Finlanda cumpără bombe cu planare GBU-53 SDB II pentru avioanele F-35

Finlanda va cumpăra din SUA bombe cu planare GBU-53 SDB II pentru avioanele de luptă de ultimă generaţie F-35, de asemenea americane, a anunţat joi ministerul apărării de la Helsinki, conform agenţiei Reuters.

Achiziţia extinde capacităţile de atac aer-sol a celor 64 de avioane de vânătoare multirol F-35, în valoare de 9,4 miliarde de dolari, cumpărate deja de Finlanda de la compania Lockheed-Martin.

Bombele respective sunt ghidate cu precizie şi pot lovi ţinte mobile la distanţă medie, în condiţii meteo nefavorabile, a comunicat ministerul. Dimensiunile lor reduse permit unui avion F-35 să transporte mai multe bombe simultan.

Muniţia respectivă va fi produsă de Raytheon, filială a concernului american RTX. Pachetul include piese de schimb, documentaţie, transport, instruire şi servicii de reparaţii şi asistenţă.

Ministrul finlandez al apărării, Antti Hakkanen, a afirmat că achiziţia întăreşte apărarea ţării sale „în condiţii dificile”.

Editor : Sebastian Eduard