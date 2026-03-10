Live TV

Extinderea conductelor NATO de combustibil spre România și Polonia revine pe agenda alianței. Proiect de miliarde de euro

Data publicării:
Nord Stream 2
Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Profimedia Images
Din articol
Câte țări au acces la rețeaua NPS Ce țări sunt incluse proiectul de extindere

Țările din estul Europei, inclusiv România și Polonia, și-au reluat apelurile pentru extinderea Sistemului de conducte de combustibil al NATO către flancul estic al alianței, în contextul tensiunilor geopolitice și al riscurilor pentru aprovizionarea cu energie. Proiectul ar putea costa zeci de miliarde de euro și ar urma să fie discutat înaintea summitului NATO din iulie.

Sistemul de conducte de combustibil al NATO (NATO Pipeline System - NPS) este o reţea de conducte subterane de combustibil care datează din perioada Războiului Rece şi care poate fi utilizată în cazul unui conflict militar, notează Agerpres.

State precum Polonia şi România susţin de mult timp că ar trebui să aibă acces la Sistemul de conducte NATO care aprovizionează forţele occidentale în caz de război şi care în prezent se opreşte în Germania.

Ideea de a extinde reţeaua de 10.000 de kilometri de conducte a căpătat o nouă urgenţă înainte de summitul NATO care va avea loc în luna iulie la Ankara (Turcia), au dezvăluit sursele care au dorit să îşi păstreze anonimatul. De asemenea, în contextul războiului din Iran, unele state se tem că ar putea deveni mai expuse la posibile crize în aprovizionarea cu combustibil, dacă conflictul actual escaladează, a spus una dintre surse.

Câte țări au acces la rețeaua NPS

Reţeaua NPS, formată din depozite de combustibili şi sisteme de distribuţie acoperă în prezent 12 ţări NATO, legând baze aeriene militare, aeroporturi civile, depozite, precum şi staţii de pompare, rafinării şi staţii de încărcare pentru camioane şi căi ferate, potrivit NATO. Sistemul NPS este conceput pentru a satisface creşterile bruşte ale cererii de combustibil, în special pentru transportul aerian şi realimentarea aer-aer.

Această situaţie arată cum, la peste un sfert de secol de la primul val de extindere al NATO, organizaţia continuă să se bazeze pe un sistem fragmentat pentru aprovizionarea esenţială, care ar putea deveni critică în cazul unei izbucniri bruşte a ostilităţilor.

Aliaţii sunt angajaţi faţă de o aprovizionare sigură şi rezilientă cu energie, inclusiv combustibili, a forţelor armate pentru a se asigura că postura colectivă de descurajare şi apărare a alianţei rămâne puternică, a declarat un oficial NATO. De asemenea, aliaţii lucrează pentru a îmbunătăţi lanţul de aprovizionare cu combustibil, care include conductele de combustibil, a spus oficialul, refuzând să intre în detalii.

Ce țări sunt incluse proiectul de extindere

Sistemul NPS este finanţat, parţial, prin bugetul comun al alianţei, precum şi prin oferirea de capacităţi de rezervă pentru uz comercial. Mai spre est, NATO se bazează pe reţelele ţărilor individuale. Acestea reţele nu sunt finanţate de NATO şi acesta este unul dintre motivele care determină iniţiativa de extindere a sistemului NPS.

Construirea infrastructurii şi conectarea acesteia la sistemul existent, cu cele două componente separate din Europa Centrală şi Nordul Europei, va reprezenta o serie de provocări organizaţionale şi financiare, potrivit unui studiu recent realizat de Centrul pentru Studii Estice din Varşovia. Pentru început, proiectul ar necesita aprobarea unanimă a membrilor NATO, inclusiv a SUA, cel mai mare contributor financiar al alianţei.

O analiză anterioară a arătat că extinderea reţelei NPS la nivelul întregului flanc estic al NATO ar putea costa în jur de 21 de miliarde de euro şi ar putea dura până la 25 de ani pentru a fi construită, a precizat una dintre sursele citate de Bloomberg. În prezent, accentul se pune pe doi piloni pentru a face conceptul mai fezabil, cu scopul de a anunţa câteva planuri noi în timpul summitului de la Ankara, a adăugat sursa.

Extinderea ramurii estice, cunoscută sub numele de Sistemul de conducte din Europa Centrală, către Polonia, ar costa aproximativ 5,5 miliarde de euro, în timp ce celălalt proiect, care vizează conectarea Greciei, Bulgariei şi României, ar putea costa aproximativ şase miliarde de euro, a dezvăluit sursa.

Editor : M.I.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
erdogan
1
Prima reacție a lui Erdogan după ce Iranul a lansat încă o rachetă balistică spre Turcia
potra georgescu
2
Decizie în dosarul privind tentativa de lovitură de stat în care sunt vizați Georgescu și...
Conceptual image of war between Israel and Iran, using flag, sunset and silhouette
3
Alertă după ce SUA au interceptat mesaje criptate: Iranul ar putea activa celule „în...
profgaze rusia europa vladimir putin
4
Putin spune că Rusia poate furniza din nou petrol și gaze Europei, dar cere ceva în schimb
emmanuel macron
5
Reacția Iranului la anunțul lui Macron privind o misiune navală „fără precedent” în...
De nicăieri! Coreea de Nord a luat pe neașteptate o decizie care afectează oameni din toată lumea
Digi Sport
De nicăieri! Coreea de Nord a luat pe neașteptate o decizie care afectează oameni din toată lumea
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
tanar in fata calculatorului cauta job
Bugetul asigurărilor pentru șomaj pe 2026 ar urma să aibă un excedent de peste 600 de milioane de lei
U.S. troops at the Mihail Kogalniceanu Air Base near Constanta
Statele Unite vor să trimită avioane de luptă și militari la baza Mihail Kogălniceanu. Ședință CSAT la Cotroceni
nicusor dan maia sandu
Numărul moldovenilor care vor unirea cu România a ajuns la cel mai ridicat nivel după declarațiile Maiei Sandu (sondaj)
Military Drone Systems Demonstration In Zielonka Training Grounds, Poland - 19 Feb 2026
Primul scut anti-drone din Europa. Ce este sistemul polonez SAN și când va fi lansat: „Concept nou, dar bazat pe experiența Ucrainei”
carne de miel
Cum a evoluat producția de carne a României în luna ianuarie 2026. Diferențe între sectorul porcin, avicol și cel bovin
Recomandările redacţiei
ID234047_INQUAM_Photos_Eduard_Vinatoru
Volodimir Zelenski vine joi în România. Președintele ucrainean va...
ilie bolojan face declaratii
Măsura anunțată de Ilie Bolojan după ce Avocatul Poporului a atacat...
ilie bolojan guvern
DOCUMENT Guvernul a publicat bugetul pentru 2026: Pensiile rămân...
Trump Meeting With Zelensky and European Leaders
Cum a ajuns Donald Trump la mâna lui Volodimir Zelenski: „A fost cea...
Ultimele știri
Dialog halucinant între doi lideri locali din județul Olt: Primarul din Slatina îl acuză pe viceprimarul din Corabia că l-a sunat beat
Război în Orientul Mijlociu, Ziua 11. Pete Hegseth anunță „cea mai intensă zi de atacuri în Iran”
Schimbări la Apele Române. Directorii vor fi evaluați după 14 criterii de performanță, anunță Diana Buzoianu
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Dezvăluiri despre logodna modelului Thylane Blondeau cu Ben Attal. Cât valorează inelul pe care l-a etalat pe...
Cancan
'Profetul Apocalipsei' anunță CATASTROFA în august 2026. A prezis corect războiul din Iran și pandemia...
Fanatik.ro
Ziua Ungariei schimbă programul din Superliga! Haos total cu privire la prima etapă din play-off și play-out...
editiadedimineata.ro
Hackerii ruși sparg conturile de WhatsApp și Signal ale oficialilor și jurnaliștilor, avertizează Olanda
Fanatik.ro
Sora Andreei Anița rupe tăcerea la o săptămână de la moartea ei: „Eu nu ascund adevărul”. Dezvăluiri...
Adevărul
Cum s-au separat interesele SUA și ale Israelului în conflictul din Iran. Explicațiile profesorului Radu Carp
Playtech
Ce flori perene să plantezi în martie dacă vrei o grădină colorată, care să înflorească ani la rând
Digi FM
Întâmplare sau destin? Povestea surorilor gemene care au născut în aceeași zi, chiar de ziua lor de naștere...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
"Nu știam cât e de scurtă sau de transparentă!" Eugenie Bouchard a apărut la un eveniment cu o rochie pe care...
Pro FM
Kevin Federline, după arestarea lui Britney Spears: "Îngrijorarea este dacă a fost un incident izolat sau...
Film Now
Margot Robbie și-a schimbat complet look-ul. Actrița este de nerecunoscut cu un bob scurt și breton
Adevarul
Misterele unuia dintre cele mai controversate evenimente ale secolului XX. Moartea lui Kennedy, încă o...
Newsweek
900.000 pensionari rămân fără 600 lei la pensie. Alți 1.350.000 pensionari pierd 200 lei. Cum s-a luat decizia
Digi FM
Kylie Minogue, apariție impecabilă la Paris Fashion Week. Eleganță pură într-o ținută fină din mătase
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
De ce ne trezim uneori exact înainte să sune alarma. Pe lângă mecanismele biologice, există și un factor...
Digi Animal World
Un semn rău? Doi misterioşi „peşti ai apocalipsei”, descoperiţi de turişti pe o plajă din Mexic
Film Now
Fiica lui James Van Der Beek, mesaj înțelept și sfâșietor în ziua în care el ar fi împlinit 49 de ani: "Îi...
UTV
Dakota Johnson pozează aproape fără haine într-o nouă campanie de modă pentru primăvara lui 2026