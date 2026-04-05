Fenomen îngrijorător în școlile britanice: copii de șapte ani, prinși cu arme albe la ore. Sindicate: Profesorii nu sunt agenți de pază

Elevi de numai șapte ani au fost găsiți aducând cuțite la școală, în timp ce cifrele recente scot la iveală amploarea crizei armelor albe în școlile britanice. Copiii au fost implicați în sute de incidente, inclusiv atacuri violente și amenințări, ceea ce a determinat părinți și oficiali să vorbească despre o situație „urgentă” care cere măsuri imediate. The Independent dezvăluie că, anul trecut, poliția britanică a înregistrat peste 700 de infracțiuni comise cu arme albe, inclusiv amenințări și atacuri, în școlile din Anglia și Țara Galilor.

Aceste informații vin după ce, în februarie, un băiat de 13 ani ar fi înjunghiat doi băieți la o școală secundară din Brent, iar o lună mai târziu, un adolescent de 15 ani ar fi atacat o fată cu un cuțit într-o școală din apropierea orașului Norwich.

Mama lui Harvey Willgoose, care a fost ucis de un alt elev în 2025, a calificat numărul de incidente drept o „urgență” și a acuzat școlile că nu au abordat problema, reluând apelul său pentru instalarea de detectoare de metale, cunoscute și sub denumirea de „arcuri de detectare a cuțitelor”.

Miniștrii din opoziție ai Partidului Conservator susțin că este necesară o abordare de „toleranță zero” și că elevii excluși după ce au fost prinși cu cuțite ar trebui excluși definitiv din sistemul de învățământ general, în timp ce directorii de școli afirmă că există o limită a ceea ce pot face directorii și solicită o reacție la nivelul întregii societăți pentru a face față crizei.

În 2025, au fost înregistrate 748 de infracțiuni care au implicat cuțite sau obiecte ascuțite în școli, inclusiv atacuri și amenințări, conform datelor solicitate de la 26 dintre cele 42 de forțe de poliție care au răspuns. Acest lucru a marcat o ușoară creștere față de 735 în 2024 și o scădere față de maximul din ultimii cinci ani, de 879, înregistrat în 2022.

Douăsprezece dintre forțele de poliție au furnizat informații privind vârsta suspecților, din care a reieșit că, în mod șocant, 33 aveau vârsta de 10 ani sau mai puțin. Printre acestea se numără Poliția West Mercia, care a înregistrat un băiat de șapte ani ca suspect într-un caz de deținere ilegală de cuțit.

Peste 100 de incidente violente

Poliția West Yorkshire a înregistrat două infracțiuni de deținere ilegală de cuțit sau instrument ascuțit, în care suspectul era un băiat de opt ani.

Infracțiunile au inclus 118 incidente de violență și 29 de amenințări.

Unele forțe de poliție au declarat că cifrele privind infracțiunile comise cu cuțite ar putea include incidente care implică alte arme, cum ar fi șurubelnițe sau ace. Iar pentru unele, datele pot include incidente la colegii sau locații unde școala este înregistrată ca fiind cea mai apropiată locație.

Caroline Willgoose, al cărei fiu Harvey a fost înjunghiat cu un cuțit de vânătoare la Liceul Catolic All Saints din Sheffield, a declarat că cifrele sunt extrem de îngrijorătoare, dar nu o surprind.

Este o situație de urgență și trebuie să se producă o schimbare. Am primit sute de mesaje de la părinți care mi-au spus că cineva din școala lor, în special din școlile primare, a adus un cuțit la școală și nu s-a luat nicio măsură în acest sens, sau că elevul respectiv a fost transferat la o altă școală. Trebuie să existe consecințe serioase în cazul în care se găsesc cuțite în școli, iar problema să nu fie pur și simplu ascunsă sub preș

La începutul acestui an, avocații familiei au susținut că un raport independent a constatat „mai multe ocazii ratate” înainte ca Harvey să fie ucis, inclusiv presupuse eșecuri ale școlii de a investiga în mod adecvat îngrijorările că ucigașul său, Mohammed Umar Khan, de asemenea în vârstă de 15 ani la momentul respectiv, purta arme. De atunci, școala a implementat „măsuri solide”, a declarat în februarie consiliul de administrație.

Willgoose a spus că școlile ar trebui să instaleze porți de detectare a cuțitelor pentru a se asigura că copiii sunt protejați, dar a menționat că multe școli nu au fost de acord cu această măsură. „Sunt mai preocupați de reputație și de a nu speria părinții”, a adăugat ea.

Între timp, profesorii au declarat că se simt amenințați, inclusiv fostul profesor de fizică Vincent Uzomah, care a renunțat la profesie acum 10 ani, când a fost înjunghiat în stomac de un elev la o școală din Bradford.

Uzomah, care este în prezent lector la Universitatea din Salford, a declarat:

Acestea sunt incidente care nu se întâmplă în fiecare școală și nu se întâmplă în mod regulat, dar, atunci când se întâmplă, au un impact enorm. În cazul meu, aproape că mi-au curmat viața, și mă cutremur când văd un nou caz la știri. Trebuie să se pună un accent mai mare pe atitudinea din familie, pe atitudinea din societate și, apoi, să nu se izoleze acest gen de copii, ci să se pună în aplicare măsuri pentru a proteja viețile profesorilor și ale celorlalți elevi, pentru a se asigura că este un mediu sigur pentru toți

Infracțiunile cu cuțitul în școli au loc într-un moment în care criminalitatea cu arme albe a scăzut cu 9% în perioada ianuarie-septembrie 2025, potrivit datelor Oficiului Național de Statistică. Partidul Laburist și-a stabilit obiectivul de a reduce criminalitatea cu cuțitul cu 50%.

Joi, a fost inaugurat la Londra un nou Centru Național pentru Criminalitatea cu Cuțitul, unde experți în poliție se vor ocupa de infractorii care vând și distribuie arme online, adesea denumită „piața gri”.

Profesorii se simt amenințați

În urma atacurilor din februarie asupra a doi băieți de la Kingsbury High School din Brent, ministrul Educației, Georgia Gould, a declarat că miniștrii vor analiza problema securității în școli.

Ghidul Departamentului pentru Educație (DfE) precizează că sistemele de supraveghere video și cele care detectează intruziunile, precum sistemele de alarmă, gardurile solide de perimetru și iluminatul de securitate, pot contribui la prevenirea atacurilor.

În regiunea West Midlands, Dudley Academies Trust a cheltuit aproximativ 50.000 de lire sterline pe porți de detectare a cuțitelor pentru cele patru școli secundare ale sale. Directorul executiv Jo Higgins a afirmat că școlile care nu au luat măsurile adecvate sunt „vulnerabile” la acte de violență.

Pepe Di’Iasio, secretarul general al Asociației Liderilor de Școli și Colegii, a spus că au avut loc o serie de „evenimente îngrozitoare și tragice în care au fost implicate cuțite”, dar că abordarea acestei probleme necesită „un răspuns mai concertat, la nivelul întregii societăți”.

Citește și: Marea Britanie începe un test cu sute de adolescenți pentru a vedea cum ar fi viața lor fără rețele sociale. Ce implică studiul

El a spus că școlile efectuează deja percheziții și predau despre pericolele infracțiunilor comise cu cuțite, iar atunci când un elev este găsit în posesia unui cuțit, acest lucru este tratat „foarte serios”.

Există o limită a ceea ce se poate aștepta de la școli. Acestea fac parte din comunitățile lor, nu sunt fortărețe, iar profesorii sunt profesori, nu agenți de pază. În plus, școlile au bugete foarte limitate, iar extinderea securității la fața locului ar necesita investiții semnificative

Secretarul de stat din umbră al Partidului Conservator, Chris Philp, a declarat că, dacă va ajunge la guvernare, va introduce o abordare mai fermă față de violență și comportamentul inadecvat în școli, inclusiv trimiterea elevilor excluși pentru portul de cuțit în „medii mai adecvate”, cum ar fi unitățile de orientare școlară.

Avem nevoie de o intervenție fermă și timpurie, susținută de consecințe reale, astfel încât acest fenomen să fie oprit cu mult înainte de a ajunge la porțile școlii

Un purtător de cuvânt al guvernului a declarat: „În cadrul misiunii guvernului de a reduce la jumătate infracțiunile comise cu arme albe în decurs de un deceniu, aproape 60.000 de cuțite au fost deja retrase de pe străzile Marii Britanii, iar numărul omuciderilor comise cu arme albe a scăzut cu 27%.”

„De asemenea, colaborăm cu școlile, poliția și serviciile pentru tineret în ceea ce privește prevenirea și intervenția timpurie, pentru a identifica tinerii cei mai expuși riscului.”

