Partidul Popular European afirmă că este o „minciună” că ar fi negociat cu extrema dreaptă reducerea normelor ecologice la nivelul UE, scrie Politico într-o analiză privind căderea „cordonului sanitar” din Parlamentul European, care izola extremiștii din legislativul european de decenii.

Săptămâna trecută, extrema dreaptă a spart bariera de protecție din Parlamentul European și acum încearcă să-și flexeze din nou mușchii pentru a-și asigura un set mai larg de obiective. Următoarele pe lista țintelor: deportarea unui număr mai mare de migranți, anularea interdicției privind motoarele cu combustie internă, noi reguli privind culturile modificate genetic și reducerea și mai mare a birocrației pentru companii.

După decenii în care a fost marginalizată de partidele politice mainstream, extrema dreaptă a obținut o victorie importantă săptămâna trecută, când Partidul Popular European (PPE) de centru-dreapta și-a abandonat aliații tradiționali de centru și a mers mai departe cu planurile de reducere a regulilor ecologice pentru companii, care au primit sprijinul legislatorilor de dreapta.

Acum că „cordonul sanitar” împotriva extremei drepte „a căzut”, va exista spațiu pentru ca majoritatea de dreapta să adopte legislație „în ceea ce privește competitivitatea, în anumite domenii ale Pactului verde în care doresc să reducă obiectivele sau sarcinile pentru companii”, a declarat Anders Vistisen, șeful grupului de extremă dreapta Patriots, pentru Politico.

Există însă controverse cu privire la gradul real de cooperare din săptămâna trecută.

PPE susține că nu a negociat și nu va negocia niciodată direct cu grupurile de extremă dreapta. În schimb, PPE insistă că își prezintă doar poziția, care poate fi sau nu susținută de alții.

„Este o minciună că am negociat cu ei”, a declarat purtătorul de cuvânt al PPE, Daniel Köster, după votul privind regulile ecologice, după ce deputații europeni din grupul Patriots au afirmat că au existat compromisuri și negocieri oficiale între cele două părți.

Cu toate acestea, Patrioții susțin că legislatorii PPE, în culise și la nivel de comisie, se consultă discret cu omologii lor de dreapta în domeniile în care au priorități comune.

„Ei se coordonează destul de des cu noi în privința acestor dosare”, a declarat Vistisen, „dar devine puțin ridicol și absurd faptul că nu vor să recunoască acest lucru”.

Gradul de cooperare depinde în mare măsură de naționalitatea parlamentarilor de centru-dreapta, potrivit Patrioților.

„La nivel tehnic, colaborăm constructiv cu aproape toate delegațiile, cu excepția PPE german”, a declarat Roman Haider, parlamentar european de frunte al Patrioților în comisia pentru transporturi, repetând comentariile colegului său Paolo Borchia, membru al comisiei pentru industrie și energie, care a afirmat că doar unele delegații naționale ale PPE sunt deschise la dialog.

„Cooperarea cu PPE german este practic imposibilă. Ei refuză orice interacțiune profesională cu noi”, a spus Haider.

De mulți ani, centrul-dreapta german se opune cooperării cu extrema dreaptă din cauza trecutului nazist al țării.

Centrul încă mai are ceva de spus

Orice colaborare ulterioară are limite clare – la urma urmei, mulți parlamentari de extremă dreapta vor să distrugă UE. PPE are încă nevoie de centru pentru a adopta majoritatea dosarelor, cum ar fi bugetul UE pe termen lung.

Cu toate acestea, italianul Nicola Procaccini, președintele grupului de dreapta Conservatorii și Reformiștii Europeni (care se situează ideologic între PPE și Patrioți), a declarat pentru Politico că dreapta poate colabora cu ușurință în materie de dereglementare, migrație, agricultură și probleme familiale.

„În aceste chestiuni, cu siguranță suntem mai apropiați” de partea dreaptă a Parlamentului, a spus Procaccini. El consideră că cordonul sanitar, care a ținut extrema dreaptă departe de putere, nu a dispărut, dar că au fost făcuți primii pași pentru a-l distruge, iar o parte din PPE este gata să colaboreze deschis cu partea dreaptă a hemiciclului.

Legiuitorii liberali și socialiști subliniază că Patrioții se coordonează adesea îndeaproape cu ECR, care apoi prezintă poziția lor PPE. Potrivit unui oficial parlamentar, căruia i s-a acordat anonimatul pentru a putea vorbi liber, ECR acționează ca un „cal troian” pentru Patrioți, pentru a ocoli cordonul sanitar.

Întrebat despre viitoarele acorduri cu extrema dreaptă, purtătorul de cuvânt al PPE, Pedro López de Pablo, a declarat: „Suntem pe deplin angajați să colaborăm cu toți partenerii noștri de platformă [socialiștii și democrații, liberalii din Renew] și ei știu că principiul nostru călăuzitor este conținutul, conținutul, conținutul”.

Vistisen a recunoscut, de asemenea, că, în timp ce legislatorii din grupul Patrioților sunt gata să se așeze la masa negocierilor și să discute toate aspectele legate de dereglementare și migrație, PPE continuă să încerce să găsească compromisuri cu centrul.

„Este, de asemenea, o chestiune de câte ori PPE vrea să pară ridicol în această încercare de a pretinde că majoritatea centrală este cea care poate fi utilizată pentru dereglementare”, a spus Vistisen.

El a adăugat că PPE, ca cea mai mare forță din Parlament, are puterea de a face orice dorește și că „singura forță reală de negociere pe care o mai au socialiștii” este să solicite o moțiune de cenzură împotriva Ursulei von der Leyen. Președinta Comisiei s-a confruntat – și a supraviețuit cu ușurință – cu trei astfel de moțiuni în acest an, prezentate de extrema dreaptă și extrema stângă.

Măsuri mai dure în privința migrației

Un domeniu important în care extrema dreaptă speră să atragă PPE în tabăra sa este migrația.

În decembrie, Parlamentul urmează să voteze un nou proiect de lege privind țările „sigure” din afara UE în care statele membre ar putea deporta migranții, chiar dacă aceștia nu sunt originari de acolo, proiect pe care patrioții speră că va fi adoptat cu majoritatea dreptei. Aceștia susțin deja că prețul pentru a-și asigura voturile a doua oară va fi mai mare.

„Știm că PPE se străduiește foarte mult să îi convingă pe liberali și social-democrați să coopereze”, a spus Vistisen. „Dacă vor să încheie un acord cu noi, acesta trebuie să conțină amendamente de compromis semnate de ECR, PPE și Patrioți. Acesta va fi un test pentru a vedea dacă PPE va face public politică împreună cu noi.”

Majoritatea de dreapta ar putea găsi un teren comun în ceea ce privește noul regulament privind deportările propus de Comisie în martie, un proiect de lege esențial pentru von der Leyen, care încearcă să calmeze apelurile din întreaga Uniune pentru politici de migrație mai dure.

Negociatorii principali ai dosarului din partea ECR, a grupului Patrioții și a grupului de extremă dreapta Europa Națiunilor Suverane doresc să îndepărteze PPE de centru și să adopte o versiune mai dură a proiectului de lege.

„În ceea ce privește cooperarea cu dreapta, ceea ce am auzit până acum este că atât Patriots, cât și ECR și ESN, dar și PPE, sunt în mare măsură pe aceeași linie în privința unui număr mare de chestiuni”, a declarat pentru Politico negociatorul principal al Patriots, Marieke Ehlers. Ehlers a spus că este în contact cu omologul său din PPE, François-Xavier Bellamy, al cărui partid național, Les Républicains, pledează pentru politici de migrație mai dure în Franța.

Fabrice Leggeri, europarlamentar din grupul Patriots, a declarat, de asemenea, că „există discuții sau schimburi de opinii între Patriots for Europe și PPE”.

Bellamy nu a răspuns la solicitarea de comentarii.

Reduceri, reduceri, reduceri

Comisia Europeană ar putea fi găsit un nou aliat în agenda sa de simplificare, grupurile de dreapta și de extremă dreapta din Parlament fiind dornice să demoleze politica în numele reducerii birocrației și a restituirii puterii de la Bruxelles către capitalele naționale.

Două dintre cele mai explozive dosare în care majoritatea de dreapta ar putea face echipă sunt în sectorul auto, întrucât PPE, împins de Germania, încearcă să reducă reglementările care, potrivit acestuia, strangulează industria auto.

Comisia urmează să prezinte în decembrie o revizuire a ceea ce este de facto o interdicție a motorului cu ardere internă până în 2035, alături de o măsură care ar putea stabili un obiectiv privind vehiculele electrice pentru mașinile de serviciu și companiile de leasing.

În Parlament, PPE ar putea respinge ambele dosare cu ajutorul extremei drepte.

Imediat după ce a câștigat cele mai multe locuri în alegerile din 2024, șeful PPE, Manfred Weber, a declarat pentru Politico că grupul său va anula interdicția privind motoarele cu combustie internă din 2035. Extrema dreaptă a făcut din acest subiect unul dintre principalele teme ale campaniei sale, Partidul Automobilistilor din Republica Cehă bazându-și întreaga platformă pe această chestiune.

Verzii, Socialiștii și Democrații și Renew nu au o poziție unitară cu privire la interdicție, ceea ce facilitează și mai mult colaborarea dintre PPE și extrema dreaptă.

„Dacă PPE german dorește să își respecte una dintre promisiunile electorale principale, și anume încetarea eliminării treptate a motoarelor cu combustie internă, atunci nu va avea altă opțiune decât să colaboreze cu noi”, a declarat eurodeputatul Haider, membru al Partidului Patriotic.

Omnibusul digital, prezentat miercuri de Comisie, este, de asemenea, un domeniu potențial în care PPE și social-democrații ar putea să nu ajungă la un acord cu privire la calea de urmat, deschizând ușa pentru o majoritate de dreapta.

Proiectul de lege este prezentat de Comisie ca o modalitate de simplificare a legislației digitale a UE pentru a facilita activitatea companiilor europene. Însă propunerea prezentată miercuri de Comisie vizează modificări ample ale regulamentului UE privind protecția datelor (GDPR), multe dintre ele în beneficiul dezvoltatorilor de IA, pe care socialiștii și liberalii au declarat că le vor bloca.

Obiective agricole

Dinamica de dreapta se manifestă și în discuțiile privind noile norme europene privind culturile modificate genetic, unde negociatorii epuizați ai PPE evaluează în liniște voturile de extremă dreapta ca opțiune de rezervă pentru a ieși din impasul parlamentar care durează de luni de zile.

Legiuitorii italieni de dreapta din ECR și Patriots ar putea ajunge să ofere majoritatea necesară pentru a impune un compromis – o perspectivă care, potrivit europarlamentarilor de stânga, ar duce la un acord mult prea slab pentru a proteja interesele micilor producători, ale consumatorilor și cele privind mediul.

Iar următoarea politică agricolă comună (PAC), vastul program de subvenții agricole al UE, s-ar putea schimba și mai dramatic dacă ar fi impusă cu sprijinul extremei drepte.

În loc de tendința lentă către obligații mai stricte în materie de mediu și climă, noua aritmetică a coaliției ar putea duce la o PAC cu mai puține condiții, o supraveghere mai laxă și condiții ecologice și mai slabe, ceea ce reprezintă dorințe de lungă durată atât pentru PPE, cât și pentru grupurile de extremă dreapta.

