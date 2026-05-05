Live TV

Finlanda avertizează dur Ucraina după incidente repetate cu drone la granița cu Rusia: „Nu vom permite acest lucru”

Data actualizării: Data publicării:
Ukrainian drone in Finland
Dronă ucraineană cu focos neexplodat, prăbușită în Finlanda în timpul atacurilor asupra Ust-Luga din 29 martie. Sursa foto: Profimedia Images

Finlanda a lansat un avertisment dur către Ucraina după o serie de incidente în care drone îndreptate spre ținte din Rusia au pătruns sau au deviat în spațiul aerian finlandez, oficialii de la Helsinki subliniind că astfel de situații sunt „inacceptabile” și trebuie prevenite.

Finlanda a condamnat marţi încălcarea spaţiului său aerian de către două drone ucrainene rătăcite în timpul unui atac efectuat duminică asupra portului rus Primorsk, în apropiere de Sankt Petersburg, incident care urmează altora de acelaşi fel din martie şi aprilie, relatează Agerpres.

„Nu vom permite acest lucru. (Ucraina) trebuie să-şi planifice operaţiunile în aşa fel încât să reducă la minimum riscul ca dronele să devieze din cauza interferenţelor (provocate de sistemele de război electronic n.red) ruseşti, pentru a preveni astfel de incidente”, a declarat ministrul finlandez al apărării, Anti Hakkanen.

„Folosirea spaţiului nostru aerian pentru acest tip de operaţiuni este total interzisă. Am transmis foarte clar statului ucrainean că inclusiv dronele care se rătăcesc din cauza unei neglijenţe sunt acţiuni reprobabile”, a adăugat oficialul finlandez.

Finlanda a detectat duminică două drone care survolau spaţiul său aerian în apropierea frontierei cu Rusia, îndreptându-se spre regiunea rusă Leningrad.

Potrivit ministrului Hakkanen, Forţele Aeriene finlandeze au ridicat imediat de la sol mai multe avioane de vânătoare şi elicoptere pentru a urmări dronele, dar au decis să nu le doboare, întrucât se aflau în proximitatea graniţei cu Rusia.

Acestea nu sunt primele incidente cu drone ucrainene care au deviat de la traiectorie şi au ajuns în Finlanda, în loc să lovească ţintele ruseşti spre care erau direcţionate, în special porturile petroliere ruseşti Primorsk şi Ust-Luga de la Marea Baltică. Astfel, în martie şi aprilie au fost descoperite pe teritoriul acestei ţări patru drone ucrainene prăbuşite. Incidente similare au fost semnalate în statele baltice Estonia şi Letonia.

Guvernul ucrainean şi-a cerut scuze pentru aceste incidente, dar a susţinut că Rusia ar fi redirecţionat intenţionat cu sistemele sale de război electronic unele dintre aceste drone către Finlanda şi statele baltice.

Premierul finlandez, Petteri Orpo, a discutat aceste incidente cu preşedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, în timpul unei întâlniri care a avut loc duminică în capitala armeană Erevan în marja summitului Comunităţii Politice Europene (CPE).

Potrivit presei finlandeze, Zelenski i-a promis premierului Orpo că Ucraina va lua măsuri de precauţie suplimentare pentru ca dronele sale să nu mai ajungă în spaţiul aerian finlandez.

Editor : M.I.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
INSTANT_MOTIUNEA_CENZ_2_57_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
1
Moțiunea PSD-AUR a fost votată de 281 de parlamentari, Guvernul Bolojan a fost demis...
Screenshot 2025-12-13 232740
2
Nicușor Dan, întrebat dacă îl nominalizează pe Călin Georgescu pentru funcția de premier...
ilie bolojan sorin grindeanu parlament buget
3
Primii parlamentari din Opoziție care anunță că nu vor vota moțiunea de cenzură PSD-AUR...
camioane autostrada
4
„Am intrat în camera ilegalităților”. Radu Miruță spune că a descoperit mii de camioane...
INSTANT_PARLAMENT_CITIRE_MOTIUNE_00_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
5
S-au complicat calculele moțiunii de cenzură: unii aleși nu mai susțin demersul. PSD...
Gigi Becali a votat moțiunea de cenzură și n-a stat pe gânduri: "Niciodată în viața lor n-o să fie la guvernare!"
Digi Sport
Gigi Becali a votat moțiunea de cenzură și n-a stat pe gânduri: "Niciodată în viața lor n-o să fie la guvernare!"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Flamingo missile
Pentru prima dată de la începutul războiului, Ucraina a trimis Flamingo la peste 2.000 de kilometri de linia frontului în Rusia
Stanislav Petrov
Un general-colonel rus, fost șef al trupelor chimice ale Moscovei, s-a sinucis. A fost găsit „în bucătărie, așezat pe scaun”
putin
Un comandant european spune când ar putea ataca Rusia o țară NATO: De asta depinde soarta lui Putin
drona urmarita e un soldat
Finlanda explică de ce nu a interceptat dronele care i-au încălcat spațiul aerian
andrii si nicusor
Mesajul Ucrainei la evenimentul găzduit de Nicușor Dan la Erevan: Rutele pentru gaz non-rusesc sunt „singura cale viabilă”
Recomandările redacţiei
adrian vestea
Al treilea prim-vicepreședinte PNL care cere partidului să rămână la...
Petrișor Peiu, senator AUR.
Petrișor Peiu prezintă următorii pași ai AUR, după căderea Guvernului...
politico 1
Demiterea lui Ilie Bolojan, deschidere de pagină în presa...
ID331656_INQUAM_Photos_Malina_Norocea-1536x1024
Grindeanu: PSD e dispus rapid să găsească o soluție, să avem un...
Ultimele știri
Trump se pregătește să piardă alegerile intermediare. Ședințele organizate cu membrii administrației (WP)
Ciucu, singurul prim-vicepreședinte care și-a exprimat sprijinul pentru președintele PNL: „Noi mergem mai departe cu Ilie Bolojan!”
Profesoară bătută de tatăl unui elev, în Pitești. Bărbatul a fost reținut
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Trei zodii intră într-o nouă etapă romantică din 5 mai 2026. Dragostea apare când se așteaptă mai puțin, iar...
Cancan
Unde va fi înmormântată Angela Similea. Locul ales de marea artistă are o poveste specială
Fanatik.ro
Salariul lui Daniel Pancu la Rapid! Ce contract a semnat și obiectivele pe care i le-a fixat Dan Șucu...
editiadedimineata.ro
Premiile Pulitzer 2026: de la anchete despre Trump la impactul jurnalismului local
Fanatik.ro
Ilie Bolojan nu pleacă imediat de la Palatul Victoria, chiar dacă a fost demis prin moțiune de cenzură. Ce...
Adevărul
Cum a paralizat războiul din Iran principala stațiune a planetei și ce se întâmplă acum acolo
Playtech
Ce avere are Lia Olguța Vasilescu. Salariul pe care îl primeşte ca primar al Craiovei
Digi FM
Imagini fabuloase de la Met Gala 2026! Aparițiile istorice bifate de Beyoncé și Rihanna pe covorul roșu
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Surpriză de proporții! S-a aflat ce vrea să facă Cristi Chivu, după titlul câștigat cu Inter
Pro FM
Connect-R, declarații rare despre viața personală, la opt ani de la divorțul de Misha: „Recunosc, sunt și o...
Film Now
Zoe Kravitz, eleganță „gotică” la Met Gala. Rochie neagră din dantelă, cu transparențe și decolteu larg, i-a...
Adevarul
Adevărul întunecat din folclorul românesc. Ritualurile de sacrificiu care au inspirat balada Meșterului Manole
Newsweek
Verdict după căderea guvernului. Indexarea pensiilor nu se dă nici în 2027. Pensionarii vor pierde 11.700 lei
Digi FM
La 21 de ani are deja trei copii, dar în loc de aprecieri primește critici: “Oamenii ne privesc de sus”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
9 schimbări mici care îți pot prelungi viața, potrivit experților în longevitate
Digi Animal World
5 fructe sigure pentru câini recomandate de un veterinar. Gustări sănătoase pe care le poți da zilnic
Film Now
Jason Statham și logodnica sa au plătit aproape 30 de milioane de euro pe „casa visurilor”. Detalii despre...
UTV
Dorian Popa și Andreea au făcut publice imaginile de la biserică. Jurământul miresei ar fi fost inspirat...