Finlanda oprește lucrările la centre AI ale Google: „Este o problemă gravă”. Investiția de 13 miliarde de euro, blocată

Finlanda a dispus suspendarea lucrărilor la două centre de date ale Google destinate dezvoltării inteligenței artificiale, după apariția unor probleme privind respectarea normelor de mediu. Proiectele fac parte dintr-o investiție de 13 miliarde de euro, prezentată de gigantul american drept cea mai mare investiție a sa în Europa, scrie Euronews.

Gigantul american din sectorul tehnologic a anunțat în septembrie o investiție de 13 miliarde de euro în infrastructura digitală din Finlanda, în următorii doi ani, pentru a-și susține ambițiile în domeniul inteligenței artificiale. Google a prezentat proiectul drept cea mai mare investiție individuală a sa în Europa.

Autoritatea finlandeză de supraveghere (LVV) a anunțat marți că a cerut companiei Tuike Finland, care reprezintă Google, „să suspende imediat și cel târziu până la 23 octombrie 2026 toate lucrările pregătitoare care ar modifica semnificativ mediul în legătură cu proiectele de centre de date planificate în Muhos și Kajaani”.

Autoritatea investighează dacă Tuike Finland a defrișat sute de hectare de pădure în Muhos și Kajaani fără efectuarea unei evaluări obligatorii a impactului asupra mediului.

Președinta Asociației Finlandeze pentru Conservarea Naturii, Hanna Halmeenpaa, a declarat săptămâna trecută pentru AFP că, într-o zonă de peste 300 de hectare care a fost defrișată, au fost tăiate și păduri din „zone naturale care ar fi trebuit protejate”.

Tuike Finland trebuie să ofere explicații și să precizeze cum intenționează să procedeze până la 14 octombrie. În cazul în care compania nu respectă cerințele, autoritatea a avertizat că ar putea iniția proceduri de executare.

Potrivit șefului departamentului de mediu al LVV, Tommi Muilu, în zonele vizate au fost tăiați copaci, a fost îndepărtat stratul superior al solului, au fost construite drumuri de acces și spații de depozitare, iar șanțurile au fost modificate.

Un purtător de cuvânt al Google, Sondre Ronander, a recunoscut că firma nu s-a ridicat la propriile standarde.

„Înțelegem preocupările și, în acest caz, nu ne-am ridicat la propriile standarde ridicate”, a declarat el într-un comunicat transmis AFP. „Vom analiza constatările LVV și vom urma îndrumările autorității.”

El a adăugat că firma a „acționat cu bună-credință” și a efectuat studii de mediu și a luat măsuri în acest sens.

„Pe măsură ce ne continuăm activitatea pe termen lung în regiune, avansăm cu planurile noastre privind amenajarea peisagistică și biodiversitatea, care includ plantarea de copaci pe o suprafață de 130 de hectare în Muhos”, a precizat Ronander.

Ministrul finlandez al Mediului și Climei, Sari Multala, a declarat că proiectele Google vor fi probabil întârziate din cauza problemelor legate de evaluările de mediu.

„Este o problemă gravă: toate companiile care operează în Finlanda trebuie să respecte legea. În acest caz, acest lucru nu s-a întâmplat”, a declarat Multala marți pentru publicația Helsingin Sanomat.

Editor : Ș.A.