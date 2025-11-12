Live TV

Femeie trimisă în judecată, după ce a spus că o statuie a Fecioarei Maria plângea cu lacrimi de sânge. Suma strânsă din donații

Data publicării:
Gisella Cardia
Gisella Cardia. Foto: Profimedia

O femeie care a atras sute de pelerini într-un oraș din apropierea Romei, susținând că o statuie a Fecioarei Maria plângea cu lacrimi de sânge, a fost trimisă în judecată pentru presupusă fraudă, relatează The Guardian.

Gisella Cardia, care susținea că statuia îi transmitea mesaje, va fi judecată împreună cu soțul ei, Gianni Cardia, în aprilie anul viitor.

Ei sunt acuzați că au înscenat apariții false ale Fecioarei Maria și au făcut predicții false despre catastrofe pentru a atrage donații de la adepții lor catolici.

Cardia atrăgea în fiecare lună sute de oameni la Trevignano Romano, un oraș situat pe malul unui lac în apropiere de Roma, pentru a se ruga în fața statuii, care fusese amplasată într-un altar improvizat pe un deal. De-a lungul mai multor ani, presupusa înșelătorie a generat donații în valoare de 365.000 de euro din partea pelerinilor, care credeau că banii lor vor fi folosiți pentru înființarea unui centru pentru copii bolnavi.

Cardia este, de asemenea, acuzată că a făcut predicții false, inclusiv că statuia i-ar fi avertizat că diavolul pregătea dezastre, de exemplu un cutremur care ar fi distrus Roma și preluarea controlului asupra Bisericii Catolice de către comunism.

Procurorii din orașul portuar Civitavecchia au deschis o anchetă în 2023, după ce un detectiv particular a afirmat că sângele de pe statuie provenea de la un porc. Cardia a fost ulterior declarată escroacă de către Biserica Catolică, care a înăsprit regulile privind fenomenele supranaturale, ca parte a unei campanii de combatere a înșelătoriilor și a falsurilor.

Potrivit agenției de știri Ansa, avocata lui Cardia, Solange Marchingoli, a declarat că clienta sa a primit vestea procesului „cu seninătate”. „Oricât de paradoxal ar părea, ea simte de fapt o ușurare, considerând că aceasta este o ocazie de a dezvălui adevărul despre cele întâmplate cu transparență și de a pune capăt definitiv tuturor formelor de speculații, neînțelegeri și controverse”, a spus ea.

Cardia, care are o condamnare anterioară, a cumpărat statuia în 2016 de la un loc de pelerinaj catolic din Međugorje, în Bosnia și Herțegovina.

Vestea despre proces a venit în momentul în care biroul doctrinar al Vaticanului a declarat că presupusele apariții ale lui Iisus în orașul francez Dozulé în anii 1970 nu aveau o origine supranaturală. Se presupune că Isus i s-ar fi arătat Madeleinei Aumont de 49 de ori, cerându-i să construiască în oraș o „cruce glorioasă” care să garanteze curățirea păcatelor. Biroul a declarat miercuri că presupusele apariții „sunt considerate, în mod definitiv, ca neavând origine supranaturală”.

Citește și:

Misterul Fecioarei Maria care plânge cu lacrimi de sânge, lângă Roma. Cui aparține ADN-ul de pe statuie

Papa Leon încheie o dispută veche în Biserica Catolică: Doar Isus a mântuit omenirea

Editor : A.M.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Când se șterg punctele de penalizare. Foto Getty Images
1
După ce perioadă se șterg punctele de penalizare primite pentru abateri în trafic. Cum...
rafinăria lukoil din Burgas, Bulgaria
2
Situație critică în Bulgaria: autoritățile anunță că rezervele de benzină mai ajung...
Pașaport rusesc
3
O nouă cortină de fier. Reacțiile rușilor la interdicția UE privind vizele multiple...
sediul Curtea Europeană de Justiție
4
Curtea de Justiţie a UE: Uniunea Europeană şi-a depăşit atribuţiile în stabilirea...
Liderii coaliției PSD-PNL-UDMR-minorități naționale.
5
Coaliția a decis ce se va întâmpla cu angajații din primării: acord privind tăierea...
A slăbit 15 kilograme în doar 7 săptămâni și le-a spus tuturor cum a reușit! Produsul de care nu s-a mai atins
Digi Sport
A slăbit 15 kilograme în doar 7 săptămâni și le-a spus tuturor cum a reușit! Produsul de care nu s-a mai atins
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
magistrati-document-ciocanel-1536x1025
Rezultat nul după ședința de la Cotroceni: nicio concluzie clară a...
donald trump
Cum îl apără Casa Albă pe Donald Trump, după ce democrații au...
sorin grindeanu daniel baluta congres psd
Pe cine vede PSD principal contracandidat al lui Daniel Băluță la...
Mission AIGLE - CINCU - Roumanie
Scenariul atacării unui stat NATO. Exercițiu de amploare în România...
Ultimele știri
Doi oameni care săpau un şanţ, în Prahova, au fost prinşi la 5 metri sub pământ. Bărbații au murit, în ciuda eforturilor salvatorilor
DNA: Un primar din Neamț a fost reținut pentru luare de mită. O firmă i-a construit gratuit o casă, vândută de acesta cu 150.000 euro
Kenya recunoaște că peste 200 dintre cetățenii săi luptă pentru Rusia în Ucraina. Mulți dintre ei ar fi fost înșelați de recrutori
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
carabinieri
Trei români au fost arestați în Italia pentru că au șantajat un italian care încerca să vândă un hotel
pusca cu luneta
Procurorii italieni anchetează un „turism cu lunetişti” în Bosnia: Plăteau pentru a împuşca locuitori din Sarajevo pentru amuzament
dani mocanu facebook
Ce au în comun Dani Mocanu, Alina Bica, Ionel Arsene și Mario Iorgulescu? Cum ar putea scăpa manelistul de executarea pedepsei
avion italia
Atenţionare pentru românii care vor să călătorească în Italia. Anunțul MAE
masina de politie italia
Caz neobișnuit în Italia. Un bărbat a cerut să fie arestat, ca să nu-și ucidă fosta soție. Ce au descoperit polițiștii
Partenerii noștri
Pe Roz
Ce aduce Jupiter retrograd pentru zodia ta? Niciun semn zodiacal nu scapă de valul emoțional
Cancan
De ce a murit, de fapt, Horia Moculescu? Boala gravă care i-a măcinat trupul
Fanatik.ro
Cine este ministrul din guvernul Bolojan care a trecut în declarația de avere cadouri de 40.000 de euro...
editiadedimineata.ro
Proiect al Ministerului Muncii: tinerii care se angajează pentru prima dată ar putea lua prime de la stat de...
Fanatik.ro
Cum arată apartamentul pe care Nadia Comăneci îl are în Los Angeles. Casa faimoasei gimnaste a costat...
Adevărul
O femeie care susținea că o statuie a Fecioarei Maria plânge cu lacrimi de sânge, trimisă în judecată pentru...
Playtech
De când intră în vigoare noua valoare a tichetelor de masă. Angajații vor primi 45 de lei pe zi
Digi FM
Suferință în fiecare cuvânt. Nidia Moculescu, mesaj sfâșietor după moartea tatălui ei: "Sunt o fiică ruptă...
Digi Sport
Au încercat să se ascundă, dar au fost ”prinși” în Maldive: ”Cuplul anului!”
Pro FM
"Drogurile mi-au distrus viața". Paris Jackson are de la 20 de ani o gaură în nas din cauza substanțelor...
Film Now
„Predator: Badlands” stabileşte un record al francizei. Ce încasări a avut la debutul în box office-ul...
Adevarul
Un pilot fără calificare a zburat luni de zile cu pasageri prin Europa după ce și-a falsificat certificatele
Newsweek
84 de pensionari au cerut azi dreptate judecătorilor CCR care au pensii speciale de 10.000€. Ce li s-a răspuns
Digi FM
Ce spunea Horia Moculescu despre moarte. Compozitorul suferea de BPOC și era conștient de riscurile bolii...
Digi World
De ce ar trebui să deschizi geamurile casei în fiecare zi, chiar și iarna. 7 motive pentru care să-ți...
Digi Animal World
„Albina Lucifer”, noua descoperire din Australia. E neagră și are coarne ca „diavolul”
Film Now
Actorii din „Now You See Me”, impresionați să lucreze cu Morgan Freeman: „E o adevărată legendă!” Cum se...
UTV
Lavinia Pîrva s-a înscris la facultate la 40 de ani. Soția lui Ștefan Bănică Jr. face o schimbare neașteptată...