de conducte de combustibil al NATO (NATO Pipeline System - NPS) este o reţea de conducte subterane de combustibil care datează din perioada Războiului Rece şi care poate fi utilizată în cazul unui conflict militar, notează Agerpres.

State precum Polonia şi România susţin de mult timp că ar trebui să aibă acces la Sistemul de conducte NATO care aprovizionează forţele occidentale în caz de război şi care în prezent se opreşte în Germania.

Ideea de a extinde reţeaua de 10.000 de kilometri de conducte a căpătat o nouă urgenţă înainte de summitul NATO care va avea loc în luna iulie la Ankara (Turcia), au dezvăluit sursele care au dorit să îşi păstreze anonimatul. De asemenea, în contextul războiului din Iran, unele state se tem că ar putea deveni mai expuse la posibile crize în aprovizionarea cu combustibil, dacă conflictul actual escaladează, a spus una dintre surse.

Câte țări au acces la rețeaua NPS

Reţeaua NPS, formată din depozite de combustibili şi sisteme de distribuţie acoperă în prezent 12 ţări NATO, legând baze aeriene militare, aeroporturi civile, depozite, precum şi staţii de pompare, rafinării şi staţii de încărcare pentru camioane şi căi ferate, potrivit NATO. Sistemul NPS este conceput pentru a satisface creşterile bruşte ale cererii de combustibil, în special pentru transportul aerian şi realimentarea aer-aer.

Această situaţie arată cum, la peste un sfert de secol de la primul val de extindere al NATO, organizaţia continuă să se bazeze pe un sistem fragmentat pentru aprovizionarea esenţială, care ar putea deveni critică în cazul unei izbucniri bruşte a ostilităţilor.

Aliaţii sunt angajaţi faţă de o aprovizionare sigură şi rezilientă cu energie, inclusiv combustibili, a forţelor armate pentru a se asigura că postura colectivă de descurajare şi apărare a alianţei rămâne puternică, a declarat un oficial NATO. De asemenea, aliaţii lucrează pentru a îmbunătăţi lanţul de aprovizionare cu combustibil, care include conductele de combustibil, a spus oficialul, refuzând să intre în detalii.

Ce țări sunt incluse proiectul de extindere

Sistemul NPS este finanţat, parţial, prin bugetul comun al alianţei, precum şi prin oferirea de capacităţi de rezervă pentru uz comercial. Mai spre est, NATO se bazează pe reţelele ţărilor individuale. Acestea reţele nu sunt finanţate de NATO şi acesta este unul dintre motivele care determină iniţiativa de extindere a sistemului NPS.

Construirea infrastructurii şi conectarea acesteia la sistemul existent, cu cele două componente separate din Europa Centrală şi Nordul Europei, va reprezenta o serie de provocări organizaţionale şi financiare, potrivit unui studiu recent realizat de Centrul pentru Studii Estice din Varşovia. Pentru început, proiectul ar necesita aprobarea unanimă a membrilor NATO, inclusiv a SUA, cel mai mare contributor financiar al alianţei.

O analiză anterioară a arătat că extinderea reţelei NPS la nivelul întregului flanc estic al NATO ar putea costa în jur de 21 de miliarde de euro şi ar putea dura până la 25 de ani pentru a fi construită, a precizat una dintre sursele citate de Bloomberg. În prezent, accentul se pune pe doi piloni pentru a face conceptul mai fezabil, cu scopul de a anunţa câteva planuri noi în timpul summitului de la Ankara, a adăugat sursa.

Extinderea ramurii estice, cunoscută sub numele de Sistemul de conducte din Europa Centrală, către Polonia, ar costa aproximativ 5,5 miliarde de euro, în timp ce celălalt proiect, care vizează conectarea Greciei, Bulgariei şi României, ar putea costa aproximativ şase miliarde de euro, a dezvăluit sursa.

