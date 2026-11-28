Cu toate că Uniunea Europeană a mai avut de-a face cu voci eurosceptice care au creat tensiuni în Europa – de la Margaret Thatcher în Marea Britanie și până la Viktor Orban în Ungaria – niciuna nu a fost atât de puternică și nu a reprezentat o amenințare la fel de mare pentru proiectul european precum Marine Le Pen, candidata văzută cu cele mai mari șanse să câștige alegerile prezidențiale din Franța din luna aprilie. Lidera extremei drepte, care a dorit mult timp ca Franța să iasă din UE, reprezintă acum cea mai mare provocare populistă din istoria blocului comunitar european, se arată într-o analiză Financial Times.

Într-o vizită rară la Bruxelles, luna trecută, Le Pen a lansat un avertisment în direcția celorlalte state membre ale Uniunii Europene. Ea a spus că nu ar trebui să se ajungă la o înțelegere privind bugetul UE pentru următorii șapte ani înainte de alegerile prezidențiale din Franța, pe care reprezentanta partidului de extremă drepta, Adunarea Națională, are șanse mari să le câștige.

Le Pen, care a amenințat că va reduce drastic contribuția Parisului la bugetul UE, a spus că stabilirea bugetului înainte de votul din primăvara anului următor ar declanșa „un scandal democratic în interiorul UE” și ar „risca să facă bugetul să fie nelegitim”.

Liderii UE vor încerca să ajungă la o înțelegere în privința bugetului înainte de sfârșitul anului. Aceștia l-au numit joi în funcția de președinte al Băncii Centrale Europene pe spaniolul Pablo Hernandez de Cos, o decizie luată mai devreme decât era prevăzut pentru ca aceasta să nu fie afectată de rezultatul alegerilor din Franța și din alte state membre.

Le Pen vrea să schimbe statu-quoul în mai multe privințe: sprijinul pentru Ucraina, politica privind imigranții, supremația legilor europene, Pactul Ecologic European, dar și să reducă instituțiile UE începând cu un buget mult mai mic.

Le Pen se opune vehement extinderii blocului comunitar, ceea ce ar fi o problemă pentru Marea Britanie, dacă britanicii vor decide să se alăture din nou Uniunii Europene.

Marine Le Pen își dorește un „test de forță” contra Uniunii Europene

În timp ce oficialii UE își fac planuri pentru o posibilă Franță condusă de Le Pen, unii speră că reacția piețelor financiare o va forța pe lidera extremei drepte să își limiteze ambițiile, ținând cont și de starea precară a finanțelor publice în Franța.

Într-un interviu recent pentru FT, Le Pen a spus că își dorește un „test de forță” contra Uniunii Europene.

Era integrării în Uniunea Europeană, atunci când instituțiile centrale au devenit tot mai puternice „în detrimentul statelor membre”, a ajuns la final, a spus Jean-Paul Garraud, liderul europarlamentarilor din partea partidului francez Adunarea Națională.

„Venirea la putere a lui Marine Le Pen va marca sfârșitul acestei evoluții”, a mai spus Garraud.

Spre deosebire de celelalte trei campanii electorale nereușite, de această dată, lidera de 58 de ani a extremei drepte are un avantaj mare în sondaje. Mai bine de trei sferturi din votanți își doresc o schimbare radicală, după aproape un deceniu cu Emmanuel Macron în fruntea țării.

Alegerile vor avea loc într-un moment extrem de vulnerabil pentru Europa: războiul Rusiei contra Ucrainei va intra în curând în al șaselea său an, angajamentul Statelor Unite de a apăra Europa este pus sub semnul întrebării, iar practicile comerciale ale Chinei pun presiune pe producătorii europeni.

Doi diplomați europeni au spus că au început deja discuțiile despre cum ar putea fi folosite legile UE pentru a limita sau bloca planurile mai radicale pe care Le Pen vrea să le implementeze.

Parisul va fi în conflict cu Bruxellesul. „Ne va conduce, practic, spre o formă de Frexit”

Susținătorii unei Uniuni Europene mai integrate speră că Le Pen va fi forțată să își modereze așteptările, la fel cum s-a întâmplat cu premierul Italiei, Giorgia Meloni, un alt lider naționalist care a adoptat un stil foarte pragmatic după ce a preluat puterea, în 2022.

Meloni a acceptat regulile UE, a colaborat cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, în privința imigrației și comerțului și a susținut Ucraina.

„Ea va afla în curând cât de dependentă este Franța de Uniunea Europeană și de piața unică”, a spus un important oficial UE. „Asta s-a întâmplat cu fiecare populist.”

Oficialii partidului lui Le Pen resping comparația cu Meloni, argumentând că cele două țări au moduri diferite de guvernare și că Franța joacă un rol economic și militar mult mai important în UE decât Italia.

„Marine va face ceea ce spune că va face”, a spus Philippe Olivier, europarlamentar și cumnat al lui Le Pen. „Meloni este destul de constrânsă și neutralizată de angajamentele financiare și promisiunile făcute Uniunii Europene.”

Olivier a spus, însă, că Meloni va fi „un aliat natural” al lui Le Pen în gestionarea mai multor probleme.

Ministrul francez pentru afaceri europene, Benjamin Haddad, a spus că, dacă va fi aleasă președinte, Le Pen va pune Parisul în conflict cu Bruxellesul, începând cu bugetul UE și sprijinul pentru Ucraina.

„Cred că Adunarea Națională ne va conduce, practic, spre o formă de Frexit”, a spus Haddad. „Ori una reală, ori una mascată. Dar ambele ar putea fi dăunătoare, într-o perioadă când, dimpotrivă, avem nevoie de o Europă puternică pe scena internațională.”

„Ea este, din punct de vedere ideologic, împotriva proiectului european și ar provoca o criză în interiorul UE”, a mai spus ministrul francez.

Le Pen ar putea încerca să transforme Franța și Italia în noul motor al Europei

Cu toate că sondajele arată că francezii sunt printre cei mai eurosceptici cetățeni ai Uniunii Europene, doar un sfert dintre ei ar vrea ca țara să iasă din UE – un sentiment întărit și de experiența dificilă prin care a trecut Marea Britanie după Brexit.

Cetățenii francezi susțin clar Uniunea Europeană și continuarea sprijinului pentru Ucraina, a spus Haddad. „Iar acesta este unul dintre motivele pentru care o vom înfrânge la următoarele alegeri.”

În prezent, cu toate că Le Pen nu își mai dorește ca Franța să iasă de tot din UE, ea spune că va reface blocul comunitar într-o „Europă a națiunilor”, punând capăt presupusei extinderi excesive a atribuțiilor instituțiilor sale centrale și reducând rolul Comisiei Europene la rangul unui „secretariat”.

Adunarea Națională a promis că va limita drastic și rolul președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, o adevărată „bête noire” în viziunea extremei drepte franceze.

Consecințele unei astfel de schimbări de direcție în politica Franței – o puternică membră fondatoare a Uniunii Europene și al doilea cel mai mare contribuitor la bugetul UE – ar fi extrem de profunde.

Le Pen ar putea, de asemenea, să îi încurajeze și pe alți lideri naționaliști, precum omologii ei din Slovacia, Cehia și Slovenia, cu care ar putea forma un nou grup eurosceptic. Și un parteneriat cu Meloni ar fi posibil.

„Ele ar putea lucra împreună pentru a transforma Franța și Italia în noul motor al Uniunii Europene, înlocuind așa-numitul cuplu franco-german, care nu mai funcționează”, a spus Marion Marechal, europarlamentară și nepoată a lui Le Pen.

„Europa națiunilor” vs. „Europa germană”

Le Pen a atacat recent Germania, spunând că „Europa națiunilor” va înlocui „Europa germană” dominată de interesele Berlinului.

Ceea ce îi îngrijorează cel mai mult pe oficialii de la Berlin și din alte capitale europene este riscul unei contaminări financiare declanșate de o președintă a Franței extrem de conflictuală.

„Va fi un dezastru pentru ei și va fi un dezastru pentru alții pentru că va fi un virus”, a spus Enrico Letta, fost prim-ministru al Italiei.

„Franța nu are anticorpii, spre exemplu, ai Italiei, Spaniei, Greciei și Portugaliei de pe urma crizei datoriei suverane. Niciuna dintre aceste țări nu i se va mai opune Bruxellesului în legătură cu bugetul”, a spus Letta.

„Dacă sfidezi Bruxellesul, Bruxellesul și Frankfurtul vor câștiga și tu vei intra într-o spirală negativă și pe un teritoriu necunoscut.”

Editor : Raul Nețoiu