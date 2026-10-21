Fenomenul DANA lovește din nou Spania: cinci morți și inundații devastatoare. De ce devin furtunile tot mai periculoase

Fenomenul meteorologic DANA, care a provocat inundațiile devastatoare din Valencia în 2024, afectează din nou estul Spaniei, unde furtuna Adam a adus ploi torențiale și viituri soldate cu cinci morți. În unele zone, cantitatea de precipitații a ajuns la 700 de litri pe metru pătrat în numai 24 de ore. Specialiștii avertizează că schimbările climatice pot amplifica intensitatea acestor fenomene extreme, favorizând precipitații tot mai abundente, scrie Euronews.

Furtuna Adam a adus, în unele zone din regiunea Valencia, până la 700 de litri de precipitații pe metru pătrat în numai 24 de ore. Viiturile au luat mașini parcate, au inundat drumuri și au izolat locuitori, unii dintre aceștia fiind evacuați cu elicopterul de echipele de intervenție.

Stațiunea de coastă Oliva s-a numărat printre localitățile cele mai afectate de furtunile din noaptea de duminică. O femeie de 79 de ani a fost găsită moartă în locuința sa, iar un bărbat a suferit un infarct fatal într-un camping din zonă. A treia victimă a fost un bărbat care s-a înecat în timp ce înota pe o plajă din Sagunto. Pompierii din regiunea învecinată Catalonia au anunțat, de asemenea, decesul unei femei care a căzut într-un pârâu al cărui debit crescuse puternic în urma ploilor.

Furtuna Adam amintește de ploile torențiale care au devastat Valencia în 2024, când, în anumite zone, într-o singură zi a căzut o cantitate de precipitații echivalentă cu media unui an întreg. Aproximativ 200 de persoane și-au pierdut viața, dezastrul fiind unul dintre cele mai grave provocate de inundații în Europa de la sfârșitul anilor 1960 și cel mai grav înregistrat în Spania în ultimele decenii.

La acea vreme, guvernul spaniol a fost aspru criticat pentru lipsa avertizărilor adresate populației înaintea producerii dezastrului. De această dată, autoritățile par să fi învățat din greșelile trecutului. Înainte ca furtuna Adam să lovească, locuitorii au primit avertizări pe telefoanele mobile, prin care erau îndemnați să evite deplasările, să stea departe de râuri și ravene și să se adăpostească în zone mai înalte sau la etajele superioare ale clădirilor.

Furtuna din 2024 a adus în atenția multor europeni un fenomen meteorologic care afectează frecvent Spania: DANA. Dar ce reprezintă acesta și în ce măsură devine mai periculos pe fondul încălzirii globale?

Ce este fenomenul meteorologic DANA?

DANA este acronimul expresiei spaniole „Depresión Aislada en Niveles Altos”, care desemnează o depresiune atmosferică izolată la altitudine. Fenomenul poate provoca ploi torențiale, furtuni puternice și scăderi bruște ale temperaturilor.

Cu cât diferența de temperatură dintre masele de aer este mai mare, cu atât furtunile pot deveni mai intense. Din acest motiv, cele mai puternice episoade DANA se produc, de regulă, la sfârșitul verii și începutul toamnei, în special în septembrie și octombrie, afectând mai ales sudul și estul Spaniei.

Mai exact, fenomenul apare atunci când o masă de aer rece de la altitudine se desprinde din circulația curentului-jet polar și rămâne izolată, fiind înconjurată de aer mai cald. Acest sistem se poate deplasa și poate genera fenomene meteorologice extreme, în special atunci când aerul rece de la altitudine interacționează cu aerul cald și umed din straturile inferioare ale atmosferei.

Sud-estul Spaniei este deosebit de vulnerabil la astfel de fenomene din cauza influențelor atmosferice ale Atlanticului și Mării Mediterane, care favorizează întâlnirea maselor de aer cu temperaturi diferite în anumite perioade ale anului. Relieful montan contribuie, de asemenea, la formarea norilor de furtună și la intensificarea precipitațiilor.

De ce este folosit tot mai des termenul DANA în Spania?

În prezent, unii spanioli folosesc termenul DANA pentru a descrie furtunile puternice, însă această denumire nu a fost întotdeauna atât de răspândită.

Timp de mulți ani, în Spania a fost utilizată expresia „gota fría”, care înseamnă literalmente „picătură rece”, explică publicația The Local Spain. Odată cu dezvoltarea tehnologiei și îmbunătățirea metodelor de prognoză meteorologică, specialiștii au început să prefere termenul DANA, considerat mai precis din punct de vedere științific.

Pe site-ul său, Agenția Meteorologică de Stat din Spania (AEMET) explică:

„Termenul «gota fría» este un concept relativ vechi, care a fost depășit de-a lungul anilor. Noile modalități de înțelegere a proceselor troposferice și noile instrumente de observație ne-au determinat să revizuim și să redefinim conceptele asociate acestor mase izolate de aer rece de la altitudine.

Considerăm că noțiunea de DANA, pe care o asociem cu termenul englezesc «cut-off low», este mai precisă și mai realistă decât cea de «gota fría». Întrucât conceptul de «gota fría» este destul de imprecis și incomplet, considerăm că ar trebui înlocuit cu unul mai modern.”

Cum influențează schimbările climatice intensitatea fenomenelor DANA?

Inundațiile devastatoare din Valencia, din 2024, au atras atenția întregii lumi, amploarea pierderilor de vieți omenești și a distrugerilor provocate într-o țară europeană dezvoltată provocând un val de reacții. Ulterior, cercetătorii au încercat să stabilească în ce măsură încălzirea globală a contribuit la intensitatea dezastrului.

Specialiștii au confirmat că inundațiile au fost provocate de un fenomen DANA și au concluzionat că încălzirea globală a contribuit, foarte probabil, la agravarea acestuia.

„Nu există nicio îndoială că aceste ploi torențiale extrem de intense au fost amplificate de schimbările climatice”, declara în 2024 dr. Friederike Otto, coordonatoarea inițiativei World Weather Attribution din cadrul Centrului pentru Politici de Mediu al Imperial College London.

Inundațiile au fost provocate de un sistem depresionar izolat, format în urma desprinderii unei mase de aer rece dintr-un curent-jet care prezenta ondulații neobișnuit de pronunțate și a cărui deplasare încetinise considerabil. Sistemul atmosferic a rămas apoi aproape staționar deasupra regiunii, provocând, în numai opt ore, precipitații echivalente cu media unui an întreg.

Temperaturile neobișnuit de ridicate ale apei de la suprafața mării, a căror probabilitate de apariție a crescut semnificativ din cauza schimbărilor climatice provocate de activitatea umană, precum și încălzirea atmosferei influențează direct cantitatea de umiditate disponibilă pentru alimentarea acestor furtuni.

În plus, seceta severă din numeroase zone ale estului și sudului Spaniei a redus capacitatea solului de a absorbi eficient apa provenită din precipitații, contribuind la agravarea inundațiilor.

O analiză preliminară rapidă, realizată de echipa internațională de cercetători coordonată de dr. Otto, a indicat că schimbările climatice provocate de activitatea umană au crescut cu aproximativ 12% intensitatea precipitațiilor din Spania. De asemenea, cercetătorii au constatat că probabilitatea producerii unui asemenea episod meteorologic extrem a devenit de două ori mai mare.

Deși analiza nu reprezintă un studiu complet și detaliat de atribuire climatică, oamenii de știință au apreciat că schimbările climatice constituie cea mai probabilă explicație pentru intensitatea excepțională a ploilor.

„Cu fiecare fracțiune de grad de încălzire provocată de utilizarea combustibililor fosili, atmosfera poate reține mai multă umiditate, ceea ce duce la episoade de precipitații tot mai intense. Aceste inundații mortale reprezintă încă un avertisment privind cât de periculoase au devenit deja schimbările climatice, în condițiile unei încălziri globale de numai 1,3°C”, a adăugat Otto.

Editor : Ș.A.