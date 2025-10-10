Live TV

„Femeia cu cheile germane”, identificată după 21 de ani de când a fost găsită moartă. Ce se știe despre Eva Maria Pommer

Operațiunea „Identifică-mă" a fost lansată în 2023. Foto: Interpol
Cum era îmbrăcată Eva Maria Pommer Alte femei identificate

O femeie al cărei cadavru a fost găsit pe o plajă olandeză în 2004 este a patra persoană identificată în cadrul unei campanii polițienești internaționale numită „Operațiunea Identifică-mă”, relatează BBC.

Vineri, femeia a fost identificată ca fiind Eva Maria Pommer, cetățeană germană de 35 de ani. Ea a fost identificată în urma unei informații primite de poliția din Olanda.

Cauza morții rămâne necunoscută, iar poliția continuă ancheta.

Cum era îmbrăcată Eva Maria Pommer

Operațiunea „Identifică-mă” a fost lansată în 2023 cu scopul de a afla numele femeilor care au fost ucise sau au murit în circumstanțe dubioase sau inexplicabile în șase țări europene.

Cunoscută drept „femeia cu cheile germane”, cadavrul lui Pommer a fost găsit în iulie 2004 în nisipul unei plaje izolate din apropierea orașului Wassenaar. Nu prezenta semne vizibile de leziuni sau de luptă.

Sursa citată a mers pe plajă anul trecut, unde Sandra Baasbank, o anchetatoare criminalistă olandeză, a spus că Pommer purta colanți maro în carouri și pantofi roșii lucioși din piele lăcuită – „ceva neobișnuit dacă te duci la plimbare pe plajă”.

În plus, avea asupra ei un set de chei care o lega de orașul german Bottrop, situat aproape de granița cu Olanda. Totuși, poliția nu a reușit să stabilească adresa exactă a proprietarului cheii, iar identitatea acesteia a rămas un mister timp de două decenii.

Anul trecut, autoritățile au inclus acest caz în operațiunea „Identifică-mă”, în cadrul căreia Interpolul a făcut publice pentru prima dată „notificările negre” – prin care se solicită informații despre cadavrele neidentificate – și a împărtășit cu forțele de poliție din întreaga lume informații precum amprentele digitale.

Totodată, operațiunea a readus în atenția publicului cazurile nerezolvate.

După lansarea unui apel legat de campanie la televiziunea germană, poliția olandeză a primit o „informație crucială” despre o femeie germană care era dispărută de circa două decenii.

Acest lucru a „accelerat” anchetele din Bottrop, iar testele ADN au confirmat ulterior identitatea femeii.

Alte femei identificate

Prima femeie identificată ca urmare a implicării publicului prin intermediul inițiativei coordonate de Interpol a fost Rita Roberts, cetățeană britanică în vârstă de 31 de ani, care a fost ucisă în Belgia în 1992. Familia ei a identificat-o după ce a văzut o fotografie cu tatuajul ei într-un reportaj al BBC News.

O femeie găsită moartă într-un coteț de păsări în Spania în 2018 a fost identificată ca fiind Ainoha Izaga Ibieta Lima, în vârstă de 33 de ani, din Paraguay, America de Sud.

Luna trecută, o femeie al cărei cadavru a fost descoperit în 2005 pe marginea unei șosele într-o altă regiune a Spaniei a fost identificată ca fiind Liudmila Zavada, cetățeană rusă în vârstă de 31 de ani.

Poliția încearcă în continuare să identifice alte 43 de femei găsite moarte în Țările de Jos, Germania, Belgia, Franța, Italia și Spania.

Majoritatea dintre ele sunt victime ale unor crime și se crede că aveau vârste cuprinse între 15 și 30 de ani. Cele mai multe au murit acum 10, 20, 30 sau chiar 40 de ani.

„Introvertita”: Interpolul cere ajutor pentru identificarea unei femei care a fost găsită moartă în Ibiza. Se presupune că este româncă

