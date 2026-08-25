Finlanda avertizează că Rusia își intensifică războiul hibrid împotriva Europei: „Încearcă în mod evident să agraveze situația”

Finlanda a avertizat că Rusia își intensifică războiul hibrid împotriva Europei, pe fondul unei serii de incendii și explozii la instalații de apărare europene, relatează TVP World.

Prim-ministrul Petteri Orpo a declarat pentru ziarul finlandez Iltalehti că serviciile de informații ale țării indică faptul că atacurile de sabotaj orchestrate de Rusia sunt acum mai probabile decât înainte.

El a spus: „Sunt mai pesimist. Desigur, această opinie se bazează pe toate informațiile pe care le-am primit și urmăresc, de asemenea, ceea ce se întâmplă în țările vecine, în Europa. Rusia acționează agresiv.

Cred că trebuie să fim pregătiți și vigilenți, deoarece Rusia încearcă în mod evident să agraveze situația”.

Declarațiile lui Orpo vin în urma unei serii de incidente petrecute în întreaga Europă. Un incendiu intenționat a avut ca țintă sediul central al unei companii producătoare de vehicule fără pilot din Estonia, în timp ce în Bulgaria a explodat un depozit de muniție, iar în Italia a izbucnit un incendiu la o fabrică de muniție.

În Germania, o dronă echipată cu explozibili a fost descoperită într-un aeroport important, într-un incident pe care anchetatorii îl consideră un atac eșuat.

Incidentele sunt investigate separat, neexistând încă dovezi publice care să le lege de o singură operațiune sau care să demonstreze existența unei interferențe străine. Cu toate acestea, sincronizarea strânsă a acestor evenimente atrage atenția, în contextul în care autoritățile europene evaluează riscul de sabotaj și alte forme de activități hibride.

Adresându-se ambasadorilor finlandezi, Orpo a declarat: „Eforturile Rusiei de a-și exercita influența pe scară largă în Europa s-au intensificat. O serie de activități hibride și acte de sabotaj au vizat infrastructura critică atât în Finlanda, cât și în alte părți ale Europei. Perspectivele în acest sens sunt, din păcate, pesimiste, iar noi, aici în Finlanda, ar trebui să fim conștienți de acest lucru”.

Orpo a avertizat că războiul hibrid al Rusiei are ca scop slăbirea țărilor care susțin Ucraina prin subminarea ajutorului militar.

„Vă pot spune că nu va funcționa. Va avea efectul opus”, a spus Orpo.

„Trebuie să continuăm să oferim Ucrainei tot sprijinul nostru posibil, atât timp cât va fi necesar. Nu pot sublinia acest lucru îndeajuns. „Mai mulți bani pentru apărare, mai multe arme și muniții produse în Europa, o industrie a apărării mai puternică și o infrastructură critică mai solidă”, a adăugat el. „Dar asta nu este suficient, trebuie să facem mai mult”.

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Editor : A.M.G.