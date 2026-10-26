„Federația Rusă este greu de înlocuit”. Slovacia va continua să dezvolte cooperarea cu Moscova în domeniile neafectate de sancțiuni

Slovacia va continua să-și urmărească interesele naționale și să dezvolte cooperarea cu Rusia în domeniile care nu sunt afectate de sancțiuni, a declarat luni ministrul slovac al Afacerilor Externe, Juraj Blanar, după discuțiile purtate la Moscova cu omologul rus Serghei Lavrov, relatează Reuters.

Blanar se afla la Moscova, în contextul în care Slovacia intenționa să discute despre aprovizionarea cu energie din Rusia și să relanseze procesul de cooperare suspendat după invazia pe scară largă a Rusiei în Ucraina.

Reluarea consultărilor ⁠vine în urma vizitelor repetate la Moscova ale prim-ministrului Robert Fico, ale cărui opinii se remarcă în cadrul UE, formată din 27 de state membre, de la înfrângerea liderului maghiar pro-rus Viktor Orban în alegerile din aprilie.

Energia a fost unul dintre principalele subiecte abordate în cadrul reuniunii reînnoite a comisiei interguvernamentale, care a purtat discuții luni, a declarat Ministerul Afacerilor Externe al Slovaciei, adăugând că Blanar a fost informat că Rusia rămâne dispusă să îndeplinească contractele convenite.

Slovacia cumpără petrol și gaze din Rusia, dar urmează să înceteze achizițiile de gaze până la sfârșitul anului 2027, în conformitate cu un plan al UE menit să priveze Rusia de resursele financiare care susțin războiul său din Ucraina.

„Federația Rusă este greu de înlocuit în ceea ce privește stabilitatea aprovizionării cu energie, nu numai pentru Slovacia, ci și pentru comerțul energetic mondial, lucru care devine evident acum, pe fondul crizei din Strâmtoarea Ormuz”, a declarat Blanar.

„Slovacia este membră a Uniunii Europene și a NATO și respectăm regulile care ne obligă, dar în cadrul acestora căutăm oportunități de cooperare în interesul național al Slovaciei”, a adăugat el.

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Editor : A.M.G.