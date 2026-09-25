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Finlanda şi Suedia, o operaţiune aeriană comună de urgenţă pentru interceptarea aeronavelor ruseşti

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Eurofighter Typhoon FGR4
Forțele aeriene nordice monitorizează spațiul aerian internațional, pe fondul tensiunilor crescute în zona Mării Baltice. Foto: Profimedia
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Avioane de vânătoare suedeze şi finlandeze au fost ridicate de la sol de urgenţă joi şi au identificat aeronave ruseşti care survolau Golful Finlandei, a anunţat vineri armata finlandeză, transmite AFP.

Misiunea de alertă rapidă (QRA) a celor două ţări nordice a descoperit cu această ocazie un detaşament rus format dintr-un avion de transport Tu-134, avioane de vânătoare MiG-31 şi Su-30 „în spaţiul aerian internaţional de deasupra Golfului Finlandei”, au precizat forţele finlandeze, scrie Agerpres.

Potrivit armatei finlandeze, aceasta a fost prima „misiune de identificare” operaţională comună a celor două forţe aeriene.

„Marea Baltică nu a fost niciodată atât de vulnerabilă ca astăzi, dar nu a fost niciodată la fel de bine protejată ca acum”, a scris pe X prim-ministrul suedez Ulf Kristersson despre această operaţiune comună.

Tensiunile din jurul Mării Baltice au crescut foarte mult în ultimii ani, iar avioane de luptă nordice sunt trimise în mod regulat pentru a intercepta aparate de zbor ruseşti.

Pe 2 septembrie, autorităţile finlandeze au anunţat că investighează o „posibilă încălcare teritorială” după descoperirea unei drone pe ţărmul unei insule din arhipelagul Porvoo, în Golful Finlandei.

După invadarea Ucrainei de către Rusia în 2022, Suedia şi Finlanda au renunţat la nealinierea militară şi s-au alăturat NATO.

Finlanda a semnat miercuri un acord cu Ucraina la sediul ONU din New York pentru a-şi consolida cooperarea în materie de drone şi capacităţi de apărare.

Pe 14 septembrie, Helsinki a decis să se alăture descurajării nucleare „avansate” propuse de Franţa în primăvara acestui an.

Finlanda a inaugurat pe 7 septembrie un gard pe o lungime de 200 de kilometri, construit pe segmente de-a lungul frontierei sale cu Rusia pentru a descuraja Moscova să se „folosească” de migranţi pentru a o destabiliza.

Editor : Sebastian Eduard

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