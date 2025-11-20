Finlanda ia în calcul cumpărarea de noi tancuri, deși a luat recent Leopard 2. Aceleași blindate ar fi fost propuse și României

O altă țară europeană ar putea achiziționa noi tancuri de luptă principale pentru a înlocui Leopard 2. Este vorba despre Finlanda, care ar putea începe acest proces în 2028 sau chiar semna un contract în acest sens până atunci. Și asta în ciuda faptului că țara nordică a achiziționat Leopard 2A6 în urmă cu mai puțin de 10 ani.

Această informație reiese dintr-o prezentare a concernului german Rheinmetall despre viziunea sa de dezvoltare până în 2030. Compania a început promovarea modelului KF51 Panther, care nici măcar nu a ieșit încă din faza de dezvoltare, scrie Defense One.

Pe de o parte, planurile Finlandei par oarecum neașteptate, deoarece în prezent operează o flotă „decentă” de 100 de Leopard 2A6 și alte 100 de Leopard 2A4, care sunt modernizate în mod rentabil. Ambele tipuri de vehicule au fost achiziționate second-hand, cele mai noi fiind obținute în 2015-2019, adică cu mai puțin de 10 ani în urmă.

Cu toate acestea, dacă privim din altă perspectivă, noile tancuri vor trebui așteptate ani de zile, mai ales dacă sunt achiziționate de la firme europene. Așadar, este logic să se demareze un proiect corespunzător, care va începe să fie implementat și va permite înlocuirea la timp a echipamentelor sau chiar extinderea flotei.

Este clar că Rheinmetall nu intenționează să rateze o astfel de oportunitate, promovând activ propriul model nou KF51 Panther. Da, acesta este modelul care ar fi fost oferit României pentru a înlocui tancurile T-55 și a deja primit finanțare din partea Ungariei.

Singurele planuri confirmate până în prezent, deși nu fără un contract ferm, există pentru Italia, care intenționează să comande 272 de tancuri. Cu toate acestea, vor trebui să aștepte până în 2029, dacă nu chiar mai mult, ceea ce indică posibile probleme de aprovizionare și pentru alți clienți potențiali.

