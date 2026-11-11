Finlanda investighează încălcarea spaţiului său aerian de o dronă. De unde ar fi provenit aparatul

Ministerul Apărării de la Helsinki a anunţat miercuri că suspectează că o dronă a încălcat spaţiul aerian finlandez de-a lungul coastei de sud-est a ţării dimineaţa devreme. Incidentul este investigat de garda de coastă, a mai precizat sursa.

Drona a intrat în spaţiul aerian finlandez în zona de est a Golfului Finlandei după ora 02:00 (00:00 GMT), a survolat zona timp de aproximativ cinci minute, apoi a părăsit spaţiul aerian, conform ministerului finlandez, potrivit AFP, preluată de Agerpres.

„Luăm incidentul foarte în serios. Ancheta asupra evenimentelor este în curs”, a declarat, într-un comunicat, ministrul apărării, Antti Hakkanen.

Incidentul a obligat autorităţile să închidă temporar spaţiul aerian şi maritim în zonă pentru a doua oară în mai puţin de o lună, restricţiile fiind ridicate la ora 07:20 (05:20 GMT).

Conform forţelor de apărare finlandeze, a fost vorba de o măsură de precauţie „destinată să asigure siguranţa civililor şi capacitatea autorităţilor de a combate posibile atacuri cu drone”.

Deşi autorităţile finlandeze nu au confirmat încă, totul indică că ar putea fi vorba despre un vehicul aerian fără pilot ucrainean, deoarece Kievul a lansat în noaptea precedentă un atac cu drone asupra portului petrolier rus Ust-Luga, în apropiere de Sankt Petersburg.

Atacul ucrainean a provocat un incendiu la acest terminal petrolier rus din cauza impactului mai multor drone şi a dus la închiderea temporară a aeroportului internaţional Pulkovo din vecinătatea Sankt Petersburgului, potrivit autorităţilor ruse.

Din cauza acestei închideri, două zboruri provenind din Turcia şi Egipt au fost deviate, avioanele fiind obligate să aterizeze pe aeroportul din Helsinki, de unde mai târziu şi-au putut continua cursa pentru a ajunge la destinaţie, conform poliţiei de coastă finlandeze.

Finlanda şi alte ţări aliate din regiunea Mării Baltice au suferit în acest an mai multe incidente în care drone ucrainene le-au invadat din greşeală spaţiul aerian în timp ce atacau ţinte ruseşti şi s-au prăbuşit sau au fost doborâte.

Editor : B.P.