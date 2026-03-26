„Fiecare bombă care cade în Orientul Mijlociu ajunge în portofel”: Cum încearcă Spania să limiteze efectele războiului din Iran

Guvernul de la Madrid a aprobat un pachet de 5 miliarde de euro pentru a atenua efectele războiului din Iran, mizând pe reducerea taxelor la energie, subvenții pentru combustibil și sprijin direct pentru sectoarele afectate de scumpiri, în contextul creșterii accelerate a prețurilor la carburanți și al temerilor privind o încetinire economică.

A patra cea mai mare economie a Uniunii Europene a înregistrat în ultimii ani rate de creștere mult mai ridicate decât cele ale partenerilor săi, în special datorită consumului intern, turismului și exporturilor, relatează Euronews.

Parlamentul Spaniei a aprobat joi un pachet amplu în valoare de 5 miliarde de euro, menit să limiteze impactul economic al războiului din Iran, inclusiv reduceri semnificative ale taxelor la energie. Măsurile au fost adoptate cu 175 de voturi pentru, 33 împotrivă și 141 de abțineri.

„Aceste măsuri sunt concepute pentru a proteja sectoarele noastre productive și cele mai vulnerabile persoane”, a declarat premierul socialist Pedro Sánchez săptămâna trecută, când a prezentat planul.

Măsurile includ reduceri ale taxei pe valoarea adăugată la gaze și combustibili, care ar urma să reducă prețurile la pompă cu până la 0,3 euro pe litru, sau aproximativ 20 de euro pentru un plin în cazul unei mașini obișnuite.

Sprijinul suplimentar include o subvenție directă de 0,2 euro pe litru de combustibil pentru operatorii de transport, fermieri, crescători de animale și pescari, precum și reducerea taxelor la electricitate.

Prețurile benzinei în Spania au crescut de la 1,3 euro pe litru pe 28 februarie, când au început bombardamentele americano-israeliene împotriva Iranului, la 1,8 euro pe litru în weekend.

Sánchez a refuzat categoric să permită trupelor americane să folosească bazele din Spania pentru a ataca Iranul la începutul conflictului, o decizie care a atras critici dure din partea președintelui american Donald Trump.

„Fiecare bombă care cade în Orientul Mijlociu ajunge, așa cum vedem deja, în portofelele familiilor noastre”, a declarat Sánchez miercuri în parlament.

Citește și Într-o luptă solitară cu Donald Trump: De ce este Pedro Sanchez singurul lider din Europa care i se opune vehement președintelui SUA

Editor : M.I.