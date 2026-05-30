Fără perioadă de grație: SUA vor să-și reducă rapid prezența militară în Europa. Este vizat în primul rând NATO Force Model

Statele Unite intenționează să-și reducă prezența militară în Europa mai repede decât se credea până acum. În curând, Pentagonul va prezenta planuri concrete. Din perspectiva aliaților europeni, un proiect anume este deosebit de riscant și le lasă foarte puțin timp la dispoziție, potrivit publicației germane Welt am Sonntag.

NATO se află în pragul începerii unei retrageri parțiale a americanilor din cadrul sistemului comun de apărare a Europei. Încă din următoarele săptămâni, Pentagonul va prezenta la sediul NATO din Bruxelles planuri concrete privind capacitățile militare pe care Washingtonul intenționează să le reducă.

„Aceste modificări vor fi incluse în oferta noastră de trupe și capacități la următoarea conferință NATO privind forțele militare”, a confirmat un reprezentant de rang înalt al Ministerului Apărării al SUA pentru Welt am Sonntag.

Următoarea astfel de conferință va avea loc în iunie. La aceste întâlniri periodice, planificatorii militari naționali stabilesc ce capacități pot pune la dispoziția alianței. „Vrem să oferim aliaților informațiile și claritatea necesare pentru a face tranziția către o apărare europeană, în care aliații își asumă responsabilitatea principală pentru apărarea convențională a Europei”, a continuat reprezentantul Pentagonului.

Anunțul este în concordanță cu cerințele adresate statelor europene membre ale NATO, pe care președintele american Donald Trump le-a formulat încă din primul său mandat. După ce republicanul s-a întors la Casa Albă în ianuarie 2025, această politică a fost consemnată negru pe alb în Strategia de Securitate Națională și în Strategia de Apărare Națională, câteva luni mai târziu.

Mesajul principal este că Statele Unite nu mai pot lupta pe mai multe fronturi simultan ca singură mare putere militară. Pentru că atenția Washingtonului s-a mutat către China și regiunea Indo-Pacific, Europa va trebui, în viitorul previzibil, să-și asume cea mai mare parte a propriei apărări și a eforturilor de descurajare împotriva unei Rusii belicoase. Războiul actual împotriva Iranului nu a făcut decât să accentueze această viziune a SUA.

Aliații NATO din Europa știu de mult timp că Statele Unite intenționează să se retragă din rolul de putere protectoare. Cu toate acestea, în cercurile guvernamentale germane se considera că acest proces se va desfășura treptat și în mod coordonat. Prin confirmarea reducerilor concrete, Washingtonul nu acordă europenilor perioade de tranziție prea lungi.

Președintele Trump și-a rezervat întotdeauna dreptul de a „acționa în orice situație așa cum consideră de cuviință”, a adăugat reprezentantul Ministerului Apărării al SUA. Sarcina Pentagonului este „să facă planuri în avans, în conformitate cu Strategia Națională de Apărare, pentru cazul în care SUA se vor confrunta cu mai multe conflicte simultan. Dacă, în final, ne vom afla într-o situație mai puțin tensionată, acest lucru ne va oferi un avantaj”.

În cadrul unei reuniuni NATO de la Bruxelles de săptămâna trecută, un consilier-șef american pentru politica de apărare a informat aliații că administrația lui Donald Trump intenționează să se retragă parțial dintr-unul dintre pilonii strategiei comune de descurajare și apărare. Potrivit publicației „Der Spiegel”, Alexander Velez-Green a anunțat, de exemplu, reducerea cu o treime a numărului de avioane de luptă americane.

Mai exact, reducerile promovate de Washington vizează în primul rând „NATO Force Model” (NFM), sistemul care stă la baza forței de reacție rapidă a Alianței. Acesta stabilește câte trupe ajung la front ca întăriri în termen de zece zile, câte între zece și 30 de zile și câți soldați se mobilizează în maximum șase luni – se estimează că vor fi până la 800.000. Capacitățile includ bombardiere strategice, capacități de lovituri de precizie la distanță mare, capacități navale și avioane cisternă.

O retragere parțială a SUA înseamnă slăbirea bazei militare a angajamentului NATO, conform căruia un atac împotriva unui membru al Alianței este considerat un atac împotriva tuturor și atrage după sine o reacție colectivă. Această evoluție ar trebui privită cu îngrijorare nu doar acolo, ci mai ales în țările baltice, notează Welt am Sonntag.

Deși NATO a staționat deja forțe în această regiune, printre care și brigada germană din Lituania, în caz de război aceste forțe și armatele naționale locale nu ar fi suficiente pentru a respinge trupele inamice. Rolul lor nu este acela de a respinge singure un atac, ci de a câștiga timp, de a organiza prima rezistență și de a permite sosirea întăririlor Alianței.

Credibilitatea acestei apărări depinde însă, într-o etapă următoare, de cât de repede NATO poate obține superioritatea aeriană față de Rusia, poate aduce întăriri și poate lovi ținte din Rusia. Modul în care Alianța intenționează să realizeze acest lucru este prevăzut în planurile regionale de apărare strict secrete.

Conform informațiilor publicate de Welt am Sonntag, în cadrul Armatei SUA din Europa există deja îndoieli cu privire la faptul că NATO dispune de forțe și capacități suficiente pentru a-și pune în aplicare pe deplin planurile regionale de apărare.

Prin urmare, Rusia ar putea provoca Alianța mai ales acolo unde Moscova are avantaje geografice și forțe disponibile mai rapid. Dacă Washingtonul va elimina acum capacități suplimentare din planurile NATO, această problemă s-ar putea agrava și mai mult.

