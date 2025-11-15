Fără banii din activele rusești înghețate, Ucraina se apropie de colaps financiar. Cum afectează disputele din UE economia Kievului

Ucraina se apropie periculos de un colaps financiar, cu riscul de a rămâne fără fonduri din aprilie, dacă nu primește sprijin extern. Însă disputa aprinsă din interiorul UE privind folosirea activelor rusești înghețate întârzie un ajutor european considerat vital pentru menținerea funcționării statului ucrainean și pentru continuarea efortului de război, scrie Politico.

Comisia Europeană insistă tot mai mult pe folosirea activelor rusești înghețate pentru finanțarea unui împrumut de reparații de 140 de miliarde de euro pentru Ucraina, după ce majoritatea miniștrilor de finanțe din UE au fost de acord să sprijine inițiativa, în loc să apeleze la propriile bugete.

Belgia rămâne principalul blocaj, temându-se că folosirea activelor înghețate, aflate sub custodiei depozitarului financiar Euroclear, cu sediul la Bruxelles, ar expune-o la represalii rusești atât în țară, cât și în străinătate.

Cu rezervele financiare ale Kievului tot mai reduse în efortul de a apăra țara de Rusia, comisarul european pentru economie, Valdis Dombrovskis, a avertizat joi miniștrii că prețul inacțiunii este cu mult mai mare decât consecințele continuării împrumutului.

Președinția daneză a Consiliului UE, care conduce în prezent negocierile legislative, a solicitat Comisiei să avanseze cu împrumutul de reparații după reuniunea miniștrilor de această săptămână de la Bruxelles. Acest pas va oferi consilierilor-șefi ai liderilor UE material de analiză înaintea întâlnirii de vineri, când va fi pregătit următorul summit, programat pentru jumătatea lui decembrie, moment în care inițiativa va reveni pe agendă.

Totuși, rămân multe obstacole până când Ucraina va putea primi efectiv fondurile. Noi întârzieri ar putea forța UE să ofere Kievului împrumuturi-punte până la sosirea banilor.

Când poate rămâne Ucraina fără bani

Kievul va începe să își strângă cureaua începând din aprilie dacă nu va exista un nou influx de fonduri din partea UE sau a creditorului mondial de ultimă instanță, Fondul Monetar Internațional. Măsurile de urgență includ folosirea anticipată a banilor prevăzuți pentru anul viitor, precum dividendele de la băncile de stat. Apoi, guvernul ar încerca să vândă datorie investitorilor, care vor cere un randament pentru împrumut.

După epuizarea acestor opțiuni, Kievul ar începe să reducă fondurile pentru municipalități și pentru reconstrucția infrastructurii avariate de atacurile rusești cu rachete și drone. Ultima soluție ar fi amânarea salariilor pentru funcționari publici, spitale, pensionari și armată. Acest lucru nu s-a întâmplat până acum în timpul conflictului cu Rusia.

Ce se întâmplă cu FMI

FMI pregătește un nou pachet de împrumuturi de aproximativ 8 miliarde de dolari pentru Ucraina. Dar acordarea banilor depinde de faptul dacă UE va accepta să folosească activele rusești înghețate pentru a finanța împrumutul mult mai mare, pe care Ucraina nu ar trebui să îl ramburseze decât dacă Rusia pune capăt războiului și plătește reparațiile, practic o garanție pentru FMI.

O propunere formală a Comisiei Europene către Parlament și Consiliu ar putea fi suficientă pentru a convinge FMI că finanțele guvernului ucrainean sunt suficient de stabile pentru a contracta noi datorii.

Este Belgia singurul obstacol?

Aducerea Belgiei în tabăra susținătorilor este vitală pentru valorificarea activelor rusești. Dar alte piedici pot apărea din partea Slovaciei și Ungariei, două țări apropiate de Kremlin, care au blocat ideea de a oferi Belgiei garanția cerută pentru a se asigura în cazul unei încercări a Moscovei de a-și recupera activele înghețate. Opoziția lor reprezintă o amenințare reală pentru inițiativă.

La fiecare șase luni, capitalele UE trebuie să reînnoiască în unanimitate sancțiunile împotriva Rusiei, inclusiv înghețarea activelor, oferind Budapestei și Bratislavei puterea de a le returna Moscovei printr-un singur veto. Comisia explorează o portiță legală pentru a neutraliza amenințarea veto-ului, dar unii oficiali europeni rămân sceptici că soluția va funcționa.

Parlamentul European va trebui, de asemenea, să își dea acordul asupra legislației care va susține împrumutul. Acest lucru deschide un nou teren de risc politic dacă eurodeputații cer modificări substanțiale. Blocajele sunt frecvente atunci când Parlamentul și statele membre intră în conflict. De data aceasta, o întârziere ar putea afecta chiar liniile frontului.

Cum poate fi plătit împrumutul de 140 de miliarde

Unele guverne, precum Germania, vor trebui să obțină aprobarea parlamentelor naționale pentru garanțiile cerute de Belgia în schimbul folosirii activelor rusești. Acest proces poate dura luni.

Există și problema unei presupuse scheme de corupție în Ucraina, prin care s-ar fi sifonat 100 de milioane de euro din sectorul energetic. Scandalul a izbucnit la începutul săptămânii după ce organismele anticorupție ale Ucrainei au semnalat implicarea unui grup de oficiali actuali și foști, un om de afaceri cunoscut, miniștri și un fost vicepremier.

Ungaria și Slovacia ar putea folosi scandalul drept pretext pentru a respinge inițiativa, în timp ce alte state ar putea impune condiții stricte pentru utilizarea fondurilor, de teamă că banii ar putea ajunge în mâini greșite. Totuși, foarte puțini au sugerat abandonarea totală a împrumutului, având în vedere miza.

„Ce alte opțiuni avem? Ucraina este singura noastră opțiune. Și luptă nu doar pentru libertatea ei și pentru dreptul de a-și decide propriul destin, ci și pentru libertatea Europei”, a declarat ministrul lituanian de finanțe, Kristupas Vaitiekūnas, înainte de reuniunea de joi de la Bruxelles. „Așadar, în ciuda scandalului, nu există alternative.”

Comisia se află într-o cursă contra cronometru pentru a propune împrumutul de reparații, astfel încât să poată începe discuțiile tehnice privind mecanismul financiar. A aștepta după următorul summit al liderilor UE din 18 decembrie nu este o opțiune, decât dacă UE este dispusă să lase Ucraina să cadă, concluzionează publicația.

