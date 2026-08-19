O familie de români, formată din doi părinți și doi copii, a fost evacuată dintr-un adăpost de urgență din Berlin după ce a plecat timp de 10 zile în România, deși fusese avertizată că o absență îndelungată duce la pierderea locului. Familia a contestat decizia, însă instanța i-a respins cererea de a beneficia din nou de cazare gratuită, care costa statul german aproximativ 5.400 de euro pe lună.

Înainte de plecare, românii fuseseră avertizați și pentru încălcarea altor reguli ale adăpostului. Potrivit informațiilor prezentate în presa germană, aceștia consumau alcool, fumau în camere și primeau persoane din exterior.

La întoarcerea în Berlin, familia a cerut să fie primită din nou în centru, însă autoritățile au refuzat solicitarea. Românii au mers ulterior în instanță și au cerut să poată locui gratuit în adăpost.

Judecătoarea a respins cererea, apreciind că familia nu a ajuns fără adăpost fără voia ei.

Cazarea familiei costa statul german 5.400 de euro pe lună

Cazul a atras atenția și prin costurile suportate de statul german. Familia primea lunar beneficii sociale de peste 1.000 de euro, iar cazarea costa aproximativ 45 de euro pe zi pentru fiecare persoană. Pentru cei patru membri, suma ajungea la aproximativ 5.400 de euro pe lună.

Un consilier local din capitala Germaniei a declarat: „Cine își petrece vacanța în țara de origine poate locui acolo și permanent și nu trebuie să primească în Germania ajutoare sociale și cazare plătită.”

Situația a fost preluată pe larg de presa din Germania. BILD a publicat articolul cu titlul „Cine își poate permite să meargă în vacanță în țara de origine nu este fără adăpost!” și a susținut că acest caz arată cât de ușor pot fi exploatate sistemele de asistență socială de persoanele care încearcă să profite de ele.

Autoritățile germane au efectuat în ultimele luni mai multe controale în adăposturile destinate persoanelor fără locuință. Într-un alt centru erau înregistrate 61 de persoane, însă în timpul verificărilor au fost găsite doar 34.

Editor : Ș.A.