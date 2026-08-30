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Femeile din politică se confruntă cu mai multe atacuri personale și sexualizate decât bărbații, arată o analiză recentă

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femei politica discurs critica drepturi reproductive
Foto: Profimedia
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Din articol
2.700 de mesaje toxice „Taci și spală vasele” Mai multe insulte adunate la un loc O problemă globală

Spațiile online, în special rețelele sociale, constituie forumuri pentru dezbateri politice aprinse. Acestea oferă publicului larg un spațiu pentru a-și exprima opiniile politice, pentru a se organiza și, uneori, chiar pentru a interacționa direct cu politicienii. Deși au în mod evident un potențial democratizator, aceste platforme au devenit, de asemenea, un teren propice pentru discursul de ură, interacțiunile toxice și violența online, scrie The Conversation.

Prin analizarea a peste 3,2 milioane de răspunsuri de pe X (fostul Twitter) adresate celor 88 de candidați la alegerile pentru Parlamentul European din 2024, o echipă de cercetători de la Centrul Comun de Cercetare al Comisiei Europene a constatat diferențe semnificative în modul în care sunt tratați online femeile și bărbații din politică.

Folosind un algoritm de detectare a toxicității numit Perspective API, cercetătorii au studiat atât volumul, cât și tipurile de răspunsuri „toxice” primite de diferiți candidați. Scorul de toxicitate al algoritmului variază de la zero la unu. Acesta estimează probabilitatea ca un cititor să perceapă un text ca fiind toxic și definește toxicitatea ca fiind „un comentariu nepoliticos, lipsit de respect sau nerezonabil, care ar putea să te determine să părăsești o discuție”.

Aproape 80% dintre candidații studiați, proveniți din Franța, Irlanda, Italia, Portugalia și Spania, au primit răspunsuri toxice, dar cifrele brute au evidențiat o diferență reală și măsurabilă între sexe: candidatele au primit mai multe răspunsuri toxice în termeni absoluți decât omologii lor de sex masculin.

Cu toate acestea, luând în considerare diferențele în ceea ce privește numărul total de răspunsuri pentru fiecare postare, diferența de gen în ceea ce privește proporția răspunsurilor toxice nu a mai fost semnificativă din punct de vedere statistic. Femeile au postat mai puțin decât bărbații și, cu toate acestea, au fost vizate mai des. Cu alte cuvinte, conturile lor au atras, în general, mai multă atenție, atât toxică, cât și benignă.

2.700 de mesaje toxice

Pentru a realiza analiza, cercetătorii au adunat postările care menționau fiecare candidat, apoi au restrâns datele pentru a se concentra pe răspunsurile la postările candidaților. Algoritmul de detectare a toxicității a evaluat fiecare postare din punct de vedere al toxicității, semnalând orice depășea un prag dat pentru o inspecție mai amănunțită.

Odată ce algoritmul și-a îndeplinit sarcina, și-au îndreptat atenția asupra conținutului propriu-zis al mesajelor, codificând manual aproape 2.700 dintre cele mai evident toxice răspunsuri. Acestea erau mesaje pentru care instrumentul automat a înregistrat cea mai mare probabilitate de toxicitate, ceea ce înseamnă că nouă din zece evaluatori umani ar fi de acord că erau toxice.

Conținutul postărilor a arătat clar că femeile și bărbații se confruntă cu atitudini extrem de diferite odată ce intră în sfera politicii.

„Taci și spală vasele”

Dintre aceste răspunsuri clar toxice, 71% erau îndreptate către candidatele femei. Conținutul era izbitor de diferit de cel cu care se confruntau politicienii bărbați. Candidatele femei erau supuse unor atacuri personale degradante, insulte sexiste, remarci cu caracter sexual explicit și încercări repetate de a le reduce la tăcere sau de a le pune la îndoială dreptul de a ocupa spațiul politic. Una din patru a primit comentarii de natură sexuală.

Nici politicienii bărbați nu au fost ocoliți de abuzuri, dar insultele cu care s-au confruntat tindeau să se concentreze asupra deciziilor lor politice, a conduitei lor profesionale sau a caracterului lor – acuzații de corupție, necinste sau incompetență. Țintele erau acțiunile lor, nu prezența lor în viața publică.

Această distincție este importantă. Atunci când abuzul se bazează pe identitate, mai degrabă decât pe politici, acesta transmite un mesaj fundamental diferit: nu „nu sunt de acord cu tine”, ci „nu ai ce căuta aici”. Acest lucru reflectă ceea ce cercetătorii numesc „violență semiotică” – un prejudiciu provocat prin limbaj și simboluri, care are rolul de a le delegitima pe femei ca actori politici.

Mai multe insulte adunate la un loc

Analiza a mers mai departe, măsurând ceea ce cercetătorii au numit „intensitatea toxicității” – numărul de elemente abuzive incluse într-un singur răspuns. Un mesaj îndreptat împotriva unei femei putea combina o insultă sexistă cu o amenințare sexuală, o aluzie la o boală mintală și o cerere ca aceasta să părăsească complet scena politică. Autorii analizei au constatat că 62% dintre răspunsurile toxice adresate femeilor conțineau două sau mai multe astfel de elemente. În schimb, 52% dintre răspunsurile toxice adresate bărbaților conțineau doar unul.

Atacurile multiple simultane au un impact psihologic mai mare decât o singură insultă, transmițând un semnal colectiv că prezența unei femei în spațiul politic nu este binevenită.

Datele au relevat, de asemenea, că candidatele din grupurile politice de stânga au atras un volum mai mare de răspunsuri toxice. Acest model reflectă concluziile studiilor privind alegerile din Brazilia, sugerând că genul și ideologia politică se intersectează în moduri care sporesc abuzul.

O problemă globală

Studiul se alătură unui număr tot mai mare de dovezi care arată că ostilitatea online față de femeile din politică nu se limitează la o singură țară, platformă sau cultură politică. Cercetări din Suedia, Noua Zeelandă și Țările de Jos au documentat aceleași tipare legate de gen: femeile nu primesc întotdeauna mai multe abuzuri ca volum, dar ceea ce primesc este mai personal, mai sexualizat și vizează negarea dreptului lor de a ocupa funcții publice.

Consecințele sunt reale. Cercetătorii au stabilit o legătură între abuzul online și reducerea ambițiilor de realegere în rândul femeilor din politică, autocenzura și retragerea completă a femeilor din spațiile digitale. Atunci când abuzul influențează cine candidează la funcții publice, acesta influențează și cine guvernează.

Uniunea Europeană a început să ia măsuri pentru a combate acest fenomen. O nouă directivă privind violența împotriva femeilor incriminează urmărirea online și hărțuirea în toate țările UE. Legea privind serviciile digitale, care a intrat în vigoare în 2024, impune, de asemenea, marilor platforme să identifice și să atenueze riscurile la adresa proceselor democratice, inclusiv prejudiciile bazate pe gen.

Aceste măsuri sunt necesare, dar nu sunt suficiente. Politicile de moderare ale platformelor de socializare ar trebui să țină seama de abuzul bazat pe gen – nu doar de volumul acestuia – și să investească mai mult în instrumente de detectare care să înțeleagă contextul și limba locală. De asemenea, este necesară o monitorizare continuă. Abuzul online se adaptează, iar răspunsurile trebuie să evolueze odată cu el.

Concluzia este următoarea: femeile din politică nu sunt pur și simplu supuse unei versiuni mai intense a abuzului cu care se confruntă bărbații. Ele se confruntă cu un fenomen diferit, care se manifestă prin denigrare personală, sexualizare și negarea sistematică a dreptului lor de a fi acolo. Înțelegerea acestei diferențe este primul pas către rezolvarea ei.

Editor : B.E.

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