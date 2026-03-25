Extrema dreaptă din Germania, în prim-planul unor îngrijorări de securitate. Documente ale UE, expuse riscului de a fi divulgate Rusiei

Rusia recrutează sabotori în toată Europa prin Telegram, monitorizând canale pro-Kremlin pentru a identifica potențiali „agenți de nivel scăzut".

Accesul partidului Alternativa pentru Germania (AfD), favorabil Rusiei, la documente confidențiale ale UE suscită îngrijorarea că dezbaterile sensibile sunt divulgate Moscovei, au declarat trei diplomați ai UE și patru parlamentari germani, relatează Politico.

Deputații germani — inclusiv cei din partidul de extremă dreapta AfD — au acces la o bază de date care conține mii de documente ale UE. Printre acestea se numără note confidențiale din cadrul reuniunilor ambasadorilor, în care diplomații blocului comunitar discută în detaliu pozițiile țărilor lor cu privire la chestiuni geopolitice, cum ar fi planurile de finanțare a Ucrainei prin utilizarea activelor rusești înghețate. 

„Problema este că avem un partid, AfD, în privința căruia există suspiciuni întemeiate de scurgere de informații către China sau Rusia”, a declarat parlamentarul Anton Hofreiter, din partea Verzilor, președintele Comisiei pentru afaceri europene din Bundestag.

Aceste suspiciuni influențează modul în care se desfășoară discuțiile sensibile, diplomații ținând tot mai mult cont de riscul de a fi descoperiți.

În weekend, presa a acuzat Budapesta că ar fi transmis Moscovei informații despre discuțiile confidențiale ale liderilor UE, acuzații pe care ministrul de externe al Ungariei le-a calificat drept „știri false”. Țările UE se reunesc deja în grupuri mai restrânse din cauza temerilor că unele țări „mai puțin loiale” ar putea divulga informații sensibile guvernului președintelui rus Vladimir Putin, a declarat un oficial al unui guvern european.

„La Bruxelles luăm toate măsurile de precauție posibile pentru a proteja reuniunile și informațiile sensibile”, a declarat un diplomat de rang înalt al UE. Însă accesul pe care îl au deputații AfD la materialele confidențiale „lasă o breșă uriașă, în forma lui Putin, în măsurile noastre de securitate”. 

„Cu toții suntem precauți când vine vorba de a împărtăși informații sensibile într-un cadru care include 27 de state membre ale UE”, a declarat un alt diplomat. „Fie din cauza lui [liderul maghiar Viktor] Orban, fie din cauza sistemului german… nu împărtășim liber toate informațiile așa cum ai face-o cu cei mai apropiați confidenți ai tăi într-un cadru în care la masă se află 27 de state membre. Acesta este factorul maghiar, iar acesta este factorul AfD.”

„Un ambasador nu poate garanta că informațiile sensibile pe care le dezvăluie în cadrul Coreper [forumul ambasadorilor UE] nu ajung direct la ruși sau la chinezi”, a continuat diplomatul.

Diplomații cu care a discutat sursa citată au declarat că nu au cunoștință ca aceste îngrijorări să fi fost exprimate în cadrul vreunei reuniuni oficiale — „mai degrabă la pauzele de cafea”, a precizat același diplomat, adăugând că se vorbește mult despre aceste îngrijorări în marja reuniunilor, în special în rândul țărilor din nord-vestul Europei.

AfD neagă că ar transmite informații din sistem către Rusia sau China. „Nu comentăm acuzațiile nefondate”, a declarat un purtător de cuvânt al grupului parlamentar al AfD, ca răspuns la o solicitare de comentarii.  

Spre deosebire de alte parlamente naționale, toți deputații și asistenții acestora din Bundestagul german au acces la EuDoX, o bază de date care conține mii de documente ale UE, de la note informative privind summiturile ministeriale până la rezumate ale întâlnirilor confidențiale dintre ambasadori. Sistemul a fost creat ca măsură de protecție împotriva puterii executive necontrolate, o preocupare deosebită în Germania, având în vedere trecutul său nazist.

Documentele — aproximativ 25.000 pe an — sunt introduse în sistem de o unitate specială din cadrul Bundestagului, care le primește de la guvern. Baza de date conține documente „cu acces restricționat”, cea mai scăzută categorie de informații confidențiale.  

„În principiu, acest [acces] este absolut justificat și necesar pentru a ne îndeplini misiunea… de a monitoriza guvernul federal, iar întrucât o mare parte din această activitate se desfășoară la nivelul UE, este, așa cum am spus, necesar”, a declarat Hofreiter, reprezentantul Partidului Verzilor.

Experții au remarcat, de asemenea, că guvernul este pe deplin conștient de faptul că foarte multe persoane au acces la sistem și că acest lucru creează riscul unor scurgeri de informații.  

„Având în vedere că EuDoX este o platformă relativ deschisă, cu 5.000 de utilizatori autorizați, nu conține informații deosebit de sensibile. Guvernul federal știe exact ce date introduce în sistem”, a declarat profesorul de drept Sven Hölscheidt de la Universitatea Liberă din Berlin, care a studiat baza de date.

Însă șapte parlamentari germani sau asistenții acestora, care utilizează baza de date, au declarat pentru Politico că accesul AfD reprezintă un risc de securitate.

„Aparentă apropiere a AfD de Putin, contactele dintre numeroși parlamentari AfD și ambasada Rusiei, călătoriile lor la Moscova, adoptarea de către aceștia a narațiunilor de propagandă rusești și încercările lor deliberate de a obține informații legate de securitate prin intermediul anchetelor parlamentare provoacă nopți nedormite tuturor celor cărora le pasă profund de securitatea țării”, a declarat Roland Theis, un parlamentar de rang înalt din cadrul conservatorilor cancelarului german Friedrich Merz, membru al comisiei pentru afaceri europene din Bundestag.

Deputații de centru au afirmat că politicienii din AfD divulgă informații care ar putea prezenta interes pentru serviciile secrete ruse. Printre acestea se numără informații guvernamentale privind sistemele locale de apărare împotriva dronelor, transporturile de arme occidentale către Ucraina, precum și cunoștințele autorităților despre acțiunile de sabotaj și activitățile hibride ale Rusiei în regiunea Mării Baltice.

La sfârșitul anului trecut, parlamentarii partidului au fost acuzați pe scară largă că și-au folosit dreptul de a adresa întrebări parlamentare pentru a culege informații pentru Kremlin, acuzații respinse de conducerea partidului. La începutul anului 2025, un fost asistent al europarlamentarului Maximilian Krah a fost condamnat pentru spionaj în favoarea Chinei.

„În general, privim cu mare îngrijorare modul în care AfD gestionează informațiile sensibile”, a declarat Johannes Schraps, un deputat SPD cu experiență din cadrul Comisiei pentru afaceri europene a Bundestagului, adăugând că această îngrijorare „rezultă dintr-o tendință mai largă”.

Administrația Bundestagului a luat anul trecut o serie de măsuri pentru securizarea informațiilor, a spus Schraps, printre care și interzicerea accesului unor membri ai personalului AfD în clădiri și la sistemele informatice parlamentare.

„Ultimul glonț pentru democrație": De ce nu reușește cancelarul Friedrich Merz să oprească ascensiunea extremei drepte în Germania

AfD, cel mai mare partid de opoziție din Germania, e zdruncinat de un scandal de nepotism care l-ar putea costa alegerile

