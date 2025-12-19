Live TV

Fermierii și ecologiștii salută amânarea acordului UE - Mercosur. Ce urmează

Data publicării:
Thousands of farmers from over 40 European agricultural organisations, including Belgiums Boerenbond, march from Brusse
Acordul comercial dintre UE şi Brazilia, Argentina, Uruguay şi Paraguay a fost amânat. Sursa foto: Profimedia Images
Din articol
Amânare de câteva săptămâni după 26 de ani de negocieri Agricultorii şi ecologiştii se bucură, patronatele regretă Următorii paşi şi obstacolele finale

Decizia Uniunii Europene de a amâna semnarea acordului comercial cu Mercosur a fost primită diferit: fermierii și organizațiile ecologiste o salută, în timp ce mediul de afaceri avertizează asupra riscurilor. După peste 25 de ani de negocieri, discuțiile vor fi reluate în ianuarie, fără garanția unui consens.

Uniunea Europeană a eşuat vineri în încercarea de a forma o majoritate suficientă care să permită aprobarea acordului comercial cu blocul latino-american şi ca preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, să călătorească sâmbătă în Brazilia pentru a semna documentul împreună cu omologii săi din Mercosur.

Refuzului deja cunoscut al Franţei i s-a adăugat, săptămâna aceasta, cel al Italiei, care a cerut mai mult timp pentru a-şi convinge agricultorii care au protestat la Bruxelles. Această opoziție din partea Parisului şi Romei, împreună cu refuzul venit de la alte ţări mai mici, au fost suficiente pentru a forma o minoritate care a făcut imposibil votul prevăzut pentru vineri.

Amânare de câteva săptămâni după 26 de ani de negocieri

Amânarea va fi de câteva săptămâni, până la o dată, încă nestabilită, din ianuarie. O serie de lideri europeni au minimizat importanţa faptului că trebuie să se aştepte până după vacanţa de Crăciun, după mai bine de 26 de ani de negocieri cu Argentina, Brazilia, Paraguay şi Uruguay, care au început atunci când UE era formată din numai 15 ţări.

Miniştrii de Externe din ţările Mercosur se reunesc vineri în oraşul brazilian Foz de Iguazu pentru a analiza decizia blocului comunitar, după ce doi miniştri, din Brazilia şi Paraguay, ţări ce deţin preşedinţia actuală şi viitoare a blocului, au avertizat că ar putea renunţa la continuarea negocierilor cu UE dacă nu ar fi semnat sâmbătă acordul.

„Sper ca partenerii noştri din America Latină să aibă răbdare”, a transmis preşedintele Comisiei de Comerţ Internaţional a Parlamentului European, social-democratul german Bernd Lange, care a calificat întârzierea drept „o oportunitate pierdută”, care „aduce multă incertitudine”.

Potrivit unor surse diplomatice, preşedintele Braziliei, Luiz Inacio Lula da Silva, ar fi acceptat scurta amânare, într-o conversaţie telefonică cu şefa Guvernului italian, Giorgia Meloni.

Agricultorii şi ecologiştii se bucură, patronatele regretă

Directorul Asaja de la Bruxelles, Jose Maria Castilla, a declarat pentru EFE că întârzierea acordului Mercosur „este o măsură corectă”. „Salutăm întârzierea, care a fost propulsată de ţări precum Franţa, Italia, Polonia şi Ungaria. Mai este mult de parcurs”, a spus Castilla, care a semnalat că acele clauze de salvgardare stabilite pentru agricultură în cadrul acestui acord „sunt pe drumul bun, dar momentan sunt insuficiente”. „Experienţa ne-a arătat că sunt foarte complicat de aplicat”, a adăugat reprezentantul Asaja.

Biroul european al Greenpeace a cerut, la rândul său, ca liderii europeni să respingă „un acord toxic”, dăunător pentru mediul înconjurător şi plin de „contradicţii”, în favoarea unei relaţii „sustenabile şi echilibrate” cu ţările din Mercosur.

„După 25 de ani de negocieri secrete, un număr mare de grupuri ale societăţii civile globale au ridicat vocea în mod repetat, opunându-se şi încercând să informeze publicul în legătură cu impactul catastrofal al unui acord între UE şi Mercosur, (...) dăunător în special pentru Amazon”, au spus reprezentanţii organizaţiei.

Pe de altă parte, patronatul european BusinessEurope a cerut instituţiilor europene să stabilească deja o dată pentru semnare, deoarece „credibilitatea UE este în joc”.

„UE amână încă o dată un acord vital pentru interesele sale economice şi geopolitice”, a regretat directorul general al instituţiei, Markus J. Beyrer. „Într-un context geo-economic tot mai marcat de incertitudini, este esenţial să diversificăm relaţiile comerciale şi să dăm noi oportunităţi companiilor europene, în special IMM-urilor”, a subliniat acesta.

Următorii paşi şi obstacolele finale

După vacanţa de Crăciun, ţările Uniunii Europene vor trebui să reîncerce să ajungă la o majoritate de cel puţin 15 ţări (55%), care să reprezinte circa 65% din populaţie, în care va fi esenţială aprobarea Italiei. Odată aprobat în Consiliul UE, Von der Leyen şi preşedintele Consiliului European, Antonio Costa, se vor putea reuni cu liderii celor patru ţări din Mercosur pentru a semna acordul.

Totuşi, acordul mai are de depăşit câteva obstacole, precum unda verde definitivă pentru clauzele privind protejarea agricultorilor sau încercarea unui grup amplu de eurodeputaţi de a obliga justiţia europeană să se pronunţe asupra compatibilităţii acordului cu tratatele comunitare, care ar urma să se voteze la începutul lui 2026.

Marele examen final al acordului va fi votul pentru ratificarea sa în Parlamentul European, unde opoziţia grupurilor mai de stânga şi de dreapta a hemiciclului şi a unor delegaţii cheie ale grupurilor de centrişti ar putea face să deraieze peste un sfert de secol de negocieri.

Uniunea Europeană a amânat semnarea unui acord de liber schimb cu patru ţări din Mercosur până în ianuarie anul viitor. Acordul dintre UE şi Brazilia, Argentina, Uruguay şi Paraguay, care este în curs de elaborare de peste 25 de ani, urma să fie semnat sâmbătă la un summit în Brazilia, transmite vineri dpa.

Editor : M.I.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Foto: Getty Images
1
Premierul britanic îi dă ultimatum lui Roman Abramovich să transfere banii din vânzarea...
Cotton harvest from field
2
Guvernul va achita o datorie veche de peste 30 de ani către SUA, pentru un credit folosit...
Călin Georgescu.
3
Încă o înfrângere în instanță pentru Călin Georgescu. Fostul candidat la prezidențiale...
volodimir zelenski
4
Reacția lui Zelenski la declarațiile lui Putin: „Încă un semnal de la Moscova că se...
proteste slovacia avertizori integritate
5
Curtea Constituţională din Slovacia suspendă legea care desființează biroul avertizorilor...
Gigi Becali a ”explodat”, după ce a plătit 700.000 € pentru o biserică: ”Măi, părinte Pimen, ți-e rușine?”
Digi Sport
Gigi Becali a ”explodat”, după ce a plătit 700.000 € pentru o biserică: ”Măi, părinte Pimen, ți-e rușine?”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
vladimir putin -sesiune intrebari raspunsuri - decembrie 2025
Vladimir Putin critică dur tentativa UE de a „jefui” activele rusești: „Indiferent ce fură sau cum o fac, vor trebui să restituie”
Dmitri Medvedev
Medvedev, mesaj plin de invective la adresa UE: „Escroaca Ursula”, „Lacheul Merz” și „Comunitatea criminală europeană”
nava militara rusa din flota marii negre
Uniunea Europeană a sancționat alte 41 de nave din flota fantomă a Rusiei
Scene neobișnuite la Bruxelles. Foto Instagram
Câțiva locuitori din Bruxelles au venit să culeagă cartofii de pe marginea drumului, după ce protestatarii îi aruncaseră din tractoare
profimedia-1060135383
Ursula von der Leyen a anunțat că amână semnarea acordului Mercosur, care a declanșat protestele violente ale fermierilor la Bruxelles
Recomandările redacţiei
Federal President visits US forces in Grafenwoehr
Decizia lui Trump privind reducerea trupelor din Europa. Câți...
femeie munceste de acasa
Obișnuitele „punți” între zilele libere pentru bugetari, eliminate...
sorin grindeanu face declaratii
Sorin Grindeanu, despre modificarea protocolului Coaliției, pe care...
soldați pe front în ucraina
Vladimir Putin, anunț în fața a sute de jurnaliști despre negocierile...
Ultimele știri
Președintele Poloniei l-a criticat pe Zelenski chiar în conferința de presă comună: „Nu a fost apreciat”
Vladimir Putin a fost scos din sărite de întrebările unui jurnalist de la BBC: „Ce prostie”
Ministerul Muncii propune pentru 2026 un contingent de 90.000 de lucrători străini nou admişi pe piaţa muncii
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Horoscopul anului 2026 pentru Taur. Un an al schimbărilor făcute în ritmul tău, în care ai șansa să-ți crești...
Cancan
Ce boală are Dan Petrescu, de fapt? Motivul real pentru care s-a topit pe picioare
Fanatik.ro
Anunț oficial pentru șoferii din România. Ce prețuri se majorează de la 1 ianuarie 2026: ”Abia atunci se va...
editiadedimineata.ro
Când algoritmul vorbește prea mult: Podcastul AI al Washington Post, criticat pentru informații greșite și...
Fanatik.ro
Gigi Becali a stabilit suma de transfer pentru Darius Olaru: “Dacă vine oferta, nicio problemă!” Care e...
Adevărul
„Micul Einstein” din Belgia își încheie doctoratul în fizică cuantică la 15 ani
Playtech
Tradiții și obiceiuri de Ignat 2025. Ce nu este bine să faci pe 20 decembrie, e considerat mare păcat
Digi FM
Cât costă să petreci Crăciunul sau Revelionul în hotelul de la mare al lui Gheorghe Hagi
Digi Sport
Marea împăcare! Anamaria Prodan a făcut anunțul
Pro FM
Russell Brand, comentariu critic despre relația pe care Katy Perry, fosta sa soție, o are cu Justin Trudeau...
Film Now
În ce filme a mai jucat Macaulay Culkin. Rolul din „Singur acasă” nu a fost singurul
Adevarul
Tinerii fac mult mai multe cumpărături în perioada Sărbătorilor de iarnă decât maturii
Newsweek
Cum a fost respinsă o creștere a pensiilor militare în Parlament? Argumente greu de înțeles DOCUMENT
Digi FM
Marius Calotă, despre care s-a spus că a avut o relație cu Rodica Stănoiu, a rupt tăcerea: „A fost ca o mamă...
Digi World
Turta dulce, desertul de Crăciun cu beneficii aparte. E plină de antioxidanți și are proprietăți...
Digi Animal World
Cum a reacționat un câine când un străin a intrat în casă. Stăpânul patrupedului a fost șocat: „Trebuia să-i...
Film Now
Jennifer Lawrence, după ce Leonardo DiCaprio a spus că nu a revăzut Titanic: "Dacă aș fi făcut ceva ca...
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...