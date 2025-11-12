Femeie trimisă în judecată, după ce a spus că o statuie a Fecioarei Maria plângea cu lacrimi de sânge. Suma strânsă din donații

O femeie care a atras sute de pelerini într-un oraș din apropierea Romei, susținând că o statuie a Fecioarei Maria plângea cu lacrimi de sânge, a fost trimisă în judecată pentru presupusă fraudă, relatează The Guardian.

Gisella Cardia, care susținea că statuia îi transmitea mesaje, va fi judecată împreună cu soțul ei, Gianni Cardia, în aprilie anul viitor.

Ei sunt acuzați că au înscenat apariții false ale Fecioarei Maria și au făcut predicții false despre catastrofe pentru a atrage donații de la adepții lor catolici.

Cardia atrăgea în fiecare lună sute de oameni la Trevignano Romano, un oraș situat pe malul unui lac în apropiere de Roma, pentru a se ruga în fața statuii, care fusese amplasată într-un altar improvizat pe un deal. De-a lungul mai multor ani, presupusa înșelătorie a generat donații în valoare de 365.000 de euro din partea pelerinilor, care credeau că banii lor vor fi folosiți pentru înființarea unui centru pentru copii bolnavi.

Cardia este, de asemenea, acuzată că a făcut predicții false, inclusiv că statuia i-ar fi avertizat că diavolul pregătea dezastre, de exemplu un cutremur care ar fi distrus Roma și preluarea controlului asupra Bisericii Catolice de către comunism.

Procurorii din orașul portuar Civitavecchia au deschis o anchetă în 2023, după ce un detectiv particular a afirmat că sângele de pe statuie provenea de la un porc. Cardia a fost ulterior declarată escroacă de către Biserica Catolică, care a înăsprit regulile privind fenomenele supranaturale, ca parte a unei campanii de combatere a înșelătoriilor și a falsurilor.

Potrivit agenției de știri Ansa, avocata lui Cardia, Solange Marchingoli, a declarat că clienta sa a primit vestea procesului „cu seninătate”. „Oricât de paradoxal ar părea, ea simte de fapt o ușurare, considerând că aceasta este o ocazie de a dezvălui adevărul despre cele întâmplate cu transparență și de a pune capăt definitiv tuturor formelor de speculații, neînțelegeri și controverse”, a spus ea.

Cardia, care are o condamnare anterioară, a cumpărat statuia în 2016 de la un loc de pelerinaj catolic din Međugorje, în Bosnia și Herțegovina.

Vestea despre proces a venit în momentul în care biroul doctrinar al Vaticanului a declarat că presupusele apariții ale lui Iisus în orașul francez Dozulé în anii 1970 nu aveau o origine supranaturală. Se presupune că Isus i s-ar fi arătat Madeleinei Aumont de 49 de ori, cerându-i să construiască în oraș o „cruce glorioasă” care să garanteze curățirea păcatelor. Biroul a declarat miercuri că presupusele apariții „sunt considerate, în mod definitiv, ca neavând origine supranaturală”.

Editor : A.M.G.