Ca parte a eforturilor SUA și ale Europei de a pune un capăt negociat războiului dintre Rusia și Ucraina, Kievul a fost supus unei presiuni crescânde pentru a accepta concesii teritoriale. În ultima vreme, atenția s-a concentrat asupra unui posibil precedent pentru un acord de tip „teritoriu pentru pace” cu Moscova: armistițiul sovieto-finlandez din 1944, care a urmat după două războaie succesive dintre cei doi vecini. Helsinki a transferat permanent teritorii finlandeze substanțiale către Moscova și țara nu a mai fost niciodată atacată, scrie Kristi Raik, directoarea Centrului Internațional pentru Apărare și Securitate, într-o analiză publicată în Foreign Policy.

Finlanda, mai relevantă ca avertisment decât ca model

În ultimele săptămâni, exemplul și-a făcut loc în centrul dezbaterii, președintele finlandez Alexander Stubb și publicația The Economist prezentându-l ca pe un precedent pozitiv. La conferința anuală de Strategie Europeană de la Yalta, organizată de Fundația Victor Pinchuk la Kiev în weekend, influentul istoric Niall Ferguson a salutat finlandizarea în fața elitei de securitate reunite.

Pactul nazisto-sovietic din 1939, care a împărțit Europa de Est între cele două puteri, a plasat Finlanda în sfera de influență sovietică. Când forțele sovietice au invadat țara la sfârșitul lunii noiembrie a acelui an, finlandezii au ripostat și au evitat destinul prescris de liderul sovietic Iosif Stalin. Apoi, odată cu Armistițiul de la Moscova din 1944, Finlanda a cedat aproape 12% din teritoriul său, obținând în același timp pacea și menținându-și independența. Până acum, totul este similar.

La o privire mai atentă, însă, Finlanda este mai relevantă ca avertisment decât ca model. Paralela este extrem de discutabilă de la bun început: comparativ cu Ucraina, Finlanda este o țară mică, de interes strategic periferic pentru Moscova. Spre deosebire de Finlanda din 1944, Ucraina este acum singurul punct central al activității militare rusești. În 1944, Uniunea Sovietică își propunea cu adevărat să pună capăt unui război; astăzi, conducerea rusă și-a exprimat clar dorința de a cuceri mai multe în Ucraina și în alte părți.

Ucraina, nu Finlanda, ocupă un loc critic, chiar mitic, în înțelegerea de către ruși a proiectului lor imperial. Din epoca țaristă până în prezent, Moscova nu a pus niciodată la îndoială existența unei națiuni, limbi și culturi finlandeze - exact opusul viziunii rusești asupra Ucrainei. O Finlandă independentă nu a fost un obstacol pentru ambițiile sovietice din alte părți, dar o Ucraină independentă este o lovitură severă pentru eforturile Rusiei de a-și restaura imperiul din epoca sovietică.

Finlandizarea, aplicabilă cu două modificări

Acestea fiind spuse, exemplul finlandez ar putea fi aplicabil Ucrainei - dar numai dacă adăugăm două modificări substanțiale. Finlandezii au fost lăsați să trăiască în pace pentru că țara lor nu era centrală în strategia geopolitică a Kremlinului - lucru care nu se poate spune despre Ucraina astăzi. Prin urmare, o Ucraină puternică și bine înarmată este o condiție prealabilă pentru menținerea unei păci de tip finlandez. Descurajarea Rusiei va fi mai exigentă în Ucraina, necesitând armament ucrainean serios, garanții de securitate și sprijin occidental pe termen lung - lucru de care Finlanda nu s-a bucurat după 1944.

Finlanda a evitat o altă invazie datorită unei combinații a contextului geopolitic mai larg și a propriei pregătiri de apărare - nu prin prietenia față de sovietici, așa cum insinua în mod eronat articolul din The Economist din 1 septembrie. În ciuda neutralității sale oficiale, Helsinki a menținut o apărare puternică și o armată de rezervă numeroasă pe tot parcursul Războiului Rece. La fel ca ucrainenii de astăzi, finlandezii s-au dovedit a fi maeștri ai războiului și mai mult decât capabili să provoace pierderi masive armatei Kremlinului.

În al doilea rând, Finlanda a fost de acord cu o cedare permanentă, de jure, a teritoriului, într-un moment în care întreaga hartă a Europei era redesenată în urma celui de-Al Doilea Război Mondial. Zeci de milioane de oameni au fost supuși unor transferuri forțate, pierzându-și casele, mijloacele de trai și, de foarte multe ori, viața. Tocmai pentru a evita întoarcerea la acea epocă, unul dintre principiile fundamentale ale ordinii internaționale de după cel de-Al Doilea Război Mondial este interdicția strictă a schimbării frontierelor prin cucerire.

Europa nu vrea să se întoarcă la vremea Armistițiului de la Moscova, când această ordine nu exista încă. Prin urmare, orice nouă frontieră între Rusia și Ucraina nu ar trebui recunoscută de jure, ca în cazul Finlandei, ci doar de facto - ca zone administrate de Rusia în așteptarea unei soluționări finale. Războiul de agresiune și crimele de război ale Rusiei nu trebuie răsplătite.

Mai mult, cererea Rusiei de a obține întreaga regiune Donbas, inclusiv teritorii întinse pe care Rusia a încercat din greu, dar nu a reușit să le cucerească de la prima trimitere a forțelor sale în regiune în 2014, ar trebui respinsă ferm. (Această cerere a fost etichetată în mod înșelător drept „schimb de teritorii” de către Kremlin și Casa Albă.) Aceste teritorii conțin importante fortificații defensive ucrainene; cedarea lor către Rusia ar submina grav capacitatea Ucrainei de a-și apăra inima țării.

Precedente istorice mai utile

Există și alte precedente istorice, mai utile. Diviziunile Germaniei și Coreei după cel de-Al Doilea Război Mondial au fost cazuri în care o nouă frontieră de facto a fost trasată și respectată între puterile implicate, chiar dacă linia de divizare nu a fost niciodată ratificată ca graniță internațională permanentă.

Cu excepția semnificativă a Războiului din Coreea și a ciocnirilor ocazionale din zona demilitarizată care diviza peninsula, pacea a rezistat în ambele cazuri. În Europa, aceasta a rezistat până la tratatul din 1990 care a unificat Germania și a pus capăt oficial celui de-aAl Doilea Război Mondial. În Asia de Est, aceasta se menține și astăzi, chiar dacă cele două Corei nu au semnat niciodată un tratat de pace și, prin urmare, rămân într-o stare tehnică de război.

Aceste două precedente arată clar că o modificare a frontierei de jure nu este o condiție prealabilă pentru o pace extinsă și stabilă. În același timp, tensiunile dintre cele două Corei rămân ridicate, ilustrând riscul ca o înțelegere proastă în Ucraina să crească probabilitatea unei noi escaladări.

Revenind la cazul finlandez, riscurile implicate merită o atenție deosebită atunci când se analizează perspectivele de pace în Ucraina.

Nu numai că Finlanda a cedat un teritoriu substanțial, dar a trebuit și să plătească despăgubiri de război considerabile și să accepte limitări ale suveranității și forțelor sale armate. Cu siguranță nu a fost o pace justă. Nici Uniunea Sovietică nu intenționa ca aceasta să fie o pace durabilă. Kremlinul dorea în continuare să obțină supunerea deplină a Finlandei, chiar dacă nu urmărea să anexeze restul țării.

Moscova a depus eforturi mari pentru a realiza acest lucru prin așa-numitele măsuri active - numite astăzi război hibrid - cum ar fi interferența în alegeri, presiunea de a numi miniștri guvernamentali prietenoși cu Moscova, sprijinul pentru comuniștii finlandezi și instigarea la greve muncitorești și proteste stradale. Nu există nicio îndoială că Moscova va folosi aceste metode și altele pentru a încerca să aducă Kievul sub controlul său politic chiar și după ce se va ajunge la un acord de pace.

Europa nu își permite luxul unui acord finlandez

Din perspectiva ucraineană, obiectivele maximaliste schițate de președintele ucrainean Volodimir Zelenski în planul său de pace din 2022 nu mai par a fi un rezultat realist al războiului. În prezent, majoritatea ucrainenilor recunosc în sondaje că nu pot elibera teritoriile ocupate prin mijloace militare prea curând.

Occidentul este de vină pentru această stare de fapt - în special administrația Biden, care a retras ajutorul și a încetinit contraofensiva ucraineană atunci când Rusia era la cel mai slab nivel, la sfârșitul anului 2022 și începutul anului 2023. De atunci, Rusia și-a consolidat puterea militară, în timp ce Ucraina a devenit mai epuizată.

Zelenski a recunoscut necesitatea unor concesii în martie, când a fost de acord cu propunerea SUA de încetare a focului necondiționată. Principala preocupare legată de înghețarea actualei linii a frontului și lăsarea teritoriilor ocupate sub control rusesc este că acest lucru ar permite Rusiei timp să se redreseze și să se pregătească pentru următorul atac.

Trump și-a retras cererea de încetare a focului în urma conversațiilor sale cu președintele rus Vladimir Putin, permițând Rusiei să continue să ucidă soldați și civili ucraineni atât timp cât negocierile de pace sunt pregătite. Putin nu a arătat nicio disponibilitate pentru concesii, iar Trump a ratat fiecare ocazie de a pune presiune serioasă asupra lui.

Dacă Ucraina poate rămâne un stat independent și democratic după cedarea teritoriilor ocupate - chiar dacă doar într-o formă de facto - depinde în mare măsură de acțiunile susținătorilor occidentali ai Ucrainei. Ucrainenii sunt cei care trebuie să decidă în ce condiții sunt pregătiți să înceteze luptele, dar cele mai critice probleme pentru Europa se extind mult dincolo de Ucraina. Acordul de pace final va trebui să aducă securitate nu doar pentru Ucraina, ci și pentru statele baltice, Polonia, Finlanda și restul Europei.

În loc să preseze Ucraina să accepte o înțelegere proastă, este în interesul Europei să își sporească sprijinul pentru Ucraina tocmai pentru a preveni o înțelegere proastă cu repercusiuni periculoase pentru întregul continent. Partenerii Ucrainei nu își permit luxul de a risca un acord de tip finlandez, care lasă țara să se confrunte singură cu Kremlinul.

