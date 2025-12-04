Live TV

Federica Mogherini, suspectată de fraudă, a demisionat din funcţia de rector al Colegiului Europei

Data publicării:
World News - November 11, 2019
Fosta șefă a diplomației UE, Federica Mogherini, reținută în Belgia. Foto Profimedia

Federica Mogherini, fost ministru de externe al Italiei, care a condus Serviciul European de Acţiune Externă între 2014 şi 2019 şi ocupa funcţia de rector al Colegiului Europei din 2020 a demisionat din această funcţie la câteva zile după percheziţiile legate de o anchetă deschisă pentru fraudă.

„În conformitate cu rigurozitatea şi corectitudinea cu care mi-am îndeplinit întotdeauna îndatoririle, astăzi am decis să demisionez din funcţia de rector al Colegiului Europei şi director al Academiei Diplomatice a Uniunii Europene”, a anunţat Mogherini într-un comunicat transmis joi, relatează News.ro.

Mogherini şi unul dintre diplomaţii cu rangul cel mai înalt ai blocului european, Stefano Sannino, au fost reţinuţi marţi după ce poliţia belgiană a făcut percheziţii în cadrul unei anchete având în centru suspiciuni de fraudă. Sannino şi-a dat demisia miercuri din funcţia pe care o ocupa în Comisia Europeană.

Poliţia a făcut percheziţii la Serviciul European de Acţiune Externă (SEAE) şi la Colegiul Europei în legătură cu acuzaţii de corupţie odată cu înfiinţarea unei academii de formare pentru tinerii diplomaţi, un program care a fost condus de Mogherini.

Editor : M.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Amenzi pentru șoferii care nu declară un accident rutier. Foto Getty Images
1
Camera Deputaților a adoptat ordonanța care permite recunoașterea temporară a permiselor...
artan
2
A murit Adrian Pleșca, zis și Artan, membru fondator al trupelor Timpuri Noi și Partizan
isw
3
Rusia va ajunge la granița României, diplomatic sau prin arme, amenință Vladimir Putin...
Russian President Vladimir Putin's annual end-of-year news conference in Moscow
4
Amenințare fără precedent de la Vladimir Putin: „Dacă Europa va începe un război, nu vom...
Ministrul belgian de externe, Maxime Prévot
5
Belgia își menține poziția și îndeamnă Europa să renunțe la împrumutul pentru Ucraina din...
Fără milă! Vasile Stângă a găsit vinovatul, după România - Ungaria: "Nu poți să vezi așa ceva la un Mondial"
Digi Sport
Fără milă! Vasile Stângă a găsit vinovatul, după România - Ungaria: "Nu poți să vezi așa ceva la un Mondial"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Federica Mogherini
Federica Mogherini și un diplomat de rang înalt al UE, acuzați de fraudă și corupție, eliberați din arest: „Nu prezintă risc de fugă”
Von Der Leyen Marks 'One Year After Draghi Report' On European Competitiveness
Uniunea Europeană, pe marginea celei mai grave crize interne din ultimele decenii: provocarea pentru Ursula von der Leyen
Purtătoarea de cuvânt a ministerului rus de externe Maria Zaharova vorbeşte în timpul unei conferinţe la Forumul Economic Estic în Vladivostok pe 6 septembrie 2022.
Reacția sarcastică a Mariei Zaharova după ce Federica Mogherini, fosta șefă a diplomației UE a fost reținută
World News - November 11, 2019
Fosta șefă a diplomației UE, Federica Mogherini, reținută în Belgia. Ancheta vizează posibile fraude cu fonduri europene
photo-collage.png - 2025-10-15T215422.813
Trump l-a eliberat pe managerul unui fond de investiții la doar câteva zile după ce fusese închis pentru fraudă
Recomandările redacţiei
militari români
Cât ar rezista România singură în cazul unui atac rusesc. General...
Ministra Mediului, Diana Buzoianu, la barajul Paltinu.
Diana Buzoianu face o vizită surpriză la barajul Paltinu din Prahova...
SEP_CCR_ILUSTRATIE_15_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
ICCJ anunță că va sesiza Curtea Constituțională cu privire la...
comisie senat
Scandal în ședința de la Senat în care se discuta criza apei: „Ne...
Ultimele știri
Germania mută avioane de luptă în Polonia după recentele incursiuni ale Rusiei în spaţiul aerian NATO
Avocatul Poporului cere reguli clare pentru acordarea pensiilor românilor care au muncit în alte țări
Polonia cumpără submarine suedeze A26 pentru întărirea securității în Marea Baltică
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Kate și William, ca desprinși dintr-un basm de iarnă. Prințesa radiază în noul portret oficial al cuplului...
Cancan
Ninge 11 zile fără oprire, în România! Zonele în care iarna va lovi năprasnic
Fanatik.ro
ANAF a suspendat fiscal salonul Monicăi Hunyadi, ”coafeza” de la ESZ Prahova. Ce se ascunde în spatele...
editiadedimineata.ro
Detoxul digital de 7 zile: ce se întâmplă cu mintea ta când iei pauză de la social media
Fanatik.ro
Ngezana, băgat în ședință de suporteri înainte de FCSB – Dinamo?! Decizia luată de liderul Gigi Mustață
Adevărul
România plătește prețul ajutoarelor de stat: val de falimente și restructurări
Playtech
Orele la care este cel mai eficient să aerisești locuința iarna. Când pierzi cel mai puțin din temperatura...
Digi FM
Fiica secretă a lui Vladimir Putin, confruntată pe străzile din Paris de un jurnalist ucrainean: „Îmi pare...
Digi Sport
L-a "desființat" pe Pep Guardiola: "E un șarpe! Știți ce îmi zicea soția despre el?"
Pro FM
Alina Eremia, de nerecunoscut cu părul scurt. Fanii nu au fost încântați de look-ul artistei: „Nu ți se...
Film Now
Gwyneth Paltrow admite că se simte „singură” în timpul sărbătorilor din cauza soțului ei, Brad Falchuk: „E un...
Adevarul
Sunt românii pregătiți pentru noile autostrăzi? Reacții după deschiderea București - Focșani: „Goneau toți cu...
Newsweek
Dosarele de pensie blochează CCR. Mii de cazuri întârziate cu 3 ani. Cum pierd bani pensionarii? DOCUMENT
Digi FM
Ordinea pe buletinul de vot pentru Primăria Capitalei la alegerile din 7 decembrie 2025. 17 candidați, un...
Digi World
Ce este guturaiul, cea mai frecventă boală de sezon la copii. Care sunt semnalele de alarmă la care părinții...
Digi Animal World
Animal rar, surprins de camerele de supraveghere ale unei case din Pennsylvania. Toți s-au uimit de...
Film Now
Emma Heming, despre decizia dureroasă de a-l muta pe Bruce Willis într-o altă casă: „Dacă nu ești acolo 24/7...
UTV
Andreea Bălan a împodobit bradul de Crăciun alături de Victor Cornea și cele două fetițe. „Vă trimitem...