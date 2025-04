Femeia care l-a acuzat pe prințul Andrew de abuz sexual spune că mai are puțin de trăit, după ce mașina sa a fost lovită de un autobuz

Virginia Giuffre, o victimă a lui Jeffrey Epstein, care susține că a fost abuzată sexual de prințul Andrew, a spus că a fost implicată într-un accident de mașină și că mai are doar câteva zile de trăit. Giuffre, în vârstă de 41 de ani, a postat pe Instagram o fotografie cu ea însăși cu un traumatism vizibil la cap și întinsă pe un pat de spital, scriind că are insuficiență renală, în urma unei coliziuni cu un autobuz, potrivit The Times.

„Anul acesta a fost cel mai prost început de an nou, dar nu voi plictisi pe nimeni cu detaliile, dar cred că este important să remarc că, atunci când un șofer de autobuz școlar intră în tine, conducând cu 110 km/h, în timp ce încetinești pentru un viraj, indiferent din ce este făcută mașina ta, ar putea la fel de bine să fie o cutie de conserve”, a scris ea duminică.

„Am intrat în insuficiență renală, mi-au dat patru zile de trăit, transferându-mă la un spital cu specializare în urologie. Sunt gata să plec, dar nu până nu îmi văd copiii pentru ultima dată, dar știți ce se spune despre dorințe.”

Sky Roberts, tatăl său, a scris un comentariu la postarea ei: „Virginia, fiica mea, te iubesc și mă rog ca tu să primești tratamentul corect pentru a trăi o viață lungă și sănătoasă. Dacă pot face ceva pe lumea asta pentru a te ajuta, te rog să-mi spui. Spiritul meu e cu tine acum și ținându-te de mână.”

Dini von Mueffling, reprezentantul lui Giuffre, a declarat: „Virginia a suferit un accident grav și primește îngrijiri medicale în spital. Ea apreciază foarte mult sprijinul și urările pe care oamenii le transmit.”

Giuffre a petrecut ani de zile vorbind despre abuzul sexual suferit din partea lui Epstein și a cercului său de prieteni. În 2021, ea a intentat un proces civil împotriva prințului Andrew la o instanță federală din New York, acuzându-l de viol și spunând că Epstein și prietena lui de multă vreme, Ghislaine Maxwell, au traficat-o la Londra pentru a întreține relații sexuale cu figura regală când avea 17 ani. Maxwell a fost condamnată la 20 de ani de închisoare pentru trafic sexual în 2021.

Giuffre nu a fost una dintre cele patru victime care au depus mărturie la proces, pe fondul îngrijorărilor legate de inconsecvențele din povestea ei.

Giuffre a fost de acord cu o înțelegere extrajudiciară cu Andrew în 2022, aparent pentru aproximativ 12 milioane de dolari. Ducele a negat toate acuzațiile, dar a fost forțat să renunțe la atribuțiile regale.

Giuffre s-a retras din viața publică după ce acuzațiile au fost făcute publice, mutându-se la Perth, Australia, împreună cu soțul ei, Robert, și cei trei copii ai lor.

Vastul inel de trafic sexual al lui Epstein, care a captat numeroși oameni celebri și de mare profil - de la foști președinți la regalitate și titani ai afacerilor - a fost subiectul multor teorii ale conspirației de-a lungul anilor. Epstein a fost găsit mort în celula sa din închisoarea din Manhattan, în așteptarea procesului în 2019.

