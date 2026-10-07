Live TV

Finlanda oprește lucrările la centre AI ale Google: „Este o problemă gravă”. Investiția de 13 miliarde de euro, blocată

Data publicării:
profimedia-0289794745
Centrul de date Google din Hamina, Finlanda. Foto: Profimedia
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Finlanda a dispus suspendarea lucrărilor la două centre de date ale Google destinate dezvoltării inteligenței artificiale, după apariția unor probleme privind respectarea normelor de mediu. Proiectele fac parte dintr-o investiție de 13 miliarde de euro, prezentată de gigantul american drept cea mai mare investiție a sa în Europa, scrie Euronews.

Gigantul american din sectorul tehnologic a anunțat în septembrie o investiție de 13 miliarde de euro în infrastructura digitală din Finlanda, în următorii doi ani, pentru a-și susține ambițiile în domeniul inteligenței artificiale. Google a prezentat proiectul drept cea mai mare investiție individuală a sa în Europa.

Autoritatea finlandeză de supraveghere (LVV) a anunțat marți că a cerut companiei Tuike Finland, care reprezintă Google, „să suspende imediat și cel târziu până la 23 octombrie 2026 toate lucrările pregătitoare care ar modifica semnificativ mediul în legătură cu proiectele de centre de date planificate în Muhos și Kajaani”.

Autoritatea investighează dacă Tuike Finland a defrișat sute de hectare de pădure în Muhos și Kajaani fără efectuarea unei evaluări obligatorii a impactului asupra mediului.

Președinta Asociației Finlandeze pentru Conservarea Naturii, Hanna Halmeenpaa, a declarat săptămâna trecută pentru AFP că, într-o zonă de peste 300 de hectare care a fost defrișată, au fost tăiate și păduri din „zone naturale care ar fi trebuit protejate”.

Tuike Finland trebuie să ofere explicații și să precizeze cum intenționează să procedeze până la 14 octombrie. În cazul în care compania nu respectă cerințele, autoritatea a avertizat că ar putea iniția proceduri de executare.

Potrivit șefului departamentului de mediu al LVV, Tommi Muilu, în zonele vizate au fost tăiați copaci, a fost îndepărtat stratul superior al solului, au fost construite drumuri de acces și spații de depozitare, iar șanțurile au fost modificate.

Un purtător de cuvânt al Google, Sondre Ronander, a recunoscut că firma nu s-a ridicat la propriile standarde.

„Înțelegem preocupările și, în acest caz, nu ne-am ridicat la propriile standarde ridicate”, a declarat el într-un comunicat transmis AFP. „Vom analiza constatările LVV și vom urma îndrumările autorității.”

El a adăugat că firma a „acționat cu bună-credință” și a efectuat studii de mediu și a luat măsuri în acest sens.

„Pe măsură ce ne continuăm activitatea pe termen lung în regiune, avansăm cu planurile noastre privind amenajarea peisagistică și biodiversitatea, care includ plantarea de copaci pe o suprafață de 130 de hectare în Muhos”, a precizat Ronander.

Ministrul finlandez al Mediului și Climei, Sari Multala, a declarat că proiectele Google vor fi probabil întârziate din cauza problemelor legate de evaluările de mediu.

„Este o problemă gravă: toate companiile care operează în Finlanda trebuie să respecte legea. În acest caz, acest lucru nu s-a întâmplat”, a declarat Multala marți pentru publicația Helsingin Sanomat.

Editor : Ș.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
2026-10-05-3527
1
Cine este Luca Niculescu, a patra nominalizare a lui Nicușor Dan pentru funcția de...
nicusor dan diana sosoaca foto presidency ro
2
Diana Şoşoacă a mers la Cotroceni să-i spună lui Nicușor Dan că nu îl recunoaşte ca...
Asistent maternal în România. Foto Getty Images
3
Jobul plătit de stat pe care îl poți face în propria locuință. Ce salariu poți primi și...
sorin grindeanu inquam
4
Reacția lui Sorin Grindeanu după nominalizarea lui Luca Niculescu: Nu ține cont de...
INSTANT_CONSULTARI_PSD_65_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
5
Stenograme din ședința greilor PSD. Grindeanu: „Profil de premier de tip Cioloș”. Dîncu...
Ultimele gesturi ale arbitrului Gheorghe Moldovan: flori, un mesaj tulburător și tragedia din fața copiilor
Digi Sport
Ultimele gesturi ale arbitrului Gheorghe Moldovan: flori, un mesaj tulburător și tragedia din fața copiilor
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
soldați ruși la Azovstal, Mariupol
Foști soldați ruși se ascund pentru a intra clandestin în Finlanda. „Sunt experți în orientare și în condusul pe teren accidentat”
profimedia-1134796735
Franța intră în cursa cu giganții AI din China. Mistral lansează un model cu un trilion de parametri
Milion chvilek, Česko proti strachu: společně na Václavák, demonstrace, protest, karikatura, Vladimir Putin, zlatý záchod
Trucurile murdare ale spionilor lui Putin și tehnicile scabroase de intimidare: excremente lăsate în casele deputaților finlandezi
In this photo illustration, the ChatGPT logo is displayed on a notebook screen.
ChatGPT va marca invizibil textele pe care le generează, pentru a putea fi identificate, potrivit regulilor UE
schita 3 capete roboti umanoizi
„Nu ştim cum să împiedicăm inteligenţa artificială să îşi stabilească propriile obiective”. Avertismentul unui cercetător
Recomandările redacţiei
INSTANT_CALIN_GEORGESCU_DIICOT_014_INQUAM_Photos_George_Calin
Argumentele care au dus la arestarea preventivă a lui Călin...
monezi stecher pret energie cost energie bani electricitate curent
Cristian Bușoi, despre scumpirea electricității: „Nu a vorbit nimeni...
intrarea in sala CCR
CCR a respins sesizarea lui Ilie Bolojan în disputa privind...
August Hanning
Der Spiegel a dezvăluit statul pentru care ar fi spionat August...
Ultimele știri
Corveta „Contraamiral August Roman”, primele trageri de la intrarea în serviciu. Exerciții de neutralizare a dronelor
AUR propune o schemă de ajutor de stat pentru reducerea prețului energiei la consumatorii industriali. Vizată este Alro Slatina
Românii vor putea produce acasă până la 200 de litri de țuică sau pălincă fără să plătească accize. Proiectul a primit votul final
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Trei zodii sunt răsfățatele Universului pe 7 octombrie 2026. Mercur și Venus le aduc noroc și încredere
Cancan
Proces spectaculos cu Dedeman! O femeie și-a rupt brațul în magazin, dar surpriza a venit când a cerut...
Fanatik.ro
Talpan câștigă o primă bătălie în procesul de 36 de milioane de euro cu Gigi Becali! Judecătorul a cerut o...
editiadedimineata.ro
China își crește influența în Grecia prin intermediul influencerilor
Fanatik.ro
Tatăl lui Matei Ilie, dezvăluiri după duelul fiului său cu Salah și mesaj pentru naționala lui Hagi: „Ne vom...
Adevărul
„Dacă te lauzi e rău, dacă te vaiți e și mai rău". Oferte neobișnuite în piețele volante. Care sunt prețurile...
Playtech
Orașele din România în care sunt locuri de muncă, dar nu mai sunt suficienți oameni. Firmele caută angajați...
Digi FM
Boris Becker, tandru cu soția cu 22 de ani mai tânără. Lilian, superbă în costum de baie, la mai puțin de un...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
E gata! FRF a luat decizia în privința lui Gică Hagi
Pro FM
Ce mai face celebra Bunică din clipurile lui Mircea Bravo. Actorul a răspuns întrebării pe care o aude cel...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Vin Diesel, fotografie rară cu fiica sa de 11 ani. Ce spune actorul despre rolul de tată: „Mă completează”
Adevarul
Facultatea „de lângă casă”, noua alegere a tinerilor. De ce tot mai mulți renunță la orașele universitare mari
Newsweek
Un pensionar obligă Casa de Pensii să îi recunoască 7 ani munciți în grupa a II-a. Ce bani în plus va primi?
Digi FM
Angelina Jolie și-a vândut casa din LA. Unde și-ar dori să trăiască și cine este vedeta care a cumpărat...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Cum s-a schimbat viața unei tinere după ce a ales să nu mai folosească telefonul zece zile: „Am simțit cum mă...
Digi Animal World
Ce a găsit un bărbat când se pregătea să-și spele rufele: „Era în haine, am rămas traumatizat”
Film Now
Cum arată Sigourney Weaver în 2026 la 77 de ani. Azi este ziua ei
UTV
Bărbatul care a mers pe jos în jurul lumii s-a întors în țara natală. Călătoria sa a început în 1998